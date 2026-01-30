Miss Universe Česko nemá horní věkovou hranici, jde o charisma, říká Sam Dolce

  13:00
Ředitel Miss Universe Česko a Miss Universe Slovensko, Sam Dolce, v rozhovoru pro iDNES.cz připomněl, že jeho soutěž krásy je pro všechny ženy a nejde jen o půvab jako takový. Důležitá je podle něj hlavně osobnost ženy a charisma.

Loňská vítězka Michaela Tomanová je filantropkou, maminkou roční holčičky, ale také doktorandkou medicíny, výzkumnicí v oblasti HIV a ženou, která odmítá volit mezi kariérou, vědou a rodinou.

Monika Exlerová, Michaela Tomanová, Sarah Vu, Viktoria Güllová a Sam Dolce na úvodní tiskové konferenci Miss Universe Czech Republic 2026
Loňská vítězka Miss Universe Česko Michaela Tomanová je výzkumnicí a maminkou roční holčičky. (Lobkowiczký palác, leden 2026)
Vítězky loňského prvního ročníku Miss Universe Česko a Miss Universe Slovensko (Lobkowiczký palác, leden 2026)
Ředitel Miss Universe Česko a Miss Universe Slovensko, Sam Dolce při rozhovoru pro iDNES.cz (Lobkowiczký palác, leden 2026)
I letos se mohou hlásit ženy bez horního věkového omezení. Mezi nejvýraznějšími talenty loňského prvního ročníku soutěže tak nechyběla na úvodní tiskové konferenci Miss Universe Česko 2026 a speciálním lednovém focení v pražském Lobkowiczkém paláci ani šedesátiletá influencerka a modelka Monika Exlerová.

Miss Universe Česko má vítězku. Královnou krásy je poprvé žena s dítětem
Miss Universe Česko nemá horní věkovou hranici, jde o charisma, říká Sam Dolce

