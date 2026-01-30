Miss Universe Česko nemá horní věkovou hranici, jde o charisma, říká Sam Dolce

Loňská vítězka Michaela Tomanová je filantropkou, maminkou roční holčičky, ale také doktorandkou medicíny, výzkumnicí v oblasti HIV a ženou, která odmítá volit mezi kariérou, vědou a rodinou.
I letos se mohou hlásit ženy bez horního věkového omezení. Mezi nejvýraznějšími talenty loňského prvního ročníku soutěže tak nechyběla na úvodní tiskové konferenci Miss Universe Česko 2026 a speciálním lednovém focení v pražském Lobkowiczkém paláci ani šedesátiletá influencerka a modelka Monika Exlerová.
Miss Universe Česko má vítězku. Královnou krásy je poprvé žena s dítětem