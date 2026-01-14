Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na přehlídce návrháře Osmanyho Laffity v pražských Letňanech, nyní se na Instagramu pochlubila snímky z módního focení.
Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026) | foto: koláž iDNES.cz

Salma Hájková Belohorcová (2025)
Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2025)
Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou Hájek
Dcera Zuzany Belohorcové Salma
„Ze Salminky vyrostla krásná mladá slečna, která se mění před očima v nádhernou ženu,“ napsala Zuzana Belohorcová k jednomu z videí na Instagramu.

„Vztah mámy a dcery by měl být vždy silný, pro tatínky v mnoha případech až nepochopitelný. Velká pokora a vděčnost za tak úžasné děti. Nikdy nezapomínejme na jedno důležité životní pravidlo, že jsou naše děti obrazem svých rodičů,“ dodala bývalá modelka a moderátorka erotických pořadů Peříčko a Láskanie.

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)
Salma Hájková Belohorcová (2025)
Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2025)
Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou Hájek
Dcera Salma Hájková Belohorcová se jí a jejímu manželovi, podnikateli v realitách, Vlastovi Hájkovi (51) narodila v únoru 2010, syn Nevio (12) pak o tři roky později v prosinci 2013.

Salma už ve svých třinácti letech společně s maminkou nafotila plavky pro módní editorial, loni pak oslňovala fanoušky i na módní přehlídce v Trenčíně, kde ukázala svůj talent pro pózování.

Zuzana Belohorcová nešetří na adresu své dcery slovy chvály a často zmiňuje, že je i její dobrou kamarádkou a parťačkou na společné chvíle, od nákupů po volnočasové aktivity. Salma je podle ní velmi šikovná, citlivá a otevřená novým zkušenostem a rodiče se jí snaží podporovat ve všem, co ji baví, ať už je to tanec, sport, nebo modeling. Jen na Instagramu má patnáctiletá blondýnka už více než 40 tisíc sledujících.

Prý mě to omladilo, pochvaluje si zmenšení prsou Zuzana Belohorcová

Manželé loni oznámili, že jejich vztah je v dlouhodobé krizi a po osmnácti letech společného života jdou od sebe a rozvádějí se. Ani Vánoce už netrávili společně, Zuzana Belohorcová s dětmi odletěla do Evropy a trávila svátky s rodinou na Slovensku.

Po odloučení rodičů se obě děti rozhodly zůstat se svou mámou. „Máma pro nás byla vždy největší oporou, byla se mnou vždy a všude, třeba když se měli jít rodiče podívat do školy, byla tam máma. Byla jsem ráda, že ji tam mám,“ vysvětlila v říjnu 2025 Blesku své rozhodnutí Salma. „Ale tátu mám samozřejmě taky ráda, takže jejich rozchod beru tak nějak neutrálně,“ dodala s tím, že s tátou se bude normálně vídat.

Klíčovým bodem sporu mezi manželi je nejen osobní rozchod, ale i velký společný majetek, o který se nyní dělí. Prodali svou realitní kancelář na Tenerife, kterou společně vybudovali, a nyní nabízejí na prodej i svou luxusní vilu za více než 130 milionů korun.

Mediálně sledovaným tématem se stala i otázka nevěry, kterou Belohorcová zveřejnila jako jeden z hlavních důvodů rozpadu manželství. Podle jejích slov Hájek udržoval románek se ženou z jejich firmy, což definitivně zničilo její důvěru. 

Zatímco Hájek o odchodu z Tenerife a ukončení společného byznysu mluví jako o uzavření jedné životní etapy, Belohorcová zdůrazňuje, že chce hlavně co nejlepší podmínky pro obě jejich děti.

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

12. ledna 2026  18:30

