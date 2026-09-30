Salma Hájek Belohorcová se představila jako jedna z modelek na přehlídce Osmanyho Laffity v PVA EXPO Praha. Návrhář během večera představil svou novou kolekci pro jaro a léto 2027. Show nabídla 140 modelů, šedesátimetrové molo, sportovní vozy a hudební vystoupení německého DJe a producenta Paula van Dyka.
Mezi modelkami nechyběla ani šestnáctiletá dcera Zuzany Belohorcové. Na přehlídkovém mole už přitom rozhodně nebyla nováčkem. První zkušenosti s modelingem začala sbírat už v patnácti letech a loni na podzim se objevila právě na přehlídce Osmanyho Laffity v Praze. Kromě toho má za sebou také několik módních focení.
Na letošní přehlídce působila Salma sebevědomě a zkušeně, její maminka Zuzana Belohorcová show sledovala přímo z hlediště a později své dceři věnovala prostřednictvím sociálních sítí osobní vzkaz.
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Šestnáctiletá dcera Zuzany Belohorcové Salma Hájek si potrpí na luxusní značky
„Salminko, moje, jsem na tebe nesmírně pyšná! Seděla jsem v hledišti, dívala se na tebe a v duchu si říkala, to je moje holčička,“ napsala Belohorcová k fotkám a videím z akce na Instagramu. Dceři popřála, aby dál věřila sama sobě a svým snům, a vzkázala jí, že jí bude držet palce na každém kroku její cesty.
Není překvapením, že právě Zuzana má pro dceřinu zálibu v modelingu pochopení. Sama má s módou a modelingem bohaté zkušenosti a už dříve o Salmě mluvila v souvislosti s jejími prvními kroky před objektivem i na přehlídkových molech v tom smyslu, že každá taková zkušenost je pro její dceru dobrá.
Salma tak postupně získává další zkušenosti v prostředí, které dobře zná i její maminka. A podle toho, že se na přehlídkovém mole objevuje opakovaně, modeling pro ni rozhodně není pouze jednorázovou zkušeností.
Na stejné přehlídce zaujala diváky i média také Simona Krainová. Třiapadesátiletá modelka se po delší době vrátila na přehlídkové molo a show Osmanyho Laffity otevřela v helmě, závodních kalhotách a vysokých botách. Před publikum vyšla v modelu, který na první pohled působil, jako by byla nahoře bez. Ve skutečnosti měla na sobě speciálně vytvořený korzet s designem nahého ženského těla.
Fotografie z přehlídky následně vyvolaly na sociálních sítích velkou pozornost. „Ne, nebyla jsem nahá. Byl to korzet. A zatraceně dobrej,“ reagovala Krainová. Dodala také, že ji pobavilo, jak velkou diskusi model vyvolal. Podle ní je právě provokace, nadsázka a iluze součástí módy a show.