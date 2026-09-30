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Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity

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  8:30
Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v pražských Letňanech. Její vystoupení sledovala z hlediště také pyšná maminka, která jí následně poslala dojemný vzkaz.
Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou
Mladá modelka Salma Hájek Belohorcová před přehlídkou Osmanyho Laffity v Letňanech (Praha, září 2026)
Salma Hájek Belohorcová zazářila jako modelka Osmanyho Laffity (Praha, září 2026)
Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová (vlevo) zazářila jako modelka na módní přehlídce návrháře Osmanyho Laffity. (Praha, září 2026)
75 fotografií

Salma Hájek Belohorcová se představila jako jedna z modelek na přehlídce Osmanyho Laffity v PVA EXPO Praha. Návrhář během večera představil svou novou kolekci pro jaro a léto 2027. Show nabídla 140 modelů, šedesátimetrové molo, sportovní vozy a hudební vystoupení německého DJe a producenta Paula van Dyka.

Mezi modelkami nechyběla ani šestnáctiletá dcera Zuzany Belohorcové. Na přehlídkovém mole už přitom rozhodně nebyla nováčkem. První zkušenosti s modelingem začala sbírat už v patnácti letech a loni na podzim se objevila právě na přehlídce Osmanyho Laffity v Praze. Kromě toho má za sebou také několik módních focení.

Na letošní přehlídce působila Salma sebevědomě a zkušeně, její maminka Zuzana Belohorcová show sledovala přímo z hlediště a později své dceři věnovala prostřednictvím sociálních sítí osobní vzkaz.

Šestnáctiletá dcera Zuzany Belohorcové Salma Hájek si potrpí na luxusní značky

„Salminko, moje, jsem na tebe nesmírně pyšná! Seděla jsem v hledišti, dívala se na tebe a v duchu si říkala, to je moje holčička,“ napsala Belohorcová k fotkám a videím z akce na Instagramu. Dceři popřála, aby dál věřila sama sobě a svým snům, a vzkázala jí, že jí bude držet palce na každém kroku její cesty.

Není překvapením, že právě Zuzana má pro dceřinu zálibu v modelingu pochopení. Sama má s módou a modelingem bohaté zkušenosti a už dříve o Salmě mluvila v souvislosti s jejími prvními kroky před objektivem i na přehlídkových molech v tom smyslu, že každá taková zkušenost je pro její dceru dobrá.

Modelka Salma Hájek Belohorcová před přehlídkou Osmanyho Laffity v Letňanech (Praha, září 2026)

Salma tak postupně získává další zkušenosti v prostředí, které dobře zná i její maminka. A podle toho, že se na přehlídkovém mole objevuje opakovaně, modeling pro ni rozhodně není pouze jednorázovou zkušeností.

Na stejné přehlídce zaujala diváky i média také Simona Krainová. Třiapadesátiletá modelka se po delší době vrátila na přehlídkové molo a show Osmanyho Laffity otevřela v helmě, závodních kalhotách a vysokých botách. Před publikum vyšla v modelu, který na první pohled působil, jako by byla nahoře bez. Ve skutečnosti měla na sobě speciálně vytvořený korzet s designem nahého ženského těla.

Fotografie z přehlídky následně vyvolaly na sociálních sítích velkou pozornost. „Ne, nebyla jsem nahá. Byl to korzet. A zatraceně dobrej,“ reagovala Krainová. Dodala také, že ji pobavilo, jak velkou diskusi model vyvolal. Podle ní je právě provokace, nadsázka a iluze součástí módy a show.

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