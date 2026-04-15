Šestnáctiletá dcera Zuzany Belohorcové Salma Hájek si potrpí na luxusní značky

Autor:
  9:30
Dcera moderátorky, modelky a podnikatelky Zuzany Belohorcové (50), šestnáctiletá Salma Hájek, na sebe strhává čím dál větší pozornost veřejnosti. Kromě modelingu zaujala své sledující i vášní pro luxusní módu.

Dcera Zuzany Belohorcové, modelka Salma Hájek Belohorcová o sobě dává opět vědět. Mladá dívka, která vyrůstá na Tenerife, se postupně prosazuje ve světě modelingu a budí pozornost i svým stylem. Ten je totiž výrazně inspirovaný luxusní módou a značkami, které si oblíbila.

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou Hájek
Salma Hájek Belohorcová (Miami, duben 2026)
Zuzana Belohorcová a její dcera Salma Hájek Belohorcová (2025)
Salma Hájek Belohorcová (Dubaj, 2026)
71 fotografií

Salma se už v patnácti letech objevila na módních molech, před objektivem působí sebevědomě a přirozeně. Na sociálních sítích se prezentuje jako modelka, která má jasně vyhraněný vkus a nebojí se sáhnout po výrazných a často i luxusních kouscích. Na Instagramu sdílela nedávno například snímek z Dubaje s kabelkou značky Louis Vuitton. „Další kousek do mé sbírky,“ svěřila se.

Belohorcová svou dceru v modelingu podporuje. Opakovaně zdůrazňuje, že je ráda, že z ní roste sebevědomá mladá žena, která ví, co chce. „Jsem na ni velice pyšná a velmi hrdá,“ svěřila se v minulosti.

Zuzana Belohorcová s dětmi je momentálně na dovolené na Floridě. „Pro nás je toto období nádhernou oslavou života, časem, ve kterém si dopřáváme radost ze společných chvil, ze setkání s přáteli, z míst, které milujeme a kam se s láskou vracíme. Každý den si užíváme naplno, jako malé svátky naplněné klidem, smíchem a blízkostí,“ píše moderátorka k fotkám z Miami, na kterých je s dcerou a synem.

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

„Salminka a Nevinko. Tvoříme si vzpomínky, které zůstanou navždy v našich srdcích. Nenecháváme se rušit tím, co přináší svět venku. Místo toho si chráníme to nejcennější, naše soukromí, naše vztahy a vnitřní pohodu. Žijeme přítomnost naplno. S lehkostí, vděčností a láskou. A právě v tom je skutečný luxus. V tichých, krásných chvílích, které patří jen nám,“ dodává Belohorcová.

Její dcera Salma si pomalu buduje svou pozici na sociálních sítích, na Instagramu ji momentálně sleduje přes 40 tisíc lidí. Právě tam sdílí nejen momenty ze svého života, ale i módní inspiraci, která sklízí obdiv, ale i kritiku. Někteří lidé upozorňují na to, že vzhledem k jejímu věku působí její styl až příliš dospěle a šestnáct let by dívce na fotografiích hádal jen málokdo.

Salma Hájek Belohorcová (Miami, 2026)

Salma Hájková Belohorcová se narodila v únoru 2010, její bratr Nevio (12) v prosinci 2013. Salma už ve svých třinácti letech společně s maminkou fotila plavky pro módní editorial, loni pak zaujala diváky na módní přehlídce v Trenčíně.

Manželé Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek loni oznámili, že jejich vztah je v dlouhodobé krizi a po osmnácti letech společného života jdou od sebe a rozvádějí se.

Po odloučení rodičů se obě děti rozhodly zůstat s matkou. „Máma pro nás byla vždy největší oporou, byla se mnou vždy a všude, třeba když se měli jít rodiče podívat do školy, byla tam máma. Byla jsem ráda, že ji tam mám,“ vysvětlila v říjnu 2025 Blesku své rozhodnutí Salma. „Ale tátu mám samozřejmě taky ráda, takže jejich rozchod beru tak nějak neutrálně,“ dodala s tím, že s tátou se plánuje normálně vídat.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

15. dubna 2026  10:10

Šestnáctiletá dcera Zuzany Belohorcové Salma Hájek si potrpí na luxusní značky

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou Hájek

Dcera moderátorky, modelky a podnikatelky Zuzany Belohorcové (50), šestnáctiletá Salma Hájek, na sebe strhává čím dál větší pozornost veřejnosti. Kromě modelingu zaujala své sledující i vášní pro...

13. dubna 2026  14:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.