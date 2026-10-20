|
Ve 22 letech zemřela Miss Rakousko Lucia Sisicová
Australská modelka a návrhářka plavek Sahara Ray zemřela ve věku 34 let. Její úmrtí potvrdili blízcí serveru TMZ. Podle dostupných informací zemřela v neděli 18. října v nemocnici v Los Angeles, obklopená svou rodinou. „Byla velmi milována,“ vzkázali její příbuzní.
Podle britského deníku Daily Mail bylo příčinou smrti modelky předávkování fentanylem. Podle zdroje citovaného deníkem byla Sahara v pátek převezena do nemocnice v Los Angeles, kde byla napojena na přístroje podporující životní funkce. Její rodina se měla v neděli rozhodnout o jejich odpojení. Oficiální příčina úmrtí dosud nebyla zveřejněna.
Sahara Ray se věnovala modelingu, módě a vlastní značce plavek Sahara Ray Swim. Pozornost si získala také na sociálních sítích, především na Instagramu, kde sdílela odvážné fotografie v plavkách i záběry ze svého soukromí. Její profil sledoval téměř milion lidí.
Modelka se narodila v Austrálii a jejím otcem je známý surfař Tony Ray. Díky jeho profesi vyrůstala v Austrálii, Kalifornii a na Havaji. Později se začala věnovat módě a vybudovala si vlastní značku plavek, jejichž modely sama prezentovala.
Do hledáčku světových médií se Sahara dostala v srpnu 2016, kdy ji fotografové na Havaji zachytili ve společnosti zpěváka Justina Biebera. Společné snímky, na nichž spolu trávili čas mimo jiné při koupání, tehdy vyvolaly spekulace o jejich vztahu. Ani jeden z nich však partnerský vztah veřejně nepotvrdil.
Bieber byl už tehdy jednou z největších popových hvězd světa, a pozornost médií se proto rychle obrátila také k mladé modelce. Ta si mezitím budovala vlastní kariéru a rozvíjela svou značku zaměřenou na plavky.
|
Dětská hvězda hororu Kruh zemřela ve 35 letech na AIDS, odhalili lékaři
V lednu letošního roku se Sahara stala maminkou. Porodila dceru Snow, jejíž fotografie následně sdílela na sociálních sítích. Z jejích příspěvků bylo patrné, že mateřství pro ni představovalo důležitou životní kapitolu.
Zpráva o úmrtí modelky zasáhla její fanoušky i přátele. Na sociálních sítích nyní sdílejí vzpomínky a vyjadřují soustrast její rodině.
Sahara se v posledních letech potýkala také s vážnými zdravotními problémy. V roce 2024 veřejně hovořila o následcích dopravní nehody a diagnóze Guillainova–Barrého syndromu, vzácného neurologického onemocnění, při němž imunitní systém napadá periferní nervy. Popsala tehdy ochrnutí dolní části těla i potíže s chůzí, kvůli nimž potřebovala invalidní vozík a chodítko.