Prý jsme příbuzní se slavným básníkem, říká Miss Natálie Puškinová v Rozstřelu

Autor:
Vysíláme   12:00
Po zisku korunky světové královny krásy je Natálie Puškinová v jednom kole. V pořadu Rozstřel zavzpomínala nejen na finále Miss Earth 2025, kde porazila dalších 77 soutěžících. Blondýnka se po Tereza Fajksové, která zvítězila před 13 lety, stala teprve druhou českou Miss Earth v historii.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Po vítězství v soutěži krásy na Filipínách se kromě úspěchu na sociálních sítích řešilo také příjmení Natálie. „Pravdou je, že jsem se narodila v Česku, oba moji rodiče se také narodili v Česku. Nikdo z nás vlastně rusky nemluví, já jsem se nikdy ruštinu ani neučila ve škole. Máme ale předky a příbuzné z Ruska. Je to hodně, hodně vzdálená rodina,“ prozradila Natálie Puškinová.

Předky má ale i z Německa, Polska, dokonce i ze Švédska. „Ale to se prostě v tom příjmení nepropíše. U nás v rodině se traduje, že jsme příbuzní se slavným básníkem. Ale bohužel to nemám nikde potvrzené. Ten rodokmen je tak strašně dlouhý a obsáhlý, že se to bohužel nedochovalo,“ řekla.

Hostem pořadu Rozstřel je Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Pořad moderuje Aneta Dědková.
Hostem pořadu Rozstřel je Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Pořad moderuje Aneta Dědková.
Hostem pořadu Rozstřel je Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Pořad moderuje Aneta Dědková.
Hostem pořadu Rozstřel je Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Pořad moderuje Aneta Dědková.
28 fotografií

Když na Filipínách vyhlásili, že vyhrála, chvíli jí to prý trvalo, než tomu uvěřila. Chtěla hlavně zachovat klid, protože se v minulosti už několikrát stalo, že soutěžící špatně slyšela a trapas byl na světě. „Takže jsem tomu nechtěla věřit, byla jsem naprosto šokovaná a až třeba po nějakých těch 30 vteřinách mi to doplavalo do mozku, že jsem to fakt vyhrála. Je to neskutečné,“ přiznala.

Jelikož organizátor národní soutěže Miss Czech Republic měl letos první rok licenci na účast na Miss Earth, Natálie nečekala, že se po 13 letech znovu světovou královnou krásy stane Češka. „Ostatní státy tam třeba budují dlouholeté vazby, ti národní ředitelé mají nějakou společnou historii s Miss Earth. Mají v tomto mnohem větší šance. Proto jsem byla trošičku skeptická. I moje okolí,“ říká.

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Přestože bývají soutěže krásy náročné i psychicky, Natálie se cítila dobře. Fyzicky ale unavená byla. V průměru spala jen čtyři až pět hodin denně, když měla lepší den, tak to bylo o hodinu navíc. „Ale třeba na finále jsem spala jenom dvě hodiny a fakt jsem byla už hodně, hodně unavená. Protože jsem tam byla necelé tři týdny. Potom finálový večer jsem si říkala, že musím ze sebe dát úplně všechno. Teď se to musí zúročit,“ uvedla a dodala, že podporu měla nejen od rodiny a vedení Miss Czech Republic, ale také od samotných organizátorů na Filipínách.

Soutěž Miss Earth má environmentální podtext a také missky musely představit své projekty zaměřené na ekologii. Česká reprezentantka řešila problém plýtvání potravinami. Už v Česku se snažila pořádat různé workshopy pro děti z dětského domova i ze základních škol.

Hostem pořadu Rozstřel je Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Pořad moderuje Aneta Dědková.

Kromě sběru odpadků na pláži musely soutěžící také představit samy sebe bez make-upu. „Miluju chodit bez make-upu, takže pro mě to vlastně nebylo nic nového. Častokrát jsem i na sociálních sítích bez make-upu, takže mně to nedělá žádný problém,“ říká Puškinová.

Během nadcházejícího kralování ji čeká spousta akcí, už na Vánoce by se chtěla vrátit na Filipíny, tentokráte si je užít jako dovolenou. Až pak naskočí do kolotoče spojeného s vítězstvím. „Samozřejmě každá vítězka má úplně jiný kralující rok. Minulá byla z Austrálie, vítězka ještě před ní byla z Albánie, potom z Jižní Koreji. Takže je to hodně individuální a záleží i na tom, jak se ta slečna k tomu postaví,“ říká s tím, že už má naplánované cesty do Belgie, Dominikánské republiky, Vietnamu, Thajska a přibudou i další.

Kvůli únavě měla strach z finále i co se otázek týče. „Myslím si, že už ten finálový večer pracovaly jenom dvě moje mozkové buňky, protože jsem byla šíleně unavená. Byla jsem z toho hodně ve stresu, ať už z hashtagu, kdy jsme dostaly jedno slovo a měly jsme odpověď na třicet vteřin, nebo potom z finálové otázky. Měla jsem jednoho kouče, který mi pomáhal se na to připravit. Ale nikdy nevíte, jakou otázku dostanete a jestli vám sedne, nebo ne. Takže podle mě to bylo štěstí, náhoda, osud. Těžko říct, ale dala jsem ze sebe maximum a vlastně jsem to řekla tak nějak od srdce, a to zafungovalo,“ míní.

Byla jsem sama sebou, říká po úspěchu na světové Miss Earth Natálie Puškinová

Žádná velká rivalita mezi misskami se podle ní na soutěži nekonala. „Tohle slýchám často a vím, že byste všichni chtěli slyšet, že tam byla obrovská rivalita. Ale upřímně nebyla. Byly jsme rozdělené do čtyřech týmů Water (voda), Air (vzduch), Fire (oheň) a Earth (země). Já jsem byla v týmu voda a celých těch 17 dní jsem byla ve skupince 20 slečen, které byly úžasné. Já si nemůžu stěžovat. Ze začátku mě přitom hodně varovali v Česku: ‚Nikomu nevěř, nikomu nic neříkej. Všechno se to může vymstít a otočit proti tobě‘“ říká.

„Takže jsem si zpočátku všechno nechávala pro sebe, ale postupem času, jak jsme se trošičku sblížily, tak jsem fakt potkala neskutečné slečny, které mi hrozně pomáhaly. Jedna mi půjčila boty, druhá si roztrhla svůj náramek z toho důvodu, že jsme měly mít plavky s dotekem stříbrné a já jsem nic stříbrné neměla. Ona si tu svoji ozdobu roztrhla, dala mi vteřinové lepidlo a nalepila mi to na plavky,“ vzpomíná Puškinová.

České blondýnky bodují. Světové Miss Kuchařová, Pyszková, Fajksová a Puškinová

„Takže opravdu nemůžu říct, že v mém týmu byla rivalita. A to je podle mě i ten důvod, proč jsem se dostala tak daleko. Byla jsem vlastně celou dobu hrozně klidná. Ale je pravda, že v ostatních týmech jsem slyšela, že už to bylo o něco horší, protože přece jenom je to 80 slečen a ne každá je férová,“ míní.

Natálie Puškinová přitom předtím hodně usilovala o účast na světové Miss World, kam by jela coby vítězka národní soutěže. „Je to tak, protože Miss World je braná jako první místo v Česku. Ale věděla jsem, že po Krystýnce Pyszkové asi není úplně velká šance se tam umístit. Soutěž Miss Earth jsme měli úplně první rok a byla to pro mě veliká neznámá. Ty soutěže si jsou ale v mnoha ohledech hodně podobné, jsou tam podobné disciplíny. Takže mi to bylo strašně sympatické,“ konstatuje s tím, že je ráda, že se nakonec objevila na Miss Earth a získala tam titul.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Bývalá satanistka se svlékla v nahé seznamce. Nahota je pro ni očistou

Valerie se v Naked Attraction svlékla už podruhé.

V osmé epizodě pořadu Naked Attraction bude partnera hledat máma na plný úvazek Valerie (27) z Mostu. Bývalá satanistka bere nahotu jako „očistu od všech masek“ a partnera si vybírá podle intuice.

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Herečka Sydney Sweeney (28) se svěřila se svými náročnými začátky v Hollywoodu. Už jako dospívající čelila hvězda seriálu Euphoria během konkurzů nevybíravým poznámkám a ponižujícímu jednání.

Prý jsme příbuzní se slavným básníkem, říká Miss Natálie Puškinová v Rozstřelu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Pořad moderuje...

Po zisku korunky světové královny krásy je Natálie Puškinová v jednom kole. V pořadu Rozstřel zavzpomínala nejen na finále Miss Earth 2025, kde porazila dalších 77 soutěžících. Blondýnka se po Tereza...

26. listopadu 2025

Hezucký děkuje za podporu. Připravuje se na odchod z nemocnice, prozradil Mareš

Patri Hezucký zdraví fanoušky z nemocnice v Benešově. (listopad 2025)

Leoš Mareš (48) se v Ranní show na Evropě 2 snaží fanoušky pravidelně informovat o zdravotním stavu svého parťáka a kamaráda Patrika Hezuckého (55), který už je týden hospitalizován. Podle posledních...

26. listopadu 2025  11:20

Fotbalista Villarrealu plánuje po roce randění svatbu s pornohvězdou Trumpovou

Teanna Trumpová

Hráč španělského fotbalového klubu Villarreal Nicolas Pépé (30) se kvůli svému milostnému životu ocitl pod palbou kritiky na sociálních sítích. Podle informací zahraničních médií se plánuje oženit s...

26. listopadu 2025  10:16

Pletky s princeznou Dianou i problém se snachou Letizií. Bývalý španělský král vzpomíná

Princezna Diana, princové Harry a William a španělský král Juan Carlos I. na...

Bývalý španělský král Juan Carlos, který v současnosti žije v exilu ve Spojených arabských emirátech, vydal novou autobiografickou knihu. V níž mluví o dlouhotrvajících sporech ve vlastní rodině....

26. listopadu 2025  8:55

Při dabování Angeliny Jolie musím dýchat smyslněji, přiznává Regina Řandová

Regina Řandová (2025)

Regina Řandová (58) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o dabování Angeliny Jolie a specifických požadavcích hollywoodských producentů. Herečka také popsala, díky jakým aktivitám se i po padesátce...

26. listopadu 2025

Dua Lipa mě rozhodila, mluvila jsem na ni česky a hledala Kazmu, vzpomíná Farna

Ewa Farna v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (25. listopadu 2025)

Držitelka absolutního České slavíka Ewa Farna (32) promluvila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o svém životním zážitku, kdy ji Dua Lipa pozvala ke společnému vystoupení. Nabídku za ni přijala kamarádka...

26. listopadu 2025

Raději pracuji se ženami, nebaví mě poměřování pinďourů, říká Bořek Slezáček

Premium
Bořek Slezáček

Popularitu získal především díky rolím mafiánů a zločinců. On sám je ale jen jako grázly vidět odmítá. „Není nic jako bílý a černý, dobrý a špatný, jin a jang. Své negativní postavy nevidím jako...

25. listopadu 2025

Sexy Lopezová za číslo inkasovala miliony. Na indické svatbě byl i Trump mladší

Jennifer Lopezová, Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry...

Zpěvačka Jennifer Lopezová byla hvězdou na svatbě dcery indického miliardáře a farmaceutického magnáta. Předvedla několik sexy čísel a za vystoupení inkasovala v přepočtu téměř 42 milionů korun. Na...

25. listopadu 2025  13:51

Patrik Hezucký je na morfinu, na Vánoce by ale mohl být doma, prozradil Leoš Mareš

Patrik Hezucký a Leoš Mareš

Leoš Mareš (49) navštěvuje svého parťáka z rádia Patrika Hezuckého (55) denně v benešovské nemocnici. V Ranní show Evropy 2 prozradil, že je Hezucký aktuálně na morfinu, ale neztrácí humor a věří, že...

25. listopadu 2025

Hvězda Prciček skončila v nemocnici. Zdrogovali mě, tvrdí Tara Reidová

Tara Reidová (září 2023)

Tara Reidová (50), známá především jako Vicky z filmu Prci, prci, prcičky, zažila v baru v Chicagu nepříjemný incident. Herečka, která se v minulosti potýkala se závislostí na alkoholu a problémy s...

25. listopadu 2025  10:34

Vojta Kotek prozradil detail, který ve vysílání Zrádců nebyl. Vyhrají díky němu věrní?

Vojtěch Kotek v show Zrádci 2

Velké finále druhé série Zrádců je tady! Pět přeživších – zrádkyně Mia a věrní Marcell, Anička, Kateřina a Veronika – se utká o podíl na tučném zlatém pokladu. Poslední dny hry přináší jeden zásadní...

25. listopadu 2025  9:15

Desetkrát jsem to zkoušela, než se to povedlo, říká Pavla Vojáčková-Rychlá o dabingu

Pavla Vojáčková-Rychlá (10. listopadu 2025)

Zatímco Petr Rychlý ovládl televizní obrazovky, kde byl především v minulém století hvězdou zábavných show, jeho exmanželka Pavla Vojáčková-Rychlá si vydobyla stálé místo v dabingových studiích....

25. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.