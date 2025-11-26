Prý jsme příbuzní se slavným básníkem, říká Miss Natálie Puškinová v Rozstřelu

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Po vítězství v soutěži krásy na Filipínách se kromě úspěchu na sociálních sítích řešilo také příjmení Natálie. „Pravdou je, že jsem se narodila v Česku, oba moji rodiče se také narodili v Česku. Nikdo z nás vlastně rusky nemluví, já jsem se nikdy ruštinu ani neučila ve škole. Máme ale předky a příbuzné z Ruska. Je to hodně, hodně vzdálená rodina,“ prozradila Natálie Puškinová.
Předky má ale i z Německa, Polska, dokonce i ze Švédska. „Ale to se prostě v tom příjmení nepropíše. U nás v rodině se traduje, že jsme příbuzní se slavným básníkem. Ale bohužel to nemám nikde potvrzené. Ten rodokmen je tak strašně dlouhý a obsáhlý, že se to bohužel nedochovalo,“ řekla.
Když na Filipínách vyhlásili, že vyhrála, chvíli jí to prý trvalo, než tomu uvěřila. Chtěla hlavně zachovat klid, protože se v minulosti už několikrát stalo, že soutěžící špatně slyšela a trapas byl na světě. „Takže jsem tomu nechtěla věřit, byla jsem naprosto šokovaná a až třeba po nějakých těch 30 vteřinách mi to doplavalo do mozku, že jsem to fakt vyhrála. Je to neskutečné,“ přiznala.
Jelikož organizátor národní soutěže Miss Czech Republic měl letos první rok licenci na účast na Miss Earth, Natálie nečekala, že se po 13 letech znovu světovou královnou krásy stane Češka. „Ostatní státy tam třeba budují dlouholeté vazby, ti národní ředitelé mají nějakou společnou historii s Miss Earth. Mají v tomto mnohem větší šance. Proto jsem byla trošičku skeptická. I moje okolí,“ říká.
Přestože bývají soutěže krásy náročné i psychicky, Natálie se cítila dobře. Fyzicky ale unavená byla. V průměru spala jen čtyři až pět hodin denně, když měla lepší den, tak to bylo o hodinu navíc. „Ale třeba na finále jsem spala jenom dvě hodiny a fakt jsem byla už hodně, hodně unavená. Protože jsem tam byla necelé tři týdny. Potom finálový večer jsem si říkala, že musím ze sebe dát úplně všechno. Teď se to musí zúročit,“ uvedla a dodala, že podporu měla nejen od rodiny a vedení Miss Czech Republic, ale také od samotných organizátorů na Filipínách.
Soutěž Miss Earth má environmentální podtext a také missky musely představit své projekty zaměřené na ekologii. Česká reprezentantka řešila problém plýtvání potravinami. Už v Česku se snažila pořádat různé workshopy pro děti z dětského domova i ze základních škol.
Kromě sběru odpadků na pláži musely soutěžící také představit samy sebe bez make-upu. „Miluju chodit bez make-upu, takže pro mě to vlastně nebylo nic nového. Častokrát jsem i na sociálních sítích bez make-upu, takže mně to nedělá žádný problém,“ říká Puškinová.
Během nadcházejícího kralování ji čeká spousta akcí, už na Vánoce by se chtěla vrátit na Filipíny, tentokráte si je užít jako dovolenou. Až pak naskočí do kolotoče spojeného s vítězstvím. „Samozřejmě každá vítězka má úplně jiný kralující rok. Minulá byla z Austrálie, vítězka ještě před ní byla z Albánie, potom z Jižní Koreji. Takže je to hodně individuální a záleží i na tom, jak se ta slečna k tomu postaví,“ říká s tím, že už má naplánované cesty do Belgie, Dominikánské republiky, Vietnamu, Thajska a přibudou i další.
Kvůli únavě měla strach z finále i co se otázek týče. „Myslím si, že už ten finálový večer pracovaly jenom dvě moje mozkové buňky, protože jsem byla šíleně unavená. Byla jsem z toho hodně ve stresu, ať už z hashtagu, kdy jsme dostaly jedno slovo a měly jsme odpověď na třicet vteřin, nebo potom z finálové otázky. Měla jsem jednoho kouče, který mi pomáhal se na to připravit. Ale nikdy nevíte, jakou otázku dostanete a jestli vám sedne, nebo ne. Takže podle mě to bylo štěstí, náhoda, osud. Těžko říct, ale dala jsem ze sebe maximum a vlastně jsem to řekla tak nějak od srdce, a to zafungovalo,“ míní.
Žádná velká rivalita mezi misskami se podle ní na soutěži nekonala. „Tohle slýchám často a vím, že byste všichni chtěli slyšet, že tam byla obrovská rivalita. Ale upřímně nebyla. Byly jsme rozdělené do čtyřech týmů Water (voda), Air (vzduch), Fire (oheň) a Earth (země). Já jsem byla v týmu voda a celých těch 17 dní jsem byla ve skupince 20 slečen, které byly úžasné. Já si nemůžu stěžovat. Ze začátku mě přitom hodně varovali v Česku: ‚Nikomu nevěř, nikomu nic neříkej. Všechno se to může vymstít a otočit proti tobě‘“ říká.
„Takže jsem si zpočátku všechno nechávala pro sebe, ale postupem času, jak jsme se trošičku sblížily, tak jsem fakt potkala neskutečné slečny, které mi hrozně pomáhaly. Jedna mi půjčila boty, druhá si roztrhla svůj náramek z toho důvodu, že jsme měly mít plavky s dotekem stříbrné a já jsem nic stříbrné neměla. Ona si tu svoji ozdobu roztrhla, dala mi vteřinové lepidlo a nalepila mi to na plavky,“ vzpomíná Puškinová.
„Takže opravdu nemůžu říct, že v mém týmu byla rivalita. A to je podle mě i ten důvod, proč jsem se dostala tak daleko. Byla jsem vlastně celou dobu hrozně klidná. Ale je pravda, že v ostatních týmech jsem slyšela, že už to bylo o něco horší, protože přece jenom je to 80 slečen a ne každá je férová,“ míní.
Natálie Puškinová přitom předtím hodně usilovala o účast na světové Miss World, kam by jela coby vítězka národní soutěže. „Je to tak, protože Miss World je braná jako první místo v Česku. Ale věděla jsem, že po Krystýnce Pyszkové asi není úplně velká šance se tam umístit. Soutěž Miss Earth jsme měli úplně první rok a byla to pro mě veliká neznámá. Ty soutěže si jsou ale v mnoha ohledech hodně podobné, jsou tam podobné disciplíny. Takže mi to bylo strašně sympatické,“ konstatuje s tím, že je ráda, že se nakonec objevila na Miss Earth a získala tam titul.