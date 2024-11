Miss Langmannová je dvojnásobnou maminkou. Miminko má netradiční jméno

Miss Renata Langmannová (38) se na sociálních sítích pochlubila šťastnou novinkou. S manželem Ondřejem Novotným (47) se dočkali přírůstku do rodiny. Po dceři Medě (4) mají další holčičku.

Chci uspět za sebe, říká Dvořáková z klanu Munzarů. Točí videa pro miliony lidí

Premium

Prarodiče Jana Hlaváčová a Luděk Munzar, rodiče Barbora Munzarová a Jiří Dvořák. Co asi říkají holce z takové rodiny? No přece: Ty budeš herečka! Anna Dvořáková navíc často poslouchala, že to má díky...