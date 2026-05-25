První fázi zákroku podstoupila Rachel Karnižová letos na jaře. Lékaři jí aplikovali přibližně 300 ml výplně s tím, že celkově plánuje až 1000 ml. Karnižová vysvětlila, že jí vadily hlavně takzvané „hip dips“, tedy propadliny v oblasti boků, které podle ní nešly vytvarovat cvičením. Zároveň uvedla, že klasický brazilský lifting zadku (BBL) pro ni podle lékařů nebyl vhodný, protože má málo vlastního tuku.
Právě zvětšení hýždí patří v posledních letech mezi nejdiskutovanější estetické procedury. Existuje několik metod, od implantátů přes brazilský lifting zadku, kdy se přenáší vlastní tuk z jiných partií těla, až po aplikaci výplní na bázi kyseliny hyaluronové.
Ta bývá méně invazivní a rekonvalescence je rychlejší, efekt ale není trvalý a zákrok se musí minimálně jednou ročně opakovat. Lékaři zároveň upozorňují, že u výraznějších úprav existují i rizika, například infekce, asymetrie nebo komplikace při hojení.
Rachel výsledky sdílela i v bikinách během dovolené v Dominikánské republice, někteří fanoušci chválí její sebevědomí a postavu, podle jiných působí výsledek příliš uměle. Maminka sedmiměsíčního syna si ale podle svých slov z kritiky nic nedělá a říká, že hlavní je, aby se líbila sama sobě.
„Doplnění mám podstoupit ještě jedno, ale to už podle mě bude jen minimum ml. Teď mám efekt přesně takový, jaký chci. Partner chce, abych klidně měla zadek ještě větší,“ prozradila svým sledujícím a rovnou sdílela i fotografie před zákrokem a po něm.
„Tento rok chci být extrémně hot a splnit si všechno, co jsem chtěla už dlouho. Minulý rok jsem byla těhotná a měla jsem nejhorší rok v životě. Takže tohle je taková odměna, že jsem to zvládla,“ svěřila se.
Rachel Karnižová se proslavila především v seznamovací reality show Love Island v roce 2023, kde vytvořila pár s Claudem a dostala se až do finále. Později se objevila také v soutěži Survivor Česko & Slovensko.
V minulosti chodila modelka například s fitness trenérkou Dominikou Horákovou, v současnosti tvoří pár s tvůrcem obsahu, influencerem a DJem Pavlem Marešem (32) alias Pufflickem, se kterým má syna Ariese Mareše. Chlapeček se narodil v září 2025 a Rachel průběh těhotenství i porodu velmi otevřeně sdílela na sociálních sítích.