Osmnáct finalistů se během večera v Hale 13 pražské Holešovické tržnice představilo například v modelech české návrhářky Hany Zárubové a slovenského designéra Marcela Holubce.
Vítězkou soutěže Pure Model 2026 se stala dvaadvacetiletá Klára Kaločová. Měří 176 centimetrů, žije v Praze, kde studuje dentální hygienu. Mezi její koníčky patří vaření a pečení, blízký je jí také pohyb a sport. Jedenáct let se věnovala street dance, dnes ráda běhá, cvičí pilates a jógu nebo jezdí na snowboardu. Do budoucna by se chtěla prosadit ve světě vysoké módy, jejím snem je spolupracovat s módním domem Miu Miu.
Do finále postoupilo osm dívek, šest chlapců a čtyři ženy. V průběhu uplynulých měsíců absolvovali intenzivní přípravu pod vedením Pure Model Management. Z původních více než 6 500 přihlášených pořadatelé nejprve vybrali 200 semifinalistů a následně finálovou osmnáctku.
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Nové modelingové naděje. Jak se vám líbí finalisté Pure Model 2026?
Významnou součástí letošního ročníku byla také mezinárodní účast. Do Prahy dorazili zástupci více než třiceti zahraničních modelingových agentur, mezi nimi NEXT Management, Women Management a newyorská Marilyn Agency. S finalisty se setkali už den před slavnostním večerem při individuálních pohovorech. Měli tak možnost poznat jejich osobnost, zhodnotit jejich předpoklady a případně navázat spolupráci bez ohledu na konečné umístění v soutěži.
Zakladatel soutěže Roman Holárek zdůraznil, že v době rychlého rozvoje umělé inteligence považuje za důležité podporovat skutečné osobnosti a nové talenty. „Věřím, že technologie mohou náš obor posouvat vpřed, ale skutečnou osobnost, její příběh, emoce a autenticitu nikdy plně nenahradí,“ uvedl.
Pure Model se dlouhodobě snaží upozorňovat na rozmanitost v modelingu a vedle mladých talentů dává prostor i lidem starším čtyřiceti let. Podle pořadatelů byl letos zájem této věkové skupiny mimořádně vysoký. Soutěž chce ukázat, že úspěch v modelingu nezávisí pouze na věku nebo vzhledu, ale také na osobnosti, charisma a profesionalitě.
Letošní ročník se nesl v duchu motta „Přestaň věřit mýtům o dokonalosti. Začni věřit v sebe“. Podle Holárka právě autenticita a schopnost zaujmout vlastní jedinečností patří mezi vlastnosti, které mohou finalistům pomoci prosadit se na české i mezinárodní scéně.
Galavečerem provázela modelka a moderátorka Andrea Bezděková. O hudební program se postarali zpěvák ADONXS a slovenská zpěvačka Emma Drobná. V jedenáctičlenné české porotě zasedly mimo jiné šéfredaktorka magazínu Harper’s Bazaar Nora Grundová, modelky Pavlína Němcová, Denisa Dvořáková, Kateřina Sokolová a Hana Janata. Mezinárodní porotu tvořili zástupci zahraničních modelingových agentur.
Finále podpořila také řada známých osobností českého a slovenského společenského života. Mezi hosty byly Daniela Brzobohatá, Renata Langmannová, Natálie Jirásková, Iva Kubelková, Veronika Kašáková, Nikol Švantnerová, Karolína Mališová, Marta Jandová, Marcell a Sebastian Navrátil. Dorazila rovněž vítězka minulého ročníku Julia Gregorová.