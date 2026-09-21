Ve 27 letech zemřel syn modelky Cindy Crawfordové, rodina žádá o soukromí

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Presley Gerber byl jediným synem Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera, kteří jsou manželé od roku 1998. Měl také mladší sestru Kaiu Gerberovou, která se stejně jako jejich matka vydala na dráhu modelky a později se prosadila také jako herečka.
„Rodina žádá o soukromí během této velmi těžké a bolestné chvíle,“ uvedla rodinná zástupkyně Allie Jenkinsová.
Presley šel ve stopách své slavné matky a s modelingem začal už jako teenager. V patnácti letech podepsal smlouvu s agenturou IMG Models. Později se objevil na přehlídkových molech značek jako Moschino, Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger nebo Ralph Lauren. Předváděl také kampaně pro značky Calvin Klein, Celine, Pepsi či Omega.
V posledních letech Presley otevřeně mluvil o svých problémech s duševním zdravím a užíváním návykových látek. Hovořil například o depresích, panických stavech a své cestě k léčbě. Své zkušenosti se snažil využít také k tomu, aby upozornil na problémy spojené s duševním zdravím. Na sociálních sítích zveřejňoval například videa nazvaná „Mental Health Mondays“.
Veřejně se svěřil také se svou zkušeností s léky na předpis a s tím, že se na nich podle vlastních slov stal závislým. Popsal rovněž, že v minulosti vyhledal pomoc přibližně u patnácti psychiatrů. Kritizoval přitom přístup, při němž podle něj dostával na výběr z velkého množství léků podle toho, jak se právě cítil. „Ne, nedávejte mi tolik volnosti v jejich užívání. Potřebuji jasné pokyny,“ uvedl v souvislosti s užíváním psychofarmak.
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Presley zároveň vysvětloval, že se snažil obklopovat lidmi, kteří na něj působili pozitivně. Přiznal, že kvůli tomu někdy omezoval kontakt i s lidmi, které měl velmi rád. O svých zkušenostech mluvil veřejně mimo jiné proto, aby lidé, kteří procházejí podobnými problémy, věděli, že v tom nejsou sami. „Mám pocit, že když tohle všechno řeknu, spousta lidí bude alespoň vědět, že tím prochází i někdo další,“ řekl. Zároveň přiznal, že se většinu času cítil velmi osamělý.
O jeho dlouhodobém boji se závislostí nedávno veřejně promluvila také jeho sestra Kaia. V rozhovoru pro zářijové vydání amerického magazínu Vogue popsala, jak bratrův problém s drogami zasáhl celou rodinu. Zároveň hovořila o tom, že Presley byl ochotný o svých potížích otevřeně mluvit a svou zkušenost neskrýval před veřejností.
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Presley měl v minulosti také problémy se zákonem. V roce 2019 byl zatčen kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Případ následně řešil soud a Gerber dostal mimo jiné tříletou podmínku a měl absolvovat program zaměřený na problematiku řízení pod vlivem alkoholu a odpracovat veřejně prospěšné práce.
Ještě letos se Presley objevil na veřejnosti po boku své rodiny. V květnu byl společně s Cindy Crawfordovou, Rande Gerberem a Kaiou na akci v Los Angeles.
Cindy Crawfordová svému synovi veřejně letos psala také k jeho letošním 27. narozeninám, na sociálních sítích mu věnovala narozeninové přání. „Jsem hrdá na muže, který se z něj stal,“ napsala.
Příčina Presleyho smrti zatím není známá. Podle dostupných údajů losangeleského úřadu koronera zemřel v neděli 20. září v odvykacím zařízení. Nyní se čeká na dokončení pitvy a zveřejnění jejích výsledků.