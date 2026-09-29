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Blondýnka z Opočna na Rychnovsku (narozena v Trnavě na Slovensku) porazila 104 dívek z celého světa. Po vítězství v Miss World se Kuchařová plně vrhla do světa modelingu, natočila množství reklam a klipů a absolvovala také herecké kurzy. Objevila se v mnoha různých show, ve filmu i v televizním seriálu. V roce 2013 skončila na druhém místě v taneční soutěži StarDance.
Taťána Kuchařová nebyla v soutěžích krásy nováčkem, už jako desetiletá vyhrála celorepublikovou soutěž Miss Mléko, do které ji přihlásila učitelka. Soutěž byla určena dětem ve věku od šesti do deseti let. Kuchařová se tehdy věnovala také scénickému a modernímu tanci a právě s tancem v soutěži podle svého vyprávění uspěla.
Na první úspěch později navázala modelingem. V jedenácti letech absolvovala první profesionální focení s fotografem Jadranem Šetlíkem a ve čtrnácti letech se začala modelingu věnovat naplno.
Po titulu Miss Sahara z Tuniska vyhrála v roce 2006 soutěž krásy Miss ČR, do které se sama přihlásila a ještě v témže roce se v osmnácti letech stala ve Varšavě první Češkou, která získala titul Miss World. Během úspěšné mezinárodní modelingové kariéry spolupracovala nebo se stala tváří mnoha známých značek v Česku i v zahraničí.
V roce 2008 Kuchařová založila nadaci Taťány Kuchařové – Krása pomoci (Beauty of Help org.), která pomáhá seniorům. V roce 2015 měla modelka možnost osobně prezentovat činnost své nadace na půdě OSN v New Yorku a v roce 2017 byla členem české delegace na Fóru o udržitelném rozvoji, které se konalo pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC).
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V červnu 2016 se Kuchařová provdala za hudebníka Ondřeje Gregora Brzobohatého, syna populárního herce Radoslava Brzobohatého. S Brzobohatým se rozvedli v roce 2023, podruhé se vdala letos v srpnu, vzala si lékaře Ondřeje Havlíčka. V minulosti byl jejím partnerem například pražský politik Milan Richter.
Kromě vítězství Kuchařové bylo dosud druhým největším úspěchem na soutěži Miss World v roce 1998 čtvrté místo tehdejší české vicemiss Aleny Šeredové. Jako druhá Češka vyhrála soutěž krásy Miss World v roce 2024 v indické Bombaji Krystyna Pyszková. Rodačka z Třince na Frýdecko-Místecku porazila 112 dívek z celého světa. Češky byly úspěšné i v dalších soutěžích – v roce 1995 se stala Miss Europe Monika Žídková a v roce 2012 Miss Earth Tereza Fajksová.