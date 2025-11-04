Plné tvary už nejsou in, značky chtějí hubenost, stěžuje si plus size modelka

„Na módních molech i v magazínech vidíme jasně, že štíhlost je zpět a tělesná rozmanitost ustupuje,“ vysvětluje Holliday. „Moje plus-size kolegyně po celém světě nemají práci a je hodně frustrující tomu přihlížet.“
V rozhovoru pro Good Morning Britain sice uznala, že léky na hubnutí mají své místo, ale často se podle ní zneužívají a přispívají k návratu přísného tlaku na štíhlou postavu.
Modelka připomněla, že od roku 2020 dochází k rychlému úbytku rozmanitosti nejen ve velikostech modelů, ale i v celém mediálním prostoru. „Myslím, že naše společnost jako celek dospěla do bodu, kdy je v módě štíhlost a pozitivní přístup k tělu a křivky už u mnoha značek nejsou populární,“ vysvětlila.
„Všechno se to sešlo: kultura, injekce a očekávání společnosti se spojily,“ dodala. Přes všechnu kritiku zůstává modelka aktivní a vytrvale bojuje za respekt a zastoupení různých typů postav.
Na sociálních sítích si Holliday udržuje kontakt s fanoušky a pravidelně reaguje na komentáře, kde ji lidé podporují. „Ať už jsme štíhlé nebo plnější, zasloužíme si respekt,“ napsala v jednom z příspěvků.