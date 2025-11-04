Plné tvary už nejsou in, značky chtějí hubenost, stěžuje si plus size modelka

Autor:
  11:27
Plus-size modelkám podle aktivistky za tělesnou rozmanitost Tess Holliday už zase odzvonilo. Můžou za to podle ní injekce GLP-1, jako jsou Ozempic nebo Mounjaro, díky kterým jsou zase více v kurzu hubená těla. Ty sice mohou lidem pomáhat v boji s obezitou, podle ní ale až nebezpečně moc mění ideály krásy.
Plus size modelka Tess Holliday (2021)

Plus size modelka Tess Holliday (2021)

Tess Holliday na cenách Grammy (Los Angeles, 26. ledna 2020)
Tess Holliday
Tess Holliday
Tess Holliday
30 fotografií

„Na módních molech i v magazínech vidíme jasně, že štíhlost je zpět a tělesná rozmanitost ustupuje,“ vysvětluje Holliday. „Moje plus-size kolegyně po celém světě nemají práci a je hodně frustrující tomu přihlížet.“

V rozhovoru pro Good Morning Britain sice uznala, že léky na hubnutí mají své místo, ale často se podle ní zneužívají a přispívají k návratu přísného tlaku na štíhlou postavu.

Tess Holliday

Modelka připomněla, že od roku 2020 dochází k rychlému úbytku rozmanitosti nejen ve velikostech modelů, ale i v celém mediálním prostoru. „Myslím, že naše společnost jako celek dospěla do bodu, kdy je v módě štíhlost a pozitivní přístup k tělu a křivky už u mnoha značek nejsou populární,“ vysvětlila.

„Všechno se to sešlo: kultura, injekce a očekávání společnosti se spojily,“ dodala. Přes všechnu kritiku zůstává modelka aktivní a vytrvale bojuje za respekt a zastoupení různých typů postav.

Na sociálních sítích si Holliday udržuje kontakt s fanoušky a pravidelně reaguje na komentáře, kde ji lidé podporují. „Ať už jsme štíhlé nebo plnější, zasloužíme si respekt,“ napsala v jednom z příspěvků.

