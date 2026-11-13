Novému vydání magazínu Playboy vévodí tentokrát playmate Salome, jež se před objektivem fotografky Anny Koniaevy proměnila v sebevědomou jezdkyni. Na opěradle pohovky má položené jezdecké sedlo, oblékla černý korzet a vysoké podpatky. V ruce nechybí bičík. Celý fotografický příběh dostal název Hra bez pravidel.
Snímky vznikaly v historických prostorách a podle fotografky bylo cílem propojit eleganci s provokativním nádechem. „Chtěla jsem, aby fotografie byly elegantní, ale zároveň trochu drzé. Salome má skvělý cit pro pózování, dokáže pracovat s výrazem a před objektivem se nebojí experimentovat. Díky tomu jsme si mohli dovolit i odvážnější záběry,“ uvedla Koniaeva.
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Vedle fotografií vznikl také 35sekundový fashion film, který má být podle tvůrců prvním videem tohoto typu v historii české edice časopisu. Natáčel se technikou one take, tedy v jediném nepřerušeném záběru bez následného střihu. Kameraman Filip Daitl v něm sleduje playmate při pohybu historickým interiérem.
Producent Jáno Bulka si spolupráci s modelkou pochvaluje. „Byla pro tento koncept ideální volbou. Má neuvěřitelný cit pro pohyb, mimiku i načasování. Přesně ví, co před kamerou dělá, a dokáže reagovat naprosto přirozeně. S jinou modelkou by bylo takové natáčení podstatně náročnější,“ prohlásil.
Pro modelku natáčení bez střihových přestávek není novinkou. „One-take videa natáčím běžně a tento způsob práce mě opravdu baví. Můžu si hrát s pohybem, výrazem i jednotlivými gesty, aniž by se záběr přerušoval. V Bon Repos jsme navíc měli nádherné prostředí, které celému videu dodalo jedinečnou atmosféru,“ popsala.