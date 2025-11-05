Latex, voda, kov a světlo. Playmate Caroline pózuje jako ikonická Catwoman

Hvězdou listopadového vydání Playboye je Caroline, playmate s kořeny z Blízkého východu. V tajemném příběhu inspirovaném kočičí ženou pózuje jako Catwoman v latexových outfitech, s bičíkem v ruce i na motorce.

Focení patřilo k vizuálně nejnáročnějším letošním produkcím a jako jediné se konalo ve studiu. Modelka pózovala mimo jiné v chladné vodě, obklopená ostrými reflektory a barevnými světly, která dotvářela dojem městské noci.

Playmate Caroline v zákulisí focení pro magazín Playboy (listopad 2025)
Playmate Caroline v příběhu inspirovaném ikonickou Catwoman v magazínu Playboy (listopad 2025)
Playmate Caroline jako Catwoman na titulce magazínu Playboy (listopad 2025)
Playmate Caroline jako Catwoman v magazínu Playboy (listopad 2025)
„Bylo to fyzicky náročné, ale právě to mě baví,“ říká Caroline, listopadová Playmate magazínu Playboy. „Catwoman je pro mě něžná žena, která se nebojí ukázat drápky, když je potřeba – s tím se naprosto ztotožňuji. Mám moc ráda projekty, které jsou vizuálně silné a zároveň vyžadují disciplínu. Když se spojí pohyb, světlo a kontrola, vzniká něco, co má energii i emoci,“ popisuje.

Playmate Caroline při focení pro magazín Playboy (listopad 2025)

Koncept studiového focení vznikl jako kontrast k exteriérovým a interiérovým pictorialům, které letošní rok dominovaly. Latex, voda, kov a světlo, to jsou čtyři prvky, které definovaly vizuální jazyk celé listopadové produkce. Výsledkem je série fotografií a video, které propojují eleganci, smyslnost a současný vizuální styl.

„Cílem bylo zachytit Catwoman v pojetí Playboye – ženskou, svůdnou, ale s naprostou kontrolou nad prostorem i situací. Caroline k tomu přistoupila s lehkostí a profesionalitou, která z ní dělá ideální playmate tohoto čísla,“ říká Ján Bulka, Chief Brand & Content Director Playboy Czech Republic.

„Fotografie vznikly pod vedením Petra Mihle, image video režíroval Filip Datil – oba výborně vystihli vizuální jazyk, který jsem potřeboval přenést do listopadového vydání,“ dodává kreativní producent projektu.

