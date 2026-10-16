Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži

Autor:
  8:00
Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky, smyslná nahota a tajemství pařížských nocí. To vše v exkluzivním projektu After Dark, který odhaluje, co se může odehrát za zavřenými dveřmi po setmění.
Playmate Melanie v zákulisí focení magazínu Playboy (2026)
Playmate Melanie v zákulisí focení magazínu Playboy (2026)
Playmate Melanie v magazínu Playboy (listopad 2026)
Playmate Melanie na obálce magazínu Playboy (listopad 2026)
40 fotografií

Melanie, nepřehlédnutelná tvář pražského nočního klubu slavícího 20 let, se před objektivem Anny Koniaevy představila v diamantových špercích, spodním prádle i zcela nahá. „Playboy pro mě znamená možnost ukázat ženskost a senzualitu jinak, než jak mě lidé běžně znají. Paříž tomu dodala atmosféru, na kterou jen tak nezapomenu,“ říká Melanie.

Výrazným prvkem titulní strany je mužská ruka dotýkající se Melaniny tváře – provokativní motiv, se kterým přišly fotografka Anna Koniaeva a make-up artistka Alina Vagner. Tento detail dodává fotografii další rozměr a nechává prostor fantazii.

Playmate Melanie na obálce magazínu Playboy (listopad 2026)

„Chtěla jsem zachytit Melanii autenticky a zároveň vytvořit fotografie s výraznou atmosférou. Zrcadla nám umožnila pracovat s několika perspektivami současně a zachytit momenty, které by v běžném prostředí vůbec nevznikly,“ popisuje fotografka Anna Koniaeva.

Součástí projektu After Dark je také filmově laděné image video, za jehož kamerou stojí Filip Daitl. O make-up se postarala Alina Vagner, zatímco Ros Yavorskyi zachytil zákulisí focení a připravil obsah pro sociální sítě.

Playmate Melanie v magazínu Playboy (listopad 2026)

Autorem After Dark je Ján Bulka, kreativní producent a Chief Brand & Content Director Playboy Czech Republic, který od roku 2018 stojí za kreativními koncepty řady titulních stran české mutace pánského magazínu. Pro jeho realizaci vybral pařížský lounge, jehož zrcadlové stěny, kožené pohovky a tlumené osvětlení vytvořily kulisy pro zamýšlený příběh.

„Od začátku jsem chtěl, aby fotografie vyprávěly příběh a nechávaly prostor fantazii. Nešlo mi o klasické focení krásné ženy v atraktivním prostředí. Chtěl jsem do celého konceptu přenést atmosféru pařížské noci, určitou intimitu a napětí,“ říká Ján Bulka. „Věděl jsem, že Anna Koniaeva má přesně ten fotografický rukopis a cit pro vizuál, který tento koncept potřebuje. Její moodboard naši společnou představu posunul ještě dál.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prachař Sandeva v županu, odhalený Dyk i Matonoha. Co neuvidíte ve StarDance

Sara Prachař Sandeva v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)

Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...

Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět

Performerka a lektorka burlesky Zorya Blue (Slavnostní předpremiéra seznamovací...

Odhalená těla, burleska, tetování (nejen) na pozadí i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou...

DiCaprio na pláži s přáteli vystavil břicho, Coxová zazářila v bikinách

Leonardo DiCaprio na Havaji (říjen 2026)

Leonardo DiCaprio (51) vyrazil na pláž s partou přátel a ukázal, že na image hollywoodského idola dávno rezignoval. Žádný pekáč buchet, ale chlapské kulaté břicho. O víc než deset let starší...

Pořízková šla znovu s kůží na trh. Nafotila se bez oblečení, aby ukázala břicho

Pavlína Pořízková

Bývalá supermodelka Pavlína Pořízková má v 61 letech postavu, kterou jí závidí o polovinu mladší ženy. Nechlubí se ale svou dokonalostí a ráda ukazuje i nedostatky, aby povzbudila ostatní. Nedávno se...

Blažena ze Slunce, seno slaví 60. Proč se Veronika Kánská vzdala herectví?

Veronika Kánská a Pavel Kikinčuk ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)

Veronika Kánská, kterou proslavila role Blaženy v trilogii Slunce, seno..., oslavila šedesáté narozeniny. Po letech před kamerou dala přednost soukromí a práci knihovnice. Pozornost vzbudil také její...

S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži

Playmate Melanie v zákulisí focení magazínu Playboy (2026)

Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky,...

16. října 2026

Michelinští kuchaři i řezník. Kdo nahradí Forejta, Punčocháře a Kašpárka?

Zdeněk Absolon, Jan Knedla a Josef Pindur v pořadu MasterChef Česko (2027)

Tři výrazné osobnosti současné gastronomie, tři odlišné povahy a jeden společný cíl. MasterChef Česko vstoupí do nové sezony s porotou, kterou tvoří majitel dvou michelinských hvězd, šéfkuchař Jan...

16. října 2026  7:02

Bývalý známý moderátor Pavel Zuna má pět dětí, tři jsou novináři

Pavel Zuna a jeho manželka Dana (30. září 2026)

Těžko říct, jestli někdo jiný dosáhl ve svém oboru takové popularity jako svého času Pavel Zuna, který po boku Mirky Čejkové moderoval hlavní zpravodajskou relaci na Nově. Vyhrál řadu cen, ale oba...

16. října 2026

Mahulena Bočanová poslechla lékaře, byla před zhroucením

Mahulena Bočanová

„Čtu a ráda, ale poslední dva roky jsem na to neměla moc čas. Márinka dospívá, stává se z ní žena, takže jsem šťastná, když usne a je v klidu. To poslední, co by mě napadlo, je vzít si knížku. Na to...

16. října 2026

Přitvrdila. Kdybych zpívala česky, mnohé nabídky by se mi nenaskytly, míní Lenny

Premium
Lenny, vlastním jménem Lenka Filipová, se narodila 25. září 1993 v Praze.

Vydala nové album – poprvé bez silného vydavatelství v zádech. Pokřtí ho v Praze i v Londýně. Zpěvačka Lenny mluví o svobodné kreativitě i o tom, jakou si volí hudební cestu. „A taky jsem přišla na...

15. října 2026

Ewa Farna a Mirai vstoupili do Zrádců. Miluju tě, neudržel se soutěžící

Ewa Farna ve Zrádcích

Velké překvapení čekalo na soutěžící třetí řady reality show Zrádci ve sklepě hradu Křivoklát. Do soutěže se poprvé zapojily nejslavnější pěvecké hvězdy současnosti - Ewa Farna a Mirai Navrátil....

15. října 2026  16:40

Raper Hard Rico bude ve vězení o rok déle. Už nejsem drsňák, překvapil u soudu

Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...

Odvolací soud zpřísnil trest ostravskému raperovi Enriku Peštovi, který vystupuje pod pseudonymem Hard Rico. Za organizovanou brutální loupež a vydírání si ve vězení odsedí pět let místo původně...

15. října 2026  12:46,  aktualizováno  13:01

Hilary Swanková čeká v 52 letech třetí dítě. Gratulovala jí i Olga Lounová

Hilary Swanková v době, kdy čekala dvojčata (2023)

Herečka Hilary Swanková (52) musela často hájit rozhodnutí stát se matkou dlouho po čtyřicítce, protože svá dvojčata porodila až ve 48 letech. Mateřství jí ale svědčí a rozhodla se mít další dítě po...

15. října 2026

Amal Clooney změnila účes. Na slavnostním večeru zastínila i filmové hvězdy

Esprit
Amal Clooney na slavnostním galavečeru The Albies 2026, pořádaném nadací...

Amal Clooney nepotřebuje filmovou roli, aby na červeném koberci působila jako hollywoodská hvězda. Na slavnostním večeru tentokrát upoutala pozornost především svými vlasy. Elegantní vlny, výrazný...

15. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Kaley Cuoco je ve 40 letech dvojnásobnou maminkou. Ukázala fotky z porodnice

Kaley Cuoco a Tom Pelphrey na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Herečka Kaley Cuoco, známá především jako Penny ze seriálu Teorie velkého třesku (The Big Bang Theory), se stala dvojnásobnou maminkou. S partnerem Tomem Pelphreym přivítali na světě druhou dceru,...

15. října 2026

DiCaprio na pláži s přáteli vystavil břicho, Coxová zazářila v bikinách

Leonardo DiCaprio na Havaji (říjen 2026)

Leonardo DiCaprio (51) vyrazil na pláž s partou přátel a ukázal, že na image hollywoodského idola dávno rezignoval. Žádný pekáč buchet, ale chlapské kulaté břicho. O víc než deset let starší...

15. října 2026

Blažena ze Slunce, seno slaví 60. Proč se Veronika Kánská vzdala herectví?

Veronika Kánská a Pavel Kikinčuk ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)

Veronika Kánská, kterou proslavila role Blaženy v trilogii Slunce, seno..., oslavila šedesáté narozeniny. Po letech před kamerou dala přednost soukromí a práci knihovnice. Pozornost vzbudil také její...

15. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.