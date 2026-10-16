S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži

Melanie, nepřehlédnutelná tvář pražského nočního klubu slavícího 20 let, se před objektivem Anny Koniaevy představila v diamantových špercích, spodním prádle i zcela nahá. „Playboy pro mě znamená možnost ukázat ženskost a senzualitu jinak, než jak mě lidé běžně znají. Paříž tomu dodala atmosféru, na kterou jen tak nezapomenu,“ říká Melanie.
Výrazným prvkem titulní strany je mužská ruka dotýkající se Melaniny tváře – provokativní motiv, se kterým přišly fotografka Anna Koniaeva a make-up artistka Alina Vagner. Tento detail dodává fotografii další rozměr a nechává prostor fantazii.
„Chtěla jsem zachytit Melanii autenticky a zároveň vytvořit fotografie s výraznou atmosférou. Zrcadla nám umožnila pracovat s několika perspektivami současně a zachytit momenty, které by v běžném prostředí vůbec nevznikly,“ popisuje fotografka Anna Koniaeva.
Součástí projektu After Dark je také filmově laděné image video, za jehož kamerou stojí Filip Daitl. O make-up se postarala Alina Vagner, zatímco Ros Yavorskyi zachytil zákulisí focení a připravil obsah pro sociální sítě.
Autorem After Dark je Ján Bulka, kreativní producent a Chief Brand & Content Director Playboy Czech Republic, který od roku 2018 stojí za kreativními koncepty řady titulních stran české mutace pánského magazínu. Pro jeho realizaci vybral pařížský lounge, jehož zrcadlové stěny, kožené pohovky a tlumené osvětlení vytvořily kulisy pro zamýšlený příběh.
„Od začátku jsem chtěl, aby fotografie vyprávěly příběh a nechávaly prostor fantazii. Nešlo mi o klasické focení krásné ženy v atraktivním prostředí. Chtěl jsem do celého konceptu přenést atmosféru pařížské noci, určitou intimitu a napětí,“ říká Ján Bulka. „Věděl jsem, že Anna Koniaeva má přesně ten fotografický rukopis a cit pro vizuál, který tento koncept potřebuje. Její moodboard naši společnou představu posunul ještě dál.“