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Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět
„Momentálně nejsem na sociálních sítích, protože jsem v resocializačním centru a léčím se. Chtěla jsem vám o tom říct a určitě se k tomu ještě podrobněji vyjádřím, protože to se může stát každému,“ napsala Petrana Galatea Oráčová na Instagramu. „Až budu mít telefon, chci být na sociálních sítích bez jakýchkoli tajemství!“ dodala a varovala: „Nepijte a neberte drogy, děti!“
Do povědomí veřejnosti se Petrana dostala v roce 2023, kdy se zúčastnila první řady pořadu Ruža pre nevestu. V něm se ucházela o přízeň podnikatele Tomáše Tarra. Ten si ji nakonec vybral jako svou vyvolenou, jejich vztah ale po skončení natáčení nevydržel. Dvojice se po několika měsících rozešla.
Modrooká Petrana patřila k nejvýraznějším účastnicím pořadu. Byla známá svou otevřeností, výraznými názory i tím, že se před televizními kamerami nebála mluvit o osobních problémech. V průběhu show například Tomášovi svěřila, že v minulosti bojovala s depresemi a má za sebou velmi těžké období. O svých psychických potížích hovořila také v rozhovoru pro slovenskou televizi Markíza.
Její život nebyl jednoduchý ani po skončení reality show. V roce 2025 slovenská média informovala o jejím tvrzení, že ji fyzicky napadl vlastní otec. Petrana tehdy zveřejnila na sociálních sítích své vyjádření a popsala konflikt v rodině.
Jak tehdy uvedla pro Nový Čas, otec měl fyzicky napadnout ji i její matku po hádce, která začala kvůli přestěhovanému nábytku v jejím pokoji. „Velmi děsivým tónem mi řekl: ‚Všechno jsi tu zničila. Je to hnus,‘“ popsala.
„Snažil se mi zabránit, abych bránila maminku. Zasáhl mě asi při třetím nebo čtvrtém pokusu. Bylo to celé strašně chaotické. Když jsem se přiblížila, začal prostě máchat rukou. Zakřičela jsem, co mi to dělá. I maminka začala křičet, ať zavolám na linku 112. Tak jsem zavolala,“ popsala influencerka. Nakonec strávila několik hodin na policii a na otce podala dvě trestní oznámení.
Petrana se věnuje tvorbě obsahu na internetu. Už v době účasti v pořadu měla vlastní kanál na YouTube, kde se zaměřovala mimo jiné na videa typu ASMR. Zajímá se o automobilový sport, především Formuli 1, a v minulosti mluvila také o touze vybudovat si samostatnou kariéru na sociálních sítích. V současnosti má profil i na OnlyFans.