Po padesátce mě muži na seznamce úplně přehlíželi, popsala Pavlína Pořízková

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Pořízková šla znovu s kůží na trh. Nafotila se bez oblečení, aby ukázala břicho
Pavlína Pořízková si po rozpadu manželství s hudebníkem Ricem Ocasekem představovala, že si bude užívat nové známosti a chodit na spoustu schůzek. Realita ji ale zaskočila. Česká supermodelka, která se po desetiletí pohybovala ve světě módy a patřila k nejznámějším tvářím svého oboru, popsala, že ani slavné jméno jí nezaručilo zájem mužů.
„Na seznamce Raya jsem byla pět let a dostala jsem možná čtyři reakce. Za pět let!“ řekla v rozhovoru pro časopis People. Podle ní se ženy ve vyšším věku mohou cítit přehlížené nejen na seznamovacích aplikacích, ale také na večírcích nebo v barech.
„Vím, že mi lidé nevěří. Říkají: ‚Ale vždyť jsi Pavlína Pořízková, jak je to možné?‘ Tak mě prostě na večírku sledujte a uvidíte, jak muži mého věku odejdou a místo toho jdou za třicetiletou ženou, aby jí koupili drink,“ popsala svou zkušenost.
Po rozchodu s Ocasekem si přitom myslela, že bude mít příležitostí k seznamování spoustu. „Bylo to pro mě šokující, protože jsem si říkala: ‚Budu hodně chodit na rande.‘ A pak jsem si řekla: ‚Počkat, ale s kým?‘“ zavzpomínala.
Nejvíce ji zasáhla změna v tom, jak ji muži vnímali. „Přestat být nejpřitažlivější dívkou ve městě a stát se neviditelnou osmapadesátiletou ženou pro mě bylo opravdu šokující,“ uvedla. Její slova odrážejí osobní zkušenost s tím, jak se podle ní proměňuje přístup okolí k ženám s přibývajícím věkem.
Pořízková se v srpnu 1989 provdala za hudebníka Rica Ocaseka, frontmana americké skupiny The Cars. Mají spolu dva syny, Jonathana a Olivera. V roce 2018 oznámila, že už spolu nežijí. Ocasek zemřel v září 2019 ve věku 75 let.
Novou lásku nakonec našla s americkým televizním scenáristou Jeffem Greensteinem, který se podílel mimo jiné na seriálech Přátelé (Friends), Will a Grace (Will & Grace) a Zoufalé manželky (Desperate Housewives). Seznámili se prostřednictvím seznamovací aplikace v lednu 2023 a jejich vztah se postupně rozvíjel prostřednictvím dlouhých telefonátů a videohovorů přes FaceTime.
Greenstein Pořízkovou požádal o ruku v červenci 2025. Letos 3. července se v Itálii vzali. Modelka tak nakonec našla partnera i v období, kdy měla pocit, že pro muže svého věku přestává být viditelná.
Sama dnes může svůj příběh vyprávět s jiným koncem, než jaký si po prvních zkušenostech se seznamováním představovala. Její manželství s Greensteinem začalo právě díky seznamovací aplikaci, která jí předtím přinesla tolik zklamání.