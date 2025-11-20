Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková sdílela na Instagramu video, ve kterém se svlékla z županu a předvedla svou postavu ve spodním prádle. Fanouškům ukázala tělo ze všech úhlů a zdůraznila, že i to její má nedokonalosti.
„Pokud jste jako já, zadíváte se na mou postavu — a doufám, že si s úlevou pomyslíte: Aha, ona taky není dokonalá,“ okomentovala video česká topmodelka žijící v Americe.
„A pak si můžete dát malou pauzu, obejmout své nedokonalé já a dát mu trochu lásky. Protože právě naše nedokonalosti z nás dělají dokonalé originály,“ dodala Pořízková, která je od července zasnoubená se scenáristou Jeffem Greensteinem (62).
Pořízková často veřejně mluví o stárnutí. V nedávném rozhovoru prozradila, že některé části těla má dokonce v šedesáti letech raději než dřív. V minulosti měla často pocit, že krása je neoddělitelně spojená s mládím a nyní si užívá svobodu, kterou stárnutí přináší.
V rozhovoru pro Harper’s Bazaar se svěřila, že její novou nejoblíbenější předností jsou vlasy. „Miluju své šedivé vlasy. Stále vyžadují péči, ale věřte nebo ne, cítím se s nimi velmi dobře a zakrývání šedin mě zatím vůbec neláká,“ řekla.
Na svůj věk se také cítí mnohem uvědomělejší. „Cítím se mladší? Ne. Ale každý rok se cítím chytřejší, moudřejší a lepší. Takže myslím, že to ze mě dělá šedesátnici!“ vysvětlila rodačka z Prostějova.
Magazínu People se svěřila, že teď prožívá to nejlepší období. „Jsem v nejlepší formě, v jaké jsem kdy byla. Je mi líto, že si myslíte, že moje vrásky znamenají, že už nejsem v nejlepších letech, ale... jako plně zralá žena na vrcholu svých sil, takhle to prostě je,“ řekla maminka dvou dětí.
„Jedna z neuvěřitelných věcí na stárnutí je, že vám čím dál tím méně záleží na tom, co si myslí ostatní. Říkáte si: Víš co? Udělala jsem, co jsem mohla. Padesát let jsem sloužila všem ostatním — teď je řada na mně,“ dodala.