Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky není vždy dokonalá. Vzkázala, ať se každý přijme takový, jaký je.
Pavlína Pořízková (duben 2024)

Pavlína Pořízková (duben 2024) | foto: Profimedia.cz

Topmodelka Pavlína Pořízková den po svých 58. narozeninách (duben 2023)
Pavlína Pořízková se ukázala v plavkách a prádle. (28. července 2025)
Pavlína Pořízková (prosinec 2024)
Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková
Pavlína Pořízková sdílela na Instagramu video, ve kterém se svlékla z županu a předvedla svou postavu ve spodním prádle. Fanouškům ukázala tělo ze všech úhlů a zdůraznila, že i to její má nedokonalosti.

„Pokud jste jako já, zadíváte se na mou postavu — a doufám, že si s úlevou pomyslíte: Aha, ona taky není dokonalá,“ okomentovala video česká topmodelka žijící v Americe.

„A pak si můžete dát malou pauzu, obejmout své nedokonalé já a dát mu trochu lásky. Protože právě naše nedokonalosti z nás dělají dokonalé originály,“ dodala Pořízková, která je od července zasnoubená se scenáristou Jeffem Greensteinem (62).

Pořízková často veřejně mluví o stárnutí. V nedávném rozhovoru prozradila, že některé části těla má dokonce v šedesáti letech raději než dřív. V minulosti měla často pocit, že krása je neoddělitelně spojená s mládím a nyní si užívá svobodu, kterou stárnutí přináší.

V rozhovoru pro Harper’s Bazaar se svěřila, že její novou nejoblíbenější předností jsou vlasy. „Miluju své šedivé vlasy. Stále vyžadují péči, ale věřte nebo ne, cítím se s nimi velmi dobře a zakrývání šedin mě zatím vůbec neláká,“ řekla.

Pavlína Pořízková se ukázala v plavkách a prádle. (28. července 2025)

Na svůj věk se také cítí mnohem uvědomělejší. „Cítím se mladší? Ne. Ale každý rok se cítím chytřejší, moudřejší a lepší. Takže myslím, že to ze mě dělá šedesátnici!“ vysvětlila rodačka z Prostějova.

Magazínu People se svěřila, že teď prožívá to nejlepší období. „Jsem v nejlepší formě, v jaké jsem kdy byla. Je mi líto, že si myslíte, že moje vrásky znamenají, že už nejsem v nejlepších letech, ale... jako plně zralá žena na vrcholu svých sil, takhle to prostě je,“ řekla maminka dvou dětí.

„Jedna z neuvěřitelných věcí na stárnutí je, že vám čím dál tím méně záleží na tom, co si myslí ostatní. Říkáte si: Víš co? Udělala jsem, co jsem mohla. Padesát let jsem sloužila všem ostatním — teď je řada na mně,“ dodala.

