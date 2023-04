Nahou fotkou z postele oslavila topmodelka Pavlína Pořízková 58. narozeniny

„Svůj 58. rok nezačínám s ničím jiným než se sluncem a úsměvem. A nadějí, že to nejlepší teprve ještě přijde. Necítím nic než vděčnost za všechno, co mě přivedlo až sem,“ napsala Pavlína Pořízková k fotografii, na které leží nahá v posteli. Připsala hashtagy „toto je 58“, „něco mezi JLo a Betty White“, „pyšná na šedivou barvu“ a „žádný filtr“.

Topmodelka také přiznala, že svůj narozeninový den – 9. dubna si příliš neužila, protože ho strávila na dvacetihodinové cestě z Maroka, kde byla na dovolené se svým mladším synem Oliverem (24).

V roce 1983 se Pořízková v pouhých sedmnácti letech stala nejmladší modelkou na obálce plavkové edice Sports Illustrated. Později se objevila také například na obálce Playboye. Časopis Harper’s Bazaar ji v roce 1992 zařadil mezi deset nejkrásnějších žen světa.

Pavlína Pořízková (2021)

Hrála například ve filmech Anna, Její alibi nebo Arizona Dream, účinkovala v televizním pořadu Když hvězdy tančí, působila jako porotkyně v reality show America’s Next Top Model a napsala autobiografický román Léto modelky.

Loni v červnu při návštěvě Prahy promluvila Pavlína Pořízková v rozhovoru pro iDNES.cz i o tom, proč se rozhodla pomáhat ženám zvedat sebevědomí a bojovat svými příspěvky proti ageismu.

„Chci ukázat, že když stárneme, neznamená to, že ošklivíme. Máme jen jinou krásu. Když se dívám na Terezu Maxovou, myslím si, že je krásnější než kdykoli předtím. To není jen o tom, že je hezká. Ona je teď starší a je krásná, protože to má charakter, ten obličej a v něm vrásky. To je život. Společnost bohužel chce, aby holky stále vypadaly jako holky a ne jako ženy. Tak trochu proti tomu bojuji, protože si myslím, že ženy jsou krásné,“ řekla modelka.