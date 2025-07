Tohle je šedesátka. Pavlína Pořízková ukázala nedokonalosti těla

Modelka na Instagramu zveřejnila dvě fotky. Na jedné pózuje na dovolené v plavkách a má na ní dobré světlo, které jí lichotí. Na druhém snímku se vyfotila sama v zrcadle v koupelně. Má na sobě spodní prádlo a osvětlení odhaluje nedokonalosti její postavy.

„Tohle jsem já. Dovolená, pěkné světlo, pózuji pro focení. Tohle jsem taky já. Doma, ne úplně skvělé světlo, nepózuji. Tohle je 60,“ napsala k fotkám. „Tohle je 60 let někdy zdravého stravování, někdy ne. 60 let občasného cvičení, jindy ne. 60 let dělání správných věcí, následovaných děláním špatných věcí pořád dokola. Je to 60 let učení se, co funguje a co ne.“

Pavlína Pořízková (New York, 14. února 2018)

„A zrovna když si myslím, že jsem na to přišla, všechno se změní a musím začít znovu. Krása 60 let spočívá v tom, že teď chápu, že důležitost spočívá v lekci, ne ve složení zkoušky,“ dodala modelka a přidala hashtagy, které potvrzují, že snímky jsou bez filtru a nemá na nich ani make-up.

Pavlína Pořízková dlouhodobě otevřeně hovoří o stárnutí. Často sdílí na sociálních sítích fotografie bez make-upu a ukazuje svou pleť, která je bez botoxu a výplní. Přestože se mnozí lidé stárnutí obávají, modelka nabízí optimističtější pohled.

Pavlína Pořízková (duben 2024)

„Vrásek se děsíme, protože si myslíme, že nás činí neaktuálními, neatraktivními, nežádoucími,“ řekla v lednu v pořadu Today s tím, že si to často ženy dělají samy. „Já se pořád dívám na vrásky – své, tvoje, u každé ženy, kterou vidím – a říkám si: Je to mapa tvého života. Vidím, jaká jsi jako člověk. Proč bys je chtěla vymazat?“

Na stárnutí se modelce líbí také to, se konečně promění v člověka, kterým měla být celou dobu. „A možná to není vždycky šťastné zjištění,“ řekla v dubnu pro Harper’s Bazaar. „Ale myslím si, že pokud se snažíte žít svůj život s pochopením, že záleží na ostatních lidech, na vztazích a na lásce, pak nebudete zklamáni tím, kým doopravdy jste.“

V roce 2023 pak vysvětlila důvod, proč se ukazuje na sociálních sítích bez filtrů. „Jakmile se začnete filtrovat nebo automaticky vylepšovat své fotografie a podobné věci, tak už to vlastně není tak autentické. Cítím zodpovědnost ukázat se taková, jaká jsem,“ řekla pro magazín People.