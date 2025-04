Narodila se v Prostějově. Když jí byly tři roky, její rodiče v srpnu 1968 emigrovali a poté řadu let trvalo jejich úsilí dostat dceru ze země, což se nakonec její matce za dramatických okolností podařilo.

Poté žila ve Švédsku, a když jí bylo 14 let, její fotka oslovila zástupce firmy Elite. Nejprve se dostala do Paříže, poté přesídlila do New Yorku.

V roce 1984 se objevila jako první dívka ze střední a východní Evropy na titulní stránce časopisu Sports Illustrated a následovaly Playboy, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar a další prestižní magazíny. Časopis People ji zařadil mezi padesátku nejkrásnějších lidí na světě, Harper’s Bazaar dokonce do desítky nejkrásnějších žen světa.

Ke svému úspěchu kdysi poznamenala, že za to vděčí zřejmě své krátkozrakosti. Do fotoaparátu prý musela vždycky trochu mžourat a snažila se zaostřit, a tak vznikl její slavný „nepřítomný a tajemný“ pohled.

Na přehlídkových molech se Pořízková, která ve světě používá jméno Paulina Porizkova, přestala objevovat koncem 90. let, módní průmysl však o ni stále jeví zájem. Po konci kariéry modelky se začala věnovat filmu a objevila se v téměř dvacítce snímků a řadě televizních seriálů. Je také autorkou několika knih.

Pavlína Pořízková

Jako herečka se objevila například v známé detektivní komedii Její alibi a nebo v kultovním snímku Emira Kusturici Arizona Dream, ve kterém si zahrála po boku Johnnyho Deppa a Faye Dunawayové.

Napsala mimo jiné autobiografický román Léto modelky. V říjnu 2014 představila Pořízková v Praze knihu Martiny Formanové Případ Pavlína, která vypráví dramatický příběh její rodiny.

V červnu 2023 pokřtila v Brně svoji knihu s názvem No Filter (Bez příkras), ve které nechala nahlédnout do svých vzpomínek i úvah o situacích, které ji v životě potkaly.

Topmodelka byla vdaná jednou. V srpnu 1989 se provdala za amerického rockového hudebníka s českými předky Rica Ocaska. S členem někdejší skupiny The Cars, se kterým se seznámila ve svých 19 letech, když byl ještě ženatý, má dva syny Jonathana a Olivera. V roce 2018 topmodelka oznámila, že už spolu nežijí.

Pavlína Pořízková a Ric Ocasek (Los Angeles, 6. února 2015)

Ocasek zemřel v září 2019 ve věku 75 let. Mrtvého manžela našla ráno sama modelka. Přestože se rozešli, bydleli spolu. Pár dní poté se dozvěděla, že jí neodkázal vůbec nic.

Pavlína Pořízková po smrti Ocaska chodila jen se dvěma muži. Jejím současným partnerem je scenárista Jeff Greenstein (62), který stojí za seriály Will a Grace nebo Zoufalé manželky. Dohromady se dali v roce 2023.

Před ním modelka chodila se scenáristou a režisérem Aaronem Sorkinem. Rozešli se v létě 2021 po několika měsících randění. Sorkin byl její první partner po smrti manžela.

3. července 2023