Nový rok vítám nahá, nemám co skrývat, potěšila příznivce fotkou Pořízková

„Nový rok vítám nahá. Nemám co skrývat. Konečně se cítím dobře ve svém těle. Nepotřebuji žádné brnění, jsem vyzbrojena svými zkušenostmi a moudrostí, kterou jsem díky nim získala,“ napsala Pavlína Pořízková k fotografii na Instagramu, na které stojí jen v černých kalhotkách u okna a rukou si zakrývá prsa.

„Je ve mně mnoho toho dobrého, přitom navenek neviditelného. To ale neznamená, že to neexistuje. Je to totiž to, díky čemuž stojím vzpřímeně a hrdě, a to i když jsem svlečená,“ dodala česká topmodelka žijící ve Spojených státech.

I když oslaví Pořízková v dubnu své 58. narozeniny, chlubí se na sociálních sítích často ráda svou skvělou postavou, kterou jí mohou závidět i o desetiletí mladší ženy.

Letos v červnu při své návštěvě Prahy promluvila Pavlína Pořízková v rozhovoru pro iDNES.cz i o tom, proč se rozhodla pomáhat ženám zvedat sebevědomí a bojovat svými příspěvky proti ageismu.

„Chci ukázat, že když stárneme, neznamená to, že ošklivíme. Máme jen jinou krásu. Když se dívám na Terezu Maxovou, myslím si, že je krásnější než kdykoli předtím. To není jen o tom, že je hezká. Ona je teď starší a je krásná, protože to má charakter, ten obličej a v něm vrásky. To je život. Společnost bohužel chce, aby holky stále vypadaly jako holky a ne jako ženy. Tak trochu proti tomu bojuji, protože si myslím, že ženy jsou krásné,“ řekla modelka.