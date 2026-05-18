Pokud vás někdo udeří jednou, nedovolte mu to znovu, radí Pavlína Pořízková

„Bylo mi právě devatenáct. Žila jsem s jedním mužem,“ prohlásila snoubenka scenáristy Jeffa Greensteina. O své minulosti se rozpovídala pro magazín Ageist v rozhovoru se spisovatelem Justinem Ravitzem.
„Několik měsíců předtím, než jsem poznala Rica, jsem se snažila od přítele odejít. Ale byl násilnický – fyzicky násilnický. Pokud vás někdo udeří jednou, nedovolte mu to podruhé,“ uvedla rodačka z Prostějova s tím, že se v té době cítila zamilovaná a zmatená současně.
Pořízková jméno bývalého partnera nikdy veřejně neuvedla. Na začátku roku 1984 však společně žili v New Yorku.
Když později natáčela videoklip Drive kapely The Cars z roku 1984, ve kterém si zahrála po boku svého budoucího manžela Rica Ocaseka, podle svých slov tehdy stále prožívala trauma z násilného vztahu.
„Když jsem byla na obrazovce s Ricem, ve skutečnosti jsem se hádala se svým přítelem. Všechny ty emoce byly tehdy velmi čerstvé, přímo na dosah,“ vzpomínala modelka.
„Byla jsem holka, která se hroutila,“ dodala s tím, že se nakonec rozhodla udělat velkou změnu. Odstěhovala se a nastěhovala se k australské modelce Elle Macphersonové.
Ve stejné době Pořízkovou začal balit Ric Ocasek. „Ric mi pořád volal a několik měsíců se o mě ucházel,“ vzpomínala. Za frontmana kapely The Cars se provdala v roce 1989. V roce 2018 oznámili rozchod, ale zůstali přáteli až do jeho smrti v roce 2019. Hudebníkovi bylo 75 let.
Modelka svůj poslední vztah se scenáristou Jeffem Greensteinem oznámila veřejně v roce 2023 a po dvou letech se zasnoubili. „Našla jsem vztah, který jsem měla mít už dávno, až v osmapadesáti. Můj dokonalý partner – a to zcela nečekaně. Neřekla bych, že je můj typ. Je to někdo, koho bych v minulosti možná přehlédla,“ vysvětlila Pořízková, která je autorka autobiografické knihy No Filter.