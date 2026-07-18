Vešla jsem a stál tam nahý fotograf, vzpomíná topmodelka Pavlína Pořízková

A teď se poprvé objevila i v českém filmu. Získat ji ke spolupráci nebylo pro manžele Lukáše (kameraman) a Hanu (režisérka a výkonná producentka) Hendrychovy vůbec jednoduché. Nakonec ale řekla ano a po ní i Dagmar Havlová. Společně s Evou Holubovou pak ztvárnily v celovečerním snímku Bardotky tři grácie, které navzdory vyššímu věku chtějí žít naplno.
Pavlínu na pražskou premiéru doprovodil její čerstvý manžel Jeff Greenstein a oba synové Oliver Orion a Jonathan Raven, které má se zesnulým muzikantem Ricem Ocaskem. Přijela ji podpořit i maminka Anna se svým manželem. Dáma, která je součástí dramatického dětství nejslavnější české modelky.
Když s tehdejším manželem emigrovala do Švédska, tříletou Pavlínku nechala u babičky v domnění, že ji pak za nimi komunistická vláda dovolí vycestovat. Jenomže nestalo se. A tak si Anna najala letadlo, piloty a pokusila dceru z bývalého Československa unést. Byli však odhaleni a zadrženi.
Při své první návštěvě rodné země po sametové revoluci Pavlína Pořízková, v té době už dvojnásobná maminka, řekla, že její jednání nechápe, že ona by dítě nikdy neopustila. Ale, že se na maminku nezlobí. Podotkla taky, že je skvělou babičkou.
A nyní se Anna společně s vnuky těšila z dceřiny první české filmové premiéry. Neuvěřitelné Pavlínino dětství pak popsala v knize její kamarádka Martina Formanová a následně se pera chopila i sama modelka a dala mu knižní podobu.
„V angličtině ta kniha nevyšla, ale můj osud je v Americe dobře znám. Jenomže pro lidi je to něco nepředstavitelného a neuvěřitelného, tak co s tím můžu dělat?“ krčí rameny a vzdává se myšlenky, že by mohl být převeden na filmové plátno. A to má po svém boku dokonce hollywoodského scenáristu.
S modelingem začínala v patnácti. Sama od sebe, jak prozradila její maminka. „Když jí bylo dvanáct nebo třináct, měla mezeru mezi zuby a já jí navrhla, protože jsem viděla, že je vysoká, typ na modeling, že jí nechám udělat rovnátka. Říkala jsem: Co když někdy budeš chtít dělat modelku? A ona: To já v životě dělat nebudu. Tak jsem si pomyslela, fajn, necháme to, jak to je. A pak ji ‚objevila‘ jedna paní ve Švédsku a doporučila Johnu Casablancasovi (zakladatel prestižní modelingové agentury Elite). Pavlína si to zařídila sama a řekla mi o tom, až když to bylo domluvené,“ popisuje Anna Pořízková začátky kariéry své dcery.
Byla ohromující. Pavlínu znal brzy každý Američan, celý svět. „Modeling mi dal strašně moc, dostala jsem se opravdu vysoko… Těžko říct, jak by mi to šlo, kdybych dělala něco jiného,“ odpovídá na otázku, jestli by si vybrala profesi modelky, pokud by se měla rozhodovat znovu.
„Původně jsem chtěla být učitelkou. Myslela jsem si, že budu vyučovat švédštinu nebo angličtinu. Nejvíc na světě mě baví číst knížky, což mi kromě manžela, který vidí, kolik jich přečtu, nikdo nevěří. A ten modeling… Je pravda, že jsem díky němu měla krásný život, ale taky mě hodně vzdaloval obyčejným lidem, protože jsem v jejich očích byla princeznou. A to není nic pro mě, nelíbilo se mi být tak osamělá a izolovaná,“ vzpomíná Pavlína.
„Myslela jsem si, že bude dělat modeling jenom přes léto, něco si vydělá, vrátí se do Švédska a dál bude hodit do školy. Jenomže to nabralo takové dimenze, že to nešlo,“ vypráví paní Anna. Dceřina popularita „poznamenala“ i její život. „Když jsem potkávala nové lidi, vždycky jsem odváděla řeč jinam,“ říká.
Během Pavlínina pobytu v Paříži za ní občas přijela a doprovodila ji na focení. „A pak jsem za ní jela do Ameriky, když točila film s Tomem Selleckem. Ale většinou jsem jí nechávala volnost, protože to bylo to, co jsem sama v mládí postrádala,“ říká Anna.
Po letech ohromující kariéry ale přišel zlom. Práce ubylo a byť je Pavlína stále krásná, navíc stárne s přirozenou grácií, aniž by si vrásky nechávala dostupnými metodami eliminovat, musela se vyrovnat s tím, že už o ni není takový zájem.
„Nebylo to lehké. Hodně jsem s tím zápasila. Hlavně před deseti lety jsem na tom byla špatně. Práci jsem neměla a nebyl nikdo, kdo by se o mě postaral. Můj tehdejší manžel už vůbec ne. Přitom jsem neviděla způsob, jakým bych si mohla nějaké peníze vydělat. Pro mě to znamenalo konec,“ popisuje. „Uvědomila jsem si, že už přede mnou nic není, žádný cíl a říkala si, že vlastně vůbec nemám důvod žít. Cítila jsem se strašně stará a sama. Ale umřít jsem nechtěla. A postupně jsem pochopila, že sama od sebe se ta situace nezmění, že pro to musím něco udělat.“
„Začalo to tím, že jsem podala žádost o rozvod,“ prozrazuje, co ji přimělo z takřka třicetiletého svazku vystoupit. Manžel ji následně vydědil. A tím, že zesnul před tím, než byli rozvedeni, měla pak velký problém dostat se alespoň k části majetku, který společně nabyli.
„A co se týká práce v modelingu, s tím jsem nemohla nic dělat, musela jsem přijmout, jak to je. Že už žádná práce asi nebude a musím si najít něco jiného. Ale nevěděla jsem co. Uvažovala jsem o studiu psychologie, která mě vždycky zajímala stejně jako psaní a malování. Ale to jsou profese, kterými si člověk moc nevydělá. Věděla jsem, že už nebudu mít takový životní standard jako kdysi, ale řekla jsem si: Kolik toho člověk k životu ve skutečnosti potřebuje?“ odkrývá svůj příběh.
„A pak se mi kariéra najednou obnovila díky Instagramu. Ale já jsem na něm nezačala fungovat kvůli tomu. To byl vedlejší efekt. Sdílela jsem tam svoje pocity, abych našla ženy, které se cítí podobně jako já a nebyla tak sama,“ říká. Spolupráce přišly vzápětí. „V současné době pracuji pro Estée Lauder a ti mě platí dost, takže nemusím nutně dělat ještě něco jiného. Měla jsem opravdu velké štěstí.“
O štěstí mluví i v souvislosti s modelingem, protože coby náctiletá dívka musela čelit sexuálním atakům mužů, se kterými pracovala. „Když je vám patnáct, tak se tomu nevyhnete. Ale já si myslela, že to patří k té profesi, abych muže odmítala. Naštěstí mě nikdo neznásilnil, v tomhle jsem měla kliku,“ říká a popisuje běžné situace. „Přišla jsem na focení, vešla do ateliéru a tam stál nahý fotograf. A to se nestalo jednou nebo dvakrát, ale opravdu každý týden.“
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31. ledna 2019
„Bylo mi patnáct, šestnáct a vůbec jsem netušila, co mám dělat. Tak jsem se to snažila vždycky obrátit v žert. Říkala jsem: Vidím, že ještě nejsi připravený, tak já jdu zatím dolů a počkám. A měla jsem zase štěstí, protože mi to pokaždé vyšlo, což se nepodařilo každé,“ popisuje šokující situace.
K filmu se dostala už před několika desítkami let. Nejprve vznikl snímek Anna, ve kterém hraje českou dívku přijíždějící do Ameriky. „Pak jsem točila s Tomem Selleckem film Její alibi. Ale moc se mi nelíbil, ani ta moje role. Řekla jsem si, že chci být lepší a brala jsem soukromé lekce herectví,“ dodává.
Následoval celovečerní film Arizona Dream tentokrát s Johnnym Deppem. „My jsme se tam na konci vzali, ale oni to z toho filmu vystřihli, nedali to tam, takže diváci to neviděli,“ směje se.
Krásu dostala do vínku s geny. I její osmdesátiletá maminka říká, že pro svůj vzhled nic moc nedělá. „Cvičím a sem tam si umyju obličej,“ vtipkovala na premiéře Bardotek. Dodržuje ale zásady zdravé životosprávy.
Když se v minulosti vracela pro malou Pavlínku do Československa a našla obtloustlou holčičku, okamžitě změnila její stravování. „Byla baculatá, protože ji krmili krupicovou kaší s čokoládou. Tak jsem si řekla, že začneme jíst trošku zdravěji,“ vzpomíná Anna.
Žije se svým manželem v New Yorku, kde donedávna měla byt i její dcera. Nájem jí ale nebyl prodloužen, tak si bude hledat nové „stanoviště.“ Anně se zase zalíbila myšlenka strávit několik měsíců v roce v Praze nebo v Itálii. Její manžel má italské předky, nicméně Praha se mu také velmi líbí. „Oba ale milujeme New York, chodíme do opery, užíváme si tamních možností, tak ještě na něm budu muset zapracovat, abych ho pro svůj nápad získala,“ uzavírá.
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6. května 2026