Pořízková stojí ve videu v hedvábném županu, který následně odkládá a ukazuje svou postavu bez filtrů a retuší. Reaguje tak na častou otázku fanoušků, jak je možné, že ve svých šedesáti letech stále vypadá tak skvěle. Podle modelky za většinou podobných fotografií na sociálních sítích stojí hlavně dobré světlo, pózování a správný úhel.
„Toto je realita. Je mi šedesát let a takhle mé tělo vypadá doopravdy,“ říká otevřeně a poukazuje na nedokonalosti svého těla související se stárnutím. Modelka přiznala, že v posledních letech přibrala přibližně sedm kilogramů a její břicho už nikdy nebude úplně ploché. Zároveň ale připomíná, že právě toto tělo odnosilo dvě děti a zaslouží si respekt.
Ve svém příspěvku se také zamyslela nad tím, jak sociální sítě často vytvářejí iluzi dokonalosti. Podle ní jde mnohdy jen o „kouř a zrcadla“, tedy pečlivě vytvořenou iluzi. Přesto zdůrazňuje, že stárnutí nemusí být negativní – přináší s sebou totiž celoživotní zkušenosti a mnohdy i větší sebevědomí.
Zajímavý je i příběh samotného spodního prádla. Pořízková prozradila, že si tento růžový set podprsenky a kalhotek koupila před několika lety pro tehdejšího partnera (scenárista Aaron Sorkin), který ji tehdy podle jejích slov chtěl mít nejméně „o dvacet let mladší“. Dnes ho ale nosí s úplně jiným pocitem – pro svého snoubence, scenáristu Jeffa Greensteina, a říká, že se ve svém těle i díky němu cítí přitažlivější než kdy dřív.
Modelka na sociálních sítích dlouhodobě sdílí autentické fotografie bez filtrů a otevřeně mluví o vráskách, jizvách i dalších změnách, které s sebou přináší stárnutí. Jejím cílem je povzbudit ženy, aby přijaly své tělo takové, jaké je. Právě nedokonalosti podle ní dělají každého člověka jedinečným.
Pořízková, která se proslavila už v 80. letech a jako první žena ze střední Evropy se objevila na obálce plavkového vydání slavného časopisu Sports Illustrated, dnes využívá svou popularitu hlavně k šíření myšlenky autenticity a sebevědomí v každém věku.
V roce 1989 provdala za hudebníka Rica Ocaseka, frontmana kapely The Cars. Manželství trvalo téměř třicet let, pár se rozešel v roce 2018 a Ocasek o rok později zemřel. Spolu mají dva syny – Jonathana Ravena (1993) a Olivera Oriona (1999).