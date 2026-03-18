Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Autor:
  10:40
Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a otevřeně promluvila o nedokonalostech i přijetí vlastního těla.

Pořízková stojí ve videu v hedvábném županu, který následně odkládá a ukazuje svou postavu bez filtrů a retuší. Reaguje tak na častou otázku fanoušků, jak je možné, že ve svých šedesáti letech stále vypadá tak skvěle. Podle modelky za většinou podobných fotografií na sociálních sítích stojí hlavně dobré světlo, pózování a správný úhel.

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla bez filtrů a retuší. (2026)
Česká topmodelka Pavlína Pořízková v roce 1984
66 fotografií

„Toto je realita. Je mi šedesát let a takhle mé tělo vypadá doopravdy,“ říká otevřeně a poukazuje na nedokonalosti svého těla související se stárnutím. Modelka přiznala, že v posledních letech přibrala přibližně sedm kilogramů a její břicho už nikdy nebude úplně ploché. Zároveň ale připomíná, že právě toto tělo odnosilo dvě děti a zaslouží si respekt.

Ve svém příspěvku se také zamyslela nad tím, jak sociální sítě často vytvářejí iluzi dokonalosti. Podle ní jde mnohdy jen o „kouř a zrcadla“, tedy pečlivě vytvořenou iluzi. Přesto zdůrazňuje, že stárnutí nemusí být negativní – přináší s sebou totiž celoživotní zkušenosti a mnohdy i větší sebevědomí.

Brala jsem jako samozřejmost, že se mám svlékat, vzpomíná Pořízková na začátky

Zajímavý je i příběh samotného spodního prádla. Pořízková prozradila, že si tento růžový set podprsenky a kalhotek koupila před několika lety pro tehdejšího partnera (scenárista Aaron Sorkin), který ji tehdy podle jejích slov chtěl mít nejméně „o dvacet let mladší“. Dnes ho ale nosí s úplně jiným pocitem – pro svého snoubence, scenáristu Jeffa Greensteina, a říká, že se ve svém těle i díky němu cítí přitažlivější než kdy dřív.

Modelka na sociálních sítích dlouhodobě sdílí autentické fotografie bez filtrů a otevřeně mluví o vráskách, jizvách i dalších změnách, které s sebou přináší stárnutí. Jejím cílem je povzbudit ženy, aby přijaly své tělo takové, jaké je. Právě nedokonalosti podle ní dělají každého člověka jedinečným.

paulinaporizkov

Smoke and mirrors, folks.
That’s how you make it look good for a moment.
The truth is, gravity takes its toll.
But!
Gravity has also built your strength so you can hold your head higher than ever.

I first bought this lingerie set seven years ago for someone who couldn’t have cared less about the lingerie, he just needed me to be twenty years younger.

And now, even though I barely fit into it, it’s entirely worth to put it on just to see the look on my love’s @sjeffgreenstein face. And so with all the obvious so-called-flaws of age, I have never felt sexier and more at home in my skin.

#betweenjloandbettywhite #thisis60 #sexyhasnoexpirationdate #lingerie #nofilter (ever!)

oh, and the robe is vintage and present from @oliverotcasek who has the best taste in clothes.

12. března 2026 v 12:30, příspěvek archivován: 16. března 2026 v 11:20
oblíbit odpovědět uložit

Pořízková, která se proslavila už v 80. letech a jako první žena ze střední Evropy se objevila na obálce plavkového vydání slavného časopisu Sports Illustrated, dnes využívá svou popularitu hlavně k šíření myšlenky autenticity a sebevědomí v každém věku.

V roce 1989 provdala za hudebníka Rica Ocaseka, frontmana kapely The Cars. Manželství trvalo téměř třicet let, pár se rozešel v roce 2018 a Ocasek o rok později zemřel. Spolu mají dva syny – Jonathana Ravena (1993) a Olivera Oriona (1999).

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.