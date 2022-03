V padesáti už bych se matkou stát nechtěla, říká modelka Pavlína Němcová

Jste známou modelkou, před lety jste začala vyrábět i šperky. Co vás k tomu přivedlo?

Byla to moje vášeň k designu. Jednoho krásného dne jsem se probudila a jelikož jsem takový ten umělecký snílek, tak jsem si řekla, že bych chtěla vytvořit vlastní kolekci šperků. Něco, co nemohu najít u těch značek, které již existují. Nejdříve jsem si vymyslela ozdoby rukou, pak ozdoby těla.

Co z toho je u zákazníků nejúspěšnější?

Nejúspěšnější kolekce se nazývá Den D a čítá všechna čísla v měsíci, tedy od jedničky do jedenatřicítky. Jsou to takové jemné náramky a obdarovaný nosí číslo, které je pro něj důležité a jehož význam zná jenom ten nositel sám. O to více je to pro něj osobnější.

Jste nejen podnikatelkou a modelkou, ale také herečkou. Koncem dubna vás v kinech budeme moci vidět ve filmu Po čem muži touží 2. Jak se cítíte před kamerou?

K herectví mě to táhlo odmalička. Na druhou stranu jsem velice stydlivý človíček, takže mě od toho maminka vždycky odrazovala. Ale za tím snem jsem si šla víceméně už od mládí. I s tím, že jsem nejdříve chtěla sama sobě ukázat, jestli vůbec na to mám, nebo ne. Absolvovala jsem kurzy v New Yorku a od té doby se herectví okrajově věnuji. Uvidíme, třeba ještě přijde ta velká role (smích). Herectví je jedna z několika vášní, které v životě mám.

V únoru jste oslavila narozeniny. Zakázala jste čísla na dortu a na přáních?

Ne, naopak. Myslím, že člověk má být hrdý na to, kým je a co má za sebou, a ten svůj věk nijak neschovávat. Díky zkušenostem ze života mohu říct, že dnes jsem sama se sebou spokojenější, než jsem byla před dvaceti lety. S věkem už jsem pochopila, o čem opravdu život je, co opravdu chci a co nechci. Takže mohu říct, že nejlepší je spokojeně stárnout s tím, když víme, kým jsme.

Musela jste se naučit v průběhu života umět říkat ne? Jako mladá modelka jste možná měla snahu se zavděčit všem...

Samozřejmě, musela jsem se naučit říkat ne, to je pravda. Byla jsem navíc vychovaná tak, že má maminka byla úžasná máma a vím, že ve všem měla pravdu. Vždycky to i říkala, že maminka má ve všem pravdu, a nesměla jsem nikdy odmlouvat. Byla jsem takové to poslušné dítě, které to „ne“ neumělo moc říkat, protože mi to bylo zakázáno. Ale později mě život v cizině naučil, že někdy musím říkat „ne“.

Jak vypadá Pavlína Němcová doma? Jste také tak okouzlující, nebo nosíte občas i tepláky?

Doma jsou to tepláky, mikina a vlasy nahoru. Jen co přijdu domů, všechno přehodím a jsem taková ta úplně normální, obyčejná žena.

Když spěcháte, za jak dlouho se dokážete v rychlosti nachystat tak, abyste dokázala oslnit?

Samozřejmě mi to chvíli trvá. S vyšším věkem čím dál delší dobu. Ale zase to nějak zbytečně nepřeháním. Říkám si, ono se to zkrátka nezblázní, když člověk nebude v očích ostatních dokonalý.

Pavlína Němcová se synem Alainem

Jak pohlížíte na starší kolegyně ze světa modelingu? Na Pavlínu Pořízkovou nebo Brooke Shieldsovou, které se nebojí nechat nafotit přirozené a zveřejní fotky bez retuše?

Já si myslím, že to je skvělé. Speciálně u těchto dvou žen. Pavlína Pořízková vypadá nádherně, Brooke Shieldsová taky. Nemůžeme vypadat v našem věku na dvacet a ani to nechtějme! Čas nezastavíme. Buďme naopak hrdé a hrdí na to, kým jsme.

Jste ráda, že v dnešní době je ta padesátka pořád ještě mládí? Před půlstoletím v komunistickém Československu tomu bylo jinak, ženy po padesátce byly vzhledem často babičky.

To je pravda, to je fakt. Možná je to díky dnešní společnosti a jejímu vývoji. Máme mnoho prostředků, kterými se můžeme stále udržovat a vypadat mladistvější. Ale i to dnešní myšlení je mladistvější. Navíc se ženy i v mém věku mohou dnes stát matkami, což já už bych tedy nechtěla. Nechci mít v sedmdesáti dvacetileté dítě.

Ale musíme podotknout, že u vás za mladistvý vzhled může fitness těla i obličeje.

Je to pravda. Ano, to si dopřávám docela pravidelně. Liftingové masáže obličeje jsou opravdu úžasné a blahodárné. Pomáhají tomu, aby kontury obličeje zůstaly stále pěkně pružné a vypnuté. To si dopřávám ve svém studiu. A snažím se o sebe pečovat i co se těla týká. Začala jsem na stará kolena běhat a cvičit pilates.