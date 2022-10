Bratr missky Švantnerové je taky model. V novém videoklipu se svlékl

Patrik Švantner prozradil, že zatím zvládá skloubit sportovní kariéru i modeling. „Je to náročné, i když ten fotbal už není to, co bývalo. Už to není na té nejvyšší profesionální úrovni. Ale jelikož hraji na Moravě, to dojíždění je trochu složitější. Uvidíme, jak to bude v budoucnu. Jestli se na jedno z toho nevykašlu, protože asi dřív nebo později se budu muset pro něco rozhodnout,“ řekl.

„Priority v poslední době řeším hodně často, protože nevím, čemu dát přednost. Ale jak to mám teď nakombinované – sport, modeling i focení, naplňuje mě to a baví. Když se to nějak lépe urovná, aby to vycházelo časově, tak budu spokojený,“ prohlásil a přiznal, že i kvůli pracovní vytíženosti je momentálně single. „Nevím, jestli šťastně, nebo nešťastně, ale jsem nezadaný. Vzhledem k tomu, jak teď život mám, je to ideální.“

O vztazích je i písnička, ke které natáčel videoklip. Před pár měsíci ho kvůli spolupráci oslovila na Instagramu zpěvačka Tenna. Představila mu svůj nápad s tím, že by se jí do klipu hodil. „Sešli jsme se, povídali si o tom. Písnička je o lásce, vášni a touze. Mě to zaujalo. Je to i o tom, že lidi v této době na sebe ve vztahu nemají čas,“ prozradil.

Patrik Švantner a jeho sestra Nikol Švantnerová

Fotbalista a model si natáčení klipu k debutovému singlu zpěvačky Tenny, který produkovali bratři Matěj a Štěpán Jelenovi z kapely Brixtn, užíval. Věděl sice, že bude točit i intimnější scény, ale nevadilo mu to. „Jen ze začátku to bylo trošku divné, protože ne každý den člověk toto dělá na kameru. Ale ve finále to nebylo nic nenormálního. Takže úplně v pohodě. Natáčení bylo náročné hlavně časově, protože jsme ty scény dělali v jeden den,“ řekl.

Patrika Švantnera v nejbližší době čeká cesta do Bangkoku, kam se s modelingem podívá na dva měsíce. Odlétá v půlce listopadu. Dokázal by si představit, že by se kromě fotbalu a modelingu věnoval třeba i herectví? „Přemýšlel jsem o tom, asi jako každý, že by si někdy chtěl v něčem zahrát. Určitě bych se tomu nebránil. Záleží na tom, jestli na to mám, nebo nemám,“ dodal s úsměvem.