Fanoušci po mně chtějí bizarní věci, říká nejkrásnější gymnastka světa

Za pouhé čtyři roky nasbírala kráska na Instagramu přes 5 milionů sledujících, na TikToku její videa baví dokonce více než 8 milionů fanoušků.

Její fanoušci ji občas trochu pozlobí komentáři, ve kterých rozebírají, zda je gymnastika opravdový sport. „Už jsem o sobě mnohokrát četla, že nic z toho, co mám, si nezasloužím. Lidé by tak mluvili jinak, kdyby byli na mém místě a viděli by, co všechno sport obnáší a jak je to mnohdy náročné,“ uvedla před pár dny v podcastu Best of Both Worlds with Flau’jae.

Přiznala také, že lidé jí občas překvapí svými dotazy. „Fanoušci se mě ptají na bizarní věci. Víte, co se nedávno opravdu dlouho řešilo v komentářích u mých fotek a videí? Lidé se mě tam vážně ptali, jestli jim prodám stejně jako některé jiné influencerky vodu z vany, ve které jsem se vykoupala,“ popisuje jedná z předních gymnastek, která se před svými miliony sledujících nestydí ukazovat jen velmi spoře oděná.

„Říkala jsem si, co se to sakra stalo s mým životem? Mám se bát? Už se to naštěstí trochu uklidnilo, ale tohle bylo pro mě dost šílené, na to se nedá jen tak zapomenout. Snažila jsem se to brát jako vtip, lepší nemyslet na to, že by to někdo myslela opravdu vážně, že? Asi jsem někdy k takovým komentářům napsala věci, které jsem neměla, tak snad jsem někoho nenaštvala. Ale přišlo mi to celé opravdu bizarní, velmi přehnané a vtipné,“ dodala.

Na Instagramu propaguje Američanka produkty či služby mnoha společností, mezi kterými jsou například firmy zabývající se rozvozem jídel, společnosti produkující nápoje pro sportovce i kosmetické výrobky či prodejci značkového sportovního oblečení. Loni prozradila, že za jednu ze sponzorovaných spoluprací na Instagramu dostala v přepočtu neuvěřitelných 11 milionů korun.

V roce 2023 založila podnikavá gymnastka vlastní projekt Livvy Fund, který pomáhá mnoha mladým sportovkyním k výdělku tím, že se s jeho podporou mohou stát stejně jako ona tvářemi známých světových značek.

Olivia Dunnová reprezentuje momentálně gymnastický tým Louisiana State University Tigers, kterému letos pomohla k zisku titulu na Národním šampionátu.