Ukrajinská rodačka patřila mezi hlavní zahraniční hosty letošního filmového festivalu Filming Italy Sardegna Festival, který se konal nedaleko města Cagliari. Ve volných chvílích mezi projekcemi a společenskými akcemi si užívala středomořského slunce a relaxovala na hotelové terase.
Kurylenko vsadila na jednoduchou eleganci. V černých jednodílných plavkách s vázáním za krkem působila uvolněně a slušelo jí to i bez výrazného líčení. Na Sardinii ji doprovázela rodina, se kterou trávila většinu volného času.
Olga Kurylenko se do povědomí diváků po celém světě zapsala především rolí odvážné Camille Montes po boku Daniela Craiga v bondovce Quantum of Solace. Od té doby se objevila v řadě hollywoodských i evropských filmů a i po letech patří k herečkám, které pravidelně poutají pozornost nejen svými rolemi, ale také svým vzhledem.
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Své soukromí si herečka a modelka pečlivě střeží. V minulosti byla dvakrát vdaná – nejprve za francouzského fotografa Cédrica van Mola a později za amerického podnikatele Damiana Gabrielleho. Ani jedno z manželství však nevydrželo.
V letech 2015 až 2017 tvořila pár s britským novinářem Maxem Benitzem, s nímž má syna Alexandra. O svých partnerských vztazích herečka mluví jen výjimečně a pozornost raději soustředí na rodinu a kariéru.