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Jak dnes vypadá Olga Kurylenko? Bývalá Bond girl ukázala postavu v plavkách

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  9:30
Olga Kurylenko si během filmového festivalu na Sardinii dopřála odpočinek u...

Olga Kurylenko si během filmového festivalu na Sardinii dopřála odpočinek u bazénu. (červenec 2026) | foto: Profimedia.cz

Herečka a modelka Olga Kurylenko ukázala, že si i ve 46 letech udržuje skvělou...
Mezi festivalovými povinnostmi si Olga Kurylenko užívala slunce v luxusním...
Bývalá Bond girl Olga Kurylenko zaujala na Sardinii elegantními černými...
Olga Kurylenko v Los Angeles (28. dubna 2025)
35 fotografií
Herečka a modelka Olga Kurylenko (46), kterou si diváci nejlépe pamatují jako Bond girl Camille Montes z filmu Quantum of Solace, si mezi pracovními povinnostmi dopřála chvíle odpočinku na italské Sardinii. Fotografové ji zastihli u bazénu luxusního resortu Forte Village, kde zaujala svou štíhlou postavou v elegantních černých jednodílných plavkách.

Ukrajinská rodačka patřila mezi hlavní zahraniční hosty letošního filmového festivalu Filming Italy Sardegna Festival, který se konal nedaleko města Cagliari. Ve volných chvílích mezi projekcemi a společenskými akcemi si užívala středomořského slunce a relaxovala na hotelové terase.

Olga Kurylenko si během filmového festivalu na Sardinii dopřála odpočinek u bazénu. (červenec 2026)
Herečka a modelka Olga Kurylenko ukázala, že si i ve 46 letech udržuje skvělou formu. (červenec 2026)
Mezi festivalovými povinnostmi si Olga Kurylenko užívala slunce v luxusním resortu na Sardinii spolu se svým synem Alexandrem a svou matkou. (červenec 2026)
Bývalá Bond girl Olga Kurylenko zaujala na Sardinii elegantními černými plavkami. (červenec 2026)
35 fotografií

Kurylenko vsadila na jednoduchou eleganci. V černých jednodílných plavkách s vázáním za krkem působila uvolněně a slušelo jí to i bez výrazného líčení. Na Sardinii ji doprovázela rodina, se kterou trávila většinu volného času.

Olga Kurylenko se do povědomí diváků po celém světě zapsala především rolí odvážné Camille Montes po boku Daniela Craiga v bondovce Quantum of Solace. Od té doby se objevila v řadě hollywoodských i evropských filmů a i po letech patří k herečkám, které pravidelně poutají pozornost nejen svými rolemi, ale také svým vzhledem.

Bývalá Bond girl Seymourová předvedla v 73 letech skvělou postavu v plavkách

Své soukromí si herečka a modelka pečlivě střeží. V minulosti byla dvakrát vdaná – nejprve za francouzského fotografa Cédrica van Mola a později za amerického podnikatele Damiana Gabrielleho. Ani jedno z manželství však nevydrželo.

V letech 2015 až 2017 tvořila pár s britským novinářem Maxem Benitzem, s nímž má syna Alexandra. O svých partnerských vztazích herečka mluví jen výjimečně a pozornost raději soustředí na rodinu a kariéru.

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