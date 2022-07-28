V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající teprve přijde. Teprve druhou miss, které se povedlo uspět i na Miss World, je Krystyna Pyszková, vítězka Miss Czech Republic před čtyřmi lety. Jak vypadají nejkrásnější ženy Česka dnes?
Autor: Koláž iDNES.cz
Ivana Christová se stala Miss Československa 9. dubna 1989. Rodačku z Prešova v ostravském Paláci kultury a sportu vypískali. Přesto se jí podařilo uspět i ve světovém modelingu. Později moderovala i zpívala, zahrála si v několika filmech.
Autor: ČTK
O jejím vítězství porota rozhodla jednohlasně, i když publikum s výrokem poroty nesouhlasilo. Ostatní finalistky tehdy podlehly trendům natupírovaných vlasů a výrazného líčení, Ivana Christová to odmítla a ponechala si své dlouhé vlasy sčesané nahladko. Možná to jí pomohlo k vítězství. Na pódiu vítězku doprovázel Karel Gott.
Autor: Instagram
Léta bojovala s váhou, kvůli dietám měla problémy s metabolismem. Letos výrazně zhubla, změnou jídelníčku i režimu se zbavila dvaceti kilogramů nadváhy. Ze vztahu s francouzsko-vietnamským podnikatelem má dceru Danielu, která letos v únoru porodila druhé dítě.
Autor: Instagram @christova.ivana
Miss Československo 1990 se stala Renáta Gorecká z Českého Těšína.
Autor: Facebook.com
„Byla to taková trampolína do života. Hodně mi to dalo a jsem ráda, že jsem to absolvovala,“ hodnotí svůj úspěch v soutěži po 35 letech.
Autor: ČTK
Po vítězství v soutěži krásy se zúčastnila ještě Miss Universe v roce 1991, ale později se z modelingu stáhla. Odstěhovala se do Polska a věnuje se podnikání. Snímek ze setkání Miss po 35 letech v Praze v roce 2024.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1991 se Miss Československo stala Michaela Maláčová z Brna.
Autor: Archiv České Miss
Maláčová v roce 2005 založila konkurenční soutěž Česká Miss, která se s původní Miss sloučila v roce 2010. Později soutěž prodala.
Autor: Profimedia.cz
Vítězky soutěže Miss v roce 1991. Uprostřed vítězka Michaela Maláčová, vpravo druhá Andrea Tatarková a vlevo třetí Markéta Silná.
Autor: Profimedia.cz
Michaela Maláčová se v roce 2010 se provdala za otce svých dětí, finančníka Zdeňka Bakalu, a změnila jméno na Michaela Bakala. Rodina se čtyřmi dětmi žije v USA.
Autor: Herminapress
V soutěži krásy Miss Československo 1992 zvítězila Pavlína Baburková z Nového Boru.
Autor: Libor Zavoral, ČTK
Na Miss Europe získala titul Vicemiss Europe 1992 a o rok později se na Miss Universe umístila na 7. místě. S dráhou profesionální modelky skončila, vzala si producenta Petra Kratochvíla, který kvůli ní opustil zpěvačku Lucií Bílou. Na snímku je se spisovatelem Vladimírem Páralem.
Autor: Profimedia.cz
Pavlína Kratochvílová má pět dětí a je starostkou Jevan. Na snímku z března 2023 je se svým objevitelem, fotografem Petrem Berounským na křtu jeho knihy.
Autor: archiv Petra Berounského
Poslední federální Miss České a Slovenské republiky 1993 se stala Silvia Lakatošová ze Svätého Jura.
Autor: Archiv České Miss
Titul poslední československé miss získala ve svých dvaceti letech. Krátce poté zazářila i na světové scéně, když na soutěži Miss Universe 1994 skončila v Manile mezi absolutní špičkou na čtvrtém místě.
Autor: Profimedia.cz
Modelka se vdala za moderátora Pavla Chovance a na Slovensku založila vlastní soutěž krásy Miss Universe SR. Má dvě děti. Mnozí fanoušci se shodují, že patří k nejkrásnějším vítězkám, jaké kdy soutěž měla.
Autor: Instagram @silvia_lakatosova
Eva Kotulánová se stala první miss samostatné České republiky. Finálový večer se konal poprvé a naposledy v brněnském Rondu a většina publika držela palce právě 19leté blondýnce a rodačce z Brna.
Autor: Profimedia.cz
„Byl to úžasný zážitek. Jako holka z Brna jsem měla velkou podporu. Otevřela se mi díky tomu spousta zajímavých příležitostí, ale nikdy nebylo mým snem se živit modelingem,“ vzpomíná někdejší Miss, která ukončila pětiletou nadvládu brunetek. Na snímku vlevo druhá vicemiss Lenka Beličková a vpravo první vicemiss Kateřina Vondrová.
Autor: ČTK
Prezident soutěže krásy Miloš Zapletal a vítězky Miss ČR 1994: 2. vicemiss Lenka Beličková (vlevo), vicemiss Kateřina Vondrová, vítězka Eva Kotulánová (vpravo)
Autor: Profimedia.cz
Modeling nebyl jejím snem, vrhla se na podnikání. Začala obchodem s čajem a bytovými doplňky, pokračovala vybudováním sportovně-zábavného outdoorového parku, nyní staví stromové domy. Vdala se za podnikatele Milana Maděryče, spoluzakladatele finanční skupiny PPF. Mají 26letou dceru Julii, která se věnuje cukrařině.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Miss ČR 1995 Monika Žídková z Kravař se ve stejném roce stala také Miss Europe.
Autor: Archiv MF DNES
„Všeobecně mi Miss dala velké zkušenosti k nezaplacení. Mohlo se tenkrát cestovat, byla to příležitost se nějakým způsobem prosadit v modelingu, vycestovat, pobýt třeba nějakou dobu v Paříži a podobně. Ty zkušenosti byly naprosto famózní,“ hodnotí s odstupem své vítězství Monika Brzesková.
Autor: Profimedia.cz
V hlasování čtenářů iDNES.cz byla označena za nejoblíbenější miss uplynulých dvaceti let. Vdala se za svého tehdejšího přítele Petra Brzesku, žije v rodných Kravařích u Opavy, kde je od roku 2014 starostkou. V roce 2025 se stala poslankyní za KDU-ČSL - tahle vítala účastníky stranického sjezdu v dubnu 2026.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Vystudovaná kadeřnice byla žádanou modelkou hlavně v cizině, v Miláně, Paříži a Mnichově. S modelingem už skončila, aby se mohla věnovat koním a jezdecké drezúře.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1997 se Miss ČR stala brněnská rodačka Terezie Dobrovolná.
Autor: / Václav Jirsa / Právo, Profimedia.cz
Od roku 1997 žila s podnikatel Davidem Beranem na samotě nedaleko Slatiňan u Pardubic. Mají spolu tři děti a rozešli se po 27 letech v roce 2024. Na snímku na plese v Brně v roce 2026.
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Ročník 1998 byl na vítězky velmi silný. Vyhrála Kateřina Stočesová (uprostřed) z Podlesí u Příbrami. Na druhém a třetím místě skončily Alena Šeredová (vpravo) a Petra Faltýnová.
Autor: MF DNES
Trojice finalistek Šeredová, Stočesová a Faltýnová ve společnosti Jana Čenského během finále Miss ČR v roce 1998. Stočesová se po vítězství v roce 1998 zúčastnila také soutěže Queen of the World.
Autor: ČTK
Kateřina Stočesová se po účasti v soutěžích krásy začala věnovat vlastnímu podnikání ve floristice. V roce 2011 porodila dceru, kterou má s podnikatelem Alešem Kocem. Na snímku na dobročinné akci v roce 2021.
Autor: Kryštof Ženatý, MF DNES
Korunku Miss ČR si v roce 1999 odnesla Helena Houdová z Plzně ve společnosti II. vicemiss Jitky Kocurové a I. vicemiss Šárky Sikorové.
Autor: Anna Kovačič, MF DNES
Houdová se na přelomu milénia začala prostřednictvím nově založeného fondu Slunečnice věnovat podpoře vzdělávacích programů pro handicapované a sociálně znevýhodněné děti.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2019 modelka oznámila, že se stala certifikovanou koučkou pro posvátnou sexualitu, lásku a vztahy. Po ukončení pětiletého manželství s indickým podnikatelem Omarem Amanatem v roce 2013 se odstěhovala s jejich třemi dětmi z Ameriky a žijí na Bali.
Autor: Instagram Heleny Houdové
Miss ČR 2000 Michaela Salačová (uprostřed) je rodačkou z Moravských Budějovic. Druhá skončila Kateřina Elgerová (vlevo) a třetí Markéta Svobodná.
Autor: Profimedia.cz
Michaela Salačová se ve stejném roce zúčastnila přehlídky bižuterie světoznámé značky Jablonex. Později se nechala slyšet, že ji modeling nikdy nelákal.
Autor: R. Čejka, MF DNES
Svůj talent přesměrovala do hudební sféry a patnáct let se živila jako dýdžejka. Po narození dětí psala blog věnovaný životu v Brně. S Daliborem Vajčnerem má dvě děti.
Autor: Petra Jirka
V roce 2001 se stala královnou krásy Diana Kobzanová (druhá zleva), která se narodila v německém Neuburgu.
Autor: Profimedia.cz
Kobzanová je první (a zatím poslední) Miss, která o korunku přišla kvůli erotickým fotografiím. Nafotila je pro časopis Leo, šéf soutěže Miloš Zapletal ji kvůli tomu zažaloval. Soud sice vyhrála, ale titul Miss ČR připadl Andree Fišerové (vlevo) z Litoměřic. Vpravo II. vicemiss Andrea Vránová.
Autor: ČTK
Diana Kobzanová byla moderátorkou v rádiu, moderovala také reality show VyVolení, pořad měla i na hudební televizi Óčko. S hokejistou Michaelem Frolíkem má tři dcery. Rodina žije v Americe.
Autor: Profimedia.cz
Kromě modelingu se věnovala moderování a pořádá vlastní soutěž pro malé talentované dívky. Tři roky byla vdaná za podnikatele Vladimíra Konvalinku.
Autor: Profimedia.cz
Lucie Váchová, po svatbě Křížková, se věnovala modelingu, byla rosničkou na Nově, vystudovala politologii a po škole se stala asistentkou někdejšího ministra zemědělství Ivana Fuksy. Fotografie pochází z jarmarku OnaDnes.cz (04. června 2016)
Autor: Michal Šula, MAFRA
Moderuje na České televizi pořad Sama doma (na snímku z roku 2023). S jachtařem Davidem Křížkem, který byl za podvod ve vězení, má dvě děti.
Autor: Česká televize
Jana Doleželová z Uničova se stala Miss ČR v roce 2004 a jen o rok později získala na Karlově Univerzitě doktorský titul z farmacie.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2008 tančila ve třetí řadě populární soutěže StarDance, vypadla v pátém kole. O čtyři roky později se u příležitosti Mistrovství Evropy objevila na propagačních fotografiích. V minulosti chodila s miliardářem Karlem Janečkem, od roku 2014 žije s nyní už bývalým šéfem fotbalové Slavie Davidem Trundou, se kterým má dceru.
Autor: Instagram @dolezelova.j
Věnuje se moderování, herectví nebo politice - v komunálních volbách na podzim 2018 byla zvolena do zastupitelstva Říčan jako nestranička na kandidátce sdružení Klidné město. Mandát o čtyři roky později obhájila a kandiduje i letos.
Autor: Herminapress
Rok 2005 byl prvním se dvěma českými soutěžemi krásy. Tu původní - Miss Česká republika - vyhrála třiadvacetiletá Lucie Králová z Teplic.
Autor: Profimedia.cz
Do finále prestižní soutěže se dostala už o rok dřív, ale pár dnů před finále kvůli rodinné tragédii odstoupila. Jejího tehdejšího přítele Václava Krejcárka (†34) zastřelila jeho exmanželka, která hned poté spáchala sebevraždu. Na snímku během soutěže roku 2005 v karlovarském hotelu Pupp ve společnosti Daniely Frantzové, která nakonec skončila čtvrtá.
Autor: David Kundrát / CNC, Profimedia.cz
Po získání korunky se začala věnovat charitě a založila organizaci, která se zaměřila na seniory. Od roku 2015 je vdaná za hokejistu Jiřího Šlégra, se kterým má syna. Z předchozího manželství s podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem má další dva syny.
Autor: Instagram @lucieslegr
Vítězkou nové soutěže Česká Miss, kterou v roce 2005 založila Michaela Maláčová (sama královna krásy na Miss Československo 1991), se stala Kateřina Smejkalová ze Šternberka.
Autor: Profimedia.cz
Vítězky historicky první České Miss - II. vicemiss Michaela Štoudková, Česká Miss 2005 Kateřina Smejkalová a I. vicemiss Zuzana Štěpanovská.
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
Modelingu se už nevěnuje a jistou dobu žila s partnerem v kanadském Torontu, kde pracovala jako manažerka módního butiku. Později se vrátila do Prahy.
Autor: Profimedia.cz
Kateřina Smejkalová, Michaela Bakala (dříve Maláčová) a Zuzana Štěpanovská v Praze na akci 20 let České Miss (18. září 2025)
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
Rodačka z Opočna se ve stejném roce stala první Češkou, která vyhrála finále nejstarší světové soutěže krásy Miss World. Na snímku s I. vicemiss Kateřinou Pospíšilovou a II. vicemiss Renátou Czadernovou.
Autor: Profimedia.cz
Modelka založila nadaci Krása pomoci, která se věnuje seniorům. Po svatbě s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým v roce 2016 používala jméno Taťána Gregor Brzobohatá. Jejich rozvod v roce 2022 čtyři roky propírala bulvární média.
Autor: Profimedia.cz
V srpnu roku 2026 se podruhé vdala - na zámku Opočno si v utajení vzala lékaře a majitele prestižní stomatologické kliniky Ondřeje Havlíčka.
Autor: Greta Konečná Blumajerová, Ta Greta s.r.o.
Ve stejném roce jako Kuchařová se královnou krásy v soutěži Česká Miss stala Renata Langmannová z Ivanovic na Hané.
Autor: Pavel Wellner, Lidové noviny
Obdobně jako další vítězky poté vyjela do zahraničí. V roce 2007 soutěžila na Miss Tourism Metropolitan v Malajsii.
Autor: Archiv R. Langmannové
Vystudovaná policistka je dlouholetou patronkou projektu Teribear Nadace Terezy Maxové dětem. Na fotografii v roce 2013.
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
V Zaječí na Moravě si v červenci 2015 vzala moderátora Ondřeje Novotného. Pár spolu má dvě dcery. Na snímku na Miss Czech Republic 3. května 2025.
Autor: Profimedia.cz
Miss ČR 2007 se stala teprve devatenáctiletá Kateřina Sokolová z Přerova. Modelingu se věnovala už od svých čtrnácti let.
Autor: Ivan Chlud
Zleva I. vicemiss Veronika Pompeová, Miss ČR 2007 Kateřina Sokolová a II. vicemiss Veronika Chmelířová
Autor: Radek Miča, MF DNES
Sokolová po vítězství v Miss vystudovala management cestovního ruchu na Vysoké školy obchodní a v roce 2015 získala titul Ing. Na snímku v roce 2017.
Autor: Herminapress
Ve stejném roce kvůli bratrovi s autismem založila společně se svým otcem nadační fond AutTalk. V roce 2024 se jí narodila dcera. Stále patří mezi známé osobnosti české modelingové a charitativní scény. (4. 7. 2026)
Autor: Benedikt Renč
Českou Miss 2007 se stala Lucie Hadašová, která pochází ze Strážnice. Při volné disciplíně zaujala orientálním tancem.
Autor: David Port, MF DNES
1. Česká vicemiss 2007 Eva Čerešňáková, Česká Miss 2007 Lucie Hadašová a 2. Česká vicemiss 2007 Lilian Sarah Fischerová (19. února 2007)
Autor: Herminapress
Modelka od léta 2009 žije s hokejistou Jaroslavem Bednářem, kterého si po čtyřech letech vzala. Pár má spolu tři děti.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Miss ČR 2008 Zuzana Jandová pochází z Karviné. Už v roce 2005 vyhrála Miss Eurosport a Miss Léto.
Autor: Radek Miča, MF DNES
„Byla to nejrychlejší, nejšílenější škola života, jakou jsem dostala. Přes noc jsem se stala známou a nikdo mě nepřipravil na to, co se bude dít a jak bych se vůbec měla chovat k bulváru, který o mně psal neskutečné nesmysly,“ svěřila se po letech v rozhovoru pro iDNES.cz
Autor: Profimedia.cz
Modelkou původně být nechtěla a celé dva roky, po které platila smlouva, podle vlastních slov „trpěla jako zvíře.“ Okamžitě po jejím vypršení zmizela do světa.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
Do Česka se vrátila až po letech, kde ji ale také čekaly překážky. Bývalá královna krásy v roce 2016 skončila na pár dní v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Zhroutila se poté, co jí nevyšel hlavní sponzor pro její dlouho plánovanou výstavu.
Autor: Herminapress
Českou Miss 2008 se stala Eliška Bučková (uprostřed) z Hodonína. Na snímku s první vicemiss Hanou Svobodovou (vlevo) a druhou vicemiss Elisavet Charalambidu.
Autor: ČTK
Je silně věřící, k čemuž byla vedena odmalička, ač po příchodu do Prahy víru na čas opustila. „Můj vztah s pánem Bohem je intenzivní, komunikuji s ním celý den. Když mám nějaké starosti, je mojí berličkou a jsem mu vděčná za pomoc. Vztah s ním je mojí prioritou,“ řekla v říjnu 2025 Česká Miss 2008, která je křtěná i biřmovaná, v rozhovoru pro iDNES.cz.
Autor: Česká Miss
Tlak showbyznysu a honba za dokonalostí se na ní podepsaly. V roce 2013 přiznala, že bojuje s anorexií, prošla také několika vylepšeními. Jejími partnery byli zpěvák Václav Noid Bárta nebo rybář Jakub Vágner.
Autor: Instagram
Poslední vítězkou původní Miss České Republiky se v roce 2009 stala Aneta Vignerová z Havířova.
Autor: Marek Navrátil
Čtveřice finalistek Miss České Republiky 2009: zleva Nikol Rišková, Miss online čtenářů iDNES.cz, I. vicemiss Lucie Smatanová, vítězka Aneta Vignerová a II. vicemiss Hana Věrná
Autor: Marek Navrátil
Stále se věnuje modelingu. Po neúspěšných vztazích většinou s fotbalisty je jejím manželem Petr Kolečko, který pár dní před jejich svatbou chodil s herečkou Denisou Nesvačilovou. Modelka a scenárista mají spolu syna.
Autor: Tilen Vajt/Pavel Dvořák
Věnovala se i herectví - ve filmu Masaryk nebo v seriálu Na tělo, ze kterého pochází i fotografie. „Natáčení pro mě bylo vzpruhou a zajímavým impulsem. Moc jsem si ho užívala a občas mi i chybí. Ale, že bych teď měla v plánu obcházet castingy kvůli dalším rolím, to zatím ne,“ řekla v roce 2025.
Autor: © Česká televize / Marie Anna Baráková
Českou Miss 2009 se stala Iveta Lutovská (uprostřed) z Jindřichova Hradce. Titul první vicemiss si odnesla Tereza Budková (vlevo), vpravo druhá česká vicemiss Zina Šťovíčková.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Stejný rok se zúčastnila také Miss Universe na Bahamách a obsadila osmé místo, což byl nejlepší výsledek vítězky soutěže Česká Miss v historii. Na snímku jako zprávařka TV Nova v roce 2012.
Autor: TV Nova
Ještě o rok dříve získala magisterský titul v oboru Sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.
Autor: Herminapress
V roce 2011 se rovněž provdala za podnikatele Jaroslava Víta a změnila si příjmení na Vítová. Pár se dvěma dětmi se rozešel po jedenácti letech.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Rok 2010 zamíchal složením českých soutěží krásy - Miss České republiky se sloučila s Českou Miss. Její vítězkou se stala třebíčská rodačka Jitka Válková.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Po svatbě s bubeníkem Lukášem Boho v roce 2015 si změnila příjmení. Po čtyřech letech se modelka od manžela i s dcerou náhle odstěhovala a vztah se rozpadl.
Autor: Česká Miss / Herminapress
Rozvod přišel v roce 2020. O rok později se jejím partnerem (od roku 2025 už bývalým) stal ekonom Tomáš Hřebík, s nímž má syna Tadeáše.
Autor: TV Nova
Kromě modelingu se věnuje i zpěvu. V roce 2017 byla jednou z účinkujících čtvrté řady soutěže Tvoje tvář má známý hlas - právě z ní pochází i tato fotografie. Už v roce 2009 se probojovala do finále první řady Česko Slovenské SuperStar.
Autor: TV Nova
V roce 2010 ovšem vznikal i zcela nová soutěž - Miss Face, za níž stála modelka Taťána Makarenko. Vítězkou prvního ročníku se stala Lucie Klukavá z Ostravy-Vítkovíc.
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
Už během účasti v soutěžích krásy studovala práva - nejdřív v Bratislavě a následně v Praze. Kariéru modelky už opustila a nyní se věnuje advokacii.
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
Česká Miss 2011 Jitka Nováčková pochází z Českých Budějovic. Modelingu se následně věnovala převážně v zahraničí - hlavně v Německu a Itálii.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Vyzkoušela si však také roli moderátorky - spolumoderovala čtvrtou řadu populární soutěže Superstar. „Adrenalin a všechno okolo bylo úžasné, přestože negativních reakcí bylo hodně. Přesto jsem si prožila něco tak báječného, že nelituji a šla bych do toho znova,“ okomentovala své tehdejší angažmá.
Autor: Profimedia.cz
Dnes je nejaktivnější na sociálních sítích, kde propaguje zdravý životní styl. Za svůj přínos si influencerka v roce 2025 dokonce vysloužila ocenění ministrem životního prostředí. Se svým přítelem, finským fotbalistou Timem Sparvem má dceru.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Vítězkou druhé řady Miss Face 2011 se stala Lenka Hovorková z Chrudimi. Účastnila se celé řady soutěží krásy už o rok dřív například Miss Jihlava open - na snímku 1. vicemiss Lucií Zatloukalovou a 2. vicemiss Monikou Vavříčkovou
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
V roce 2012 se zúčastnila televizní reality show Hotel Paradise vysílané stanicí Prima Love.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Modelka se věnovala také moderování - od října 2013 pracovala jako reportérka Prima Cool a informovala o dění v Lize mistrů.
Autor: Archiv Česká Miss
V roce 2016 se zasnoubila s fotbalistou Pavlem Kadeřábkem, páru se také narodila dcera. Svatba přišla o rok později, děti jsou dnes už tři.
Autor: Herminapress
Celá rodina kvůli Kadeřábkově angažmá v Sinsheimu žila v Německu. Dnes už jsou zpátky v Praze.
Autor: Instagram Terezy Kadeřábkové
Rok po úspěchu v Miss Face zkoušela štěstí i v konkurenční České Miss, do vítězné trojice se však neprobojovala.
Autor: Česká Miss
Po svatbě v roce 2019 si změnila příjmení Pillmann. Nyní se věnuje herectví.
Autor: Tilen Vajt/Pavel Dvořák
Vítězkou České Miss 2013 se stala Gabriela Kratochvílová z Chotěboře - byla první krátkovlasou královnou krásy.
Autor: photojan.cz / Jan Tůma
Kariéru modelky rychle doplnila kariérou moderátorky. Devět let od roku 2014 se objevovala jako tvář zpravodajské relace na stanici Prima - jejím spolumoderátorem byl několik let vícebojař Roman Šebrle.
Autor: Marek Navrátil pro iDNES.cz
I dnes se občas vrátí na mola, akcemi dnes už spíše většinou provází. Živí ji také sociální sítě.
Autor: BVV CZ
Nyní se ale věnuje i rodině. V červnu 2016 si vzala Filipa Laška, se kterým navázala vztah už před ziskem korunky královny krásy. Pár má tři syny.
Autor: Jiří Pitrof/Tilen Vajt
Trojice finalistek České Miss 2014 - Nikola Buranská, Gabriela Franková a Tereza Skoumalová.
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
Královna krásy sama v oboru pracovala - v roce 2013 například založila vlastní modelingovou agenturu. Kvůli vítězství však přerušila studium ekonomie na Národohospodářské fakultě VŠE, později vystudovala brněnská práva.
Autor: Heeminapress
Svět showbyznysu však již dávno opustila a dnes se věnuje advokátní praxi - z právnické sféry ostatně pochází i její manžel, od kterého převzala příjmení Havlová.
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
V roce 2014 se vítězkou Miss Face stala rodačka z Rýmařova Nela Prášilová, která si změnila jméno svatbě s podnikatelem Stanislavem Gálikem v roce 2019.
Autor: Miss Face / Petr Kozlík
Ani ona (na fotografii třetí zprava jako jedna ze semifinalistek České Miss 2013) v oboru nezůstala. Nyní ji živí copywriting a tvorba ilustrací - v roce 2025 jí například vyšla pohádková prvotina s vlastními ilustracemi.
Autor: Česká Miss
Vítězka České Miss 2015, šumperská rodačka Nikol Švantnerová (uprostřed) spolu s Karolínou Mališovou (vlevo) a Andreou Kalousovou.
Autor: MAFRA
Krátce po skončení České Miss absolvovala plastickou operaci, nechala si odstranit váčky pod očima. Nedokonalosti má podle svých slov nicméně ráda. „Svědčí o tom podle mě i to, že jsem si po vítězství v soutěži krásy nenechala předělat mezeru mezi zuby,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz
Autor: OFW, Profimedia.cz
S modelingem začala už ve třinácti letech a rychle se dostala na přehlídková mola po celém světě.
Autor: Peter Frolo
Před kariérou modelky nicméně dostala přednost dcera, která se jí a jejímu partnerovi, podnikateli Ondřeji Antošovi, narodila v roce 2023.
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Vítězkou soutěže Miss Face 2015 se stala Barbora Hamplová z Bruntálu. Vítězstvím v prestižní soutěži uzavřela několikaletou účast v nejrůznějších soutěžích krásy.
Autor: Herminapress
Po svatbě si změnila jméno na Bártová a v roce 2018 se jí narodila dcera. I dnes se věnuje modelingu.
Autor: Profimedia.cz
Korunku České Miss 2016 si odnesla náchodská rodačka Andrea Bezděková. Na snímku s Natálií Kotkovou (vpravo) na druhém místě a Kristýnou Kubíčkovou na třetím.
Autor: MAFRA
Dodnes se věnuje modelingu, zároveň sama sedává v porotách soutěží krásy a věnuje se i moderování. Svůj pořad měla například na hudební stanici Óčko. Živí se také coby influencerka na Instagramu.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Kromě toho se rovněž účastní reality show - v roce 2023 například druhé řady show Survivor. Po účasti byla rovněž jednou z moderátorek doprovodného videopodcastu Kmenovka. O rok později soutěžila v premiérové řadě Zrádců.
Autor: Tilen Vajt/Pavel Dvořák
„Přestěhovala jsem se do Prahy a mám profesi snů, kterou miluji. Modelingu bych se chtěla věnovat co nejdéle to půjde, kombinace cestování a toho všeho kolem mě moc baví. Neměnila bych,“ popsala před několika lety v rozhovoru pro iDNES.cz, jak jí vítězství v soutěži změnilo život.
Autor: Herminapress
Modelka se věnuje i podnikání - už před několika lety představila vlastní značku plavek. Na sociálních sítích zároveň propagovala oděvy nebo nápoje.
Autor: Lenka Hatašová
Pronikla i do sportovní sféry - angažovala se jako reportérka a takzvaná cage girl v organizaci Oktagon (tedy modelka, která procházkou po kleci s cedulí nad hlavou oznamuje začátek nového kola). Teprve v březnu 2026 se pak ujala role fotbalové reportérky pro českou reprezentaci.
Autor: Instagram Nikoly Uhlířové
Česká Miss 2017 Michaela Habáňová je rodačkou ze Zlína. Po vítězství si však vyslechla mnoho kritických poznámek, přesto podle jejího tehdejšího vyjádření neměla soutěž špatnou pověst.
Autor: Česká Miss / Petra Odrazilová
„Pro mě bylo a je důležité, co mi soutěž dává. Potkala jsem spoustu zajímavých lidí, našla několik skvělých kamarádek. Nemyslím si, že by mělo být něco špatně. Naopak si myslím, že určité změny mohou mnohé zlepšit,“ řekla modelka krátce po získání korunky České Miss v rozhovoru pro iDNES.cz
Autor: Roman Souček
Michaela Habáňová se věnuje modelingu a také je aktivní na sociálních sítích.
Autor: Pure Model 2018
Habáňová se v květnu 2026 po pětiletém vztahu provdala za bývalého hokejistu Petra Čajánka. Mají spolu dvouletou dceru Emilii.
Autor: Instagram/@alena.syslova
Korunku Miss Face v roce 2017 vyhrála Kateřina Kasanová ze Semil.
Autor: Miss Czech Republic
Modelka „kralovala“ dva roky - krátce po její výhře přišla změna názvu soutěže na Miss Czech Republic i proměna celého formátu. Finále se tak z podzimních měsíců přesunulo na začátek roku a další vítězka tak korunku získala až v v únoru 2019.
Autor: Miss Face / Nikola Bílková
V roce 2023 se Kasanová provdala za fotbalistu Tomáše Petráška. Pár má spolu dvě děti.
Autor: Instagram.com/katerina_kasanova
Českou Miss 2018 se stala Lea Šteflíčková, která pochází z Ústí nad Labem.
Autor: iDnes.cz
Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková z Ústí nad Labem (uprostřed), první vicemiss Jana Šišková ze Zubří (vlevo) a druhá vicemiss Tereza Křivánková z Prahy
Autor: ČTK
Lea Šteflíčková už v pěti letech fotila v Anglii reklamu na oblečení. „Modeling jsem chtěla dělat vždycky, moc se mi to líbilo. Moje maminka mě v tom hodně podporovala, takže jsem už od pěti let získala kontrakt na focení pro anglickou firmu,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.
Autor: Ivan Kahún, Tilen Vajt
K modelingu se dostala jen o něco později a náhodou. „V obchodním centru mě oslovil šéf modelingové agentury. Byla jsem nadšená, protože jsem věděla, co by to mohlo znamenat. Díky tomu jsem pak začala fotit do časopisů, na billboardy, chodila jsem módní přehlídky a létala po světě,“ popsala své začátky.
Autor: Profimedia.cz
Rok 2018 přinesl obnovení Miss České republiky avšak s jinými organizátory. V Česku jsou od té doby hned tři velké soutěže krásy. Korunku v prvním obnoveném ročníku vyhrála Iveta Maurerová ze Znojma.
Autor: Miss České republiky
Kariéru modelky začala v menší modelingové agentuře Victoria Agency. Od 16 let působila v brněnské modelingové agentuře DFC Fashion Club. V roce 2019 zahájila spolupráci s modelingovou agenturou Pure Models.
Autor: Profimedia.cz
Modelka byla reportérkou a později moderátorkou na Nově. Právě během natáčení jednoho z pořadů se setkala s americkou zpěvačkou LP, s níž od roku 2023 tvoří pár.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026 se zúčastnila New York Fashion Weeku, kde získala ocenění Fashion Icon of the Year. Založila rovněž charitativní organizaci Klíč k úsměvu, která pomáhá obětem domácího násilí.
Autor: Herminapress
Soutěž Česká Miss v roce 2019 dohnaly několik let trvající problémy - právě tehdy se také konal poslední ročník. Korunku si odnesla rodačka z Teplic Barbora Hodačová.
Autor: Česká Miss / Petra Odrazilová
Hodačová, která se kvůli organizačním problémům i coronavirové pandemii stala nejdéle úřadující královnou krásy, je jednou z tváří nadace Hvězdy dětem.
Autor: Česká Miss
Hodačová v roce 2021 úspěšně odpromovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Autor: Česká Miss Essens
Denisa Spergerová s ostatními vítězkami Miss Czech Republic 2019. „Částečně jsem to tak nějak okoukala, ale snažím se na sobě pořád pracovat. Nedávno jsem byla na přehlídce módní návrhářky Natali Ruden. Rozdíl mezi focením a přehlídkou zatím moc nevnímám, obojí má své a mě to moc baví,“ popsala dojmy z prvního velkého focení po vítězství pro server iDNES.cz
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Modelingu se stále věnuje, dnes se však spíš soustředí na čtyřletou dceru, kterou má s podnikatelem Viktorem Hájíčkem.
Autor: Herminapress
Miss České republiky 2019 Nikola Kokyová pochází z Kolína.
Autor: Miss České republiky
Všechny vítězky Miss České republiky 2019 pohromadě. Sama Kokyová začínala s modelingem v patnácti letech.
Autor: Tilen Vajt
Kokyová je romského původu a snaží se jít vzorem mladé generaci a bořit předsudky o Romech.
Autor: Ondřej Čapka
V roce 2020 byly soutěže opět jen dvě - tradiční Česká Miss sice měla vybrané finalistky, ale nakonec uzavřela ročník bez vyhlášení vítězky. Vítězkou konkurenční Miss Czech Republic 2020 se stala Karolína Kopíncová z Brna.
Autor: Miss Factory s.r.o.
I ji však pandemie ovlivnila - díky covidu kralovala dva roky. Kariéru modelky začala na střední škole, kdy si přivydělávala předváděním svatebních šatů. Na snímku se všemi vítězkami Miss Czech Republic 2020.
Autor: Miss Factory s.r.o.
V roce 2023 se provdala za režiséra a producenta Radovana Surého. Pár však v dubnu 2026 oznámil rozchod.
Autor: Expres.cz
Covid ovšem nezastavil konkurenční Miss České republiky, kterou se v roce 2020 stala Jana Krojidlová z Čelákovic.
Autor: Miss České republiky
Vítězky Miss České republiky 2020 společně s ředitelem soutěže Robertem Novotným.
Autor: Miss České republiky
O rok později se Miss České republiky stala Helena Čermáková pocházející z Otrokovic.
Autor: Miss České republiky
Vítězky Miss České republiky 2021: Barbora Kučerová, Valérie Váňová, Helena Čermáková, Sarah Horáková a Veronika Sandholzová (Praha, 6. listopadu 2021)
Autor: Profimedia.cz
V roce 2022 se na scéně objevila Česká Miss Essens, tedy zamýšlený nástupce České Miss. Uskutečnil se však jediný ročník, jehož vítězkou se stala devatenáctiletá Vanesa Švédová.
Autor: Česká Miss Essens
O vítězce nerozhodovala pouze porota, ale také diváci pomocí SMS zpráv. A právě diváky studentka z Přerova zaujala nejvíce.
Autor: Tilen Vajt
Královna krásy se modelingu věnuje nepřetržitě od třinácti let.
Autor: Instagram
Dodnes je také zakořeněná v rodném Přerově - například v roce 2025 byla ambasadorskou přerovského běhu.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2022 Miss Czech Republic Krystynu Pyszkovou z Třince korunovala světová Miss World 2006 Taťána Kuchařová.
Autor: Profimedia.cz
Kdo Pyszkovou korunoval, patrně předznamenalo její další směřování. Vítězstvím totiž získala právo reprezentovat Českou republiku na Miss World. Soutěž vyhrála - teprve jako druhá Češka po Taťáně Kuchařové.
Autor: Tilen Vajt
Modelka spolupracuje s českými návrháři, stejně jako na kampaních předních značek. Věnuje se i charitě - v roce 2023 založila nadaci Pyszko Foundation, která se snaží zlepšit přístup ke vzdělání osobám se zdravotním postižením.
Autor: Expres.cz
Krystyna Pyszková na karlovarském filmovém festivalu v roce 2026 - na stejném místě o rok dříve veřejně oznámila těhotenství. Holčičku, jejímž otcem je švýcarský podnikatel a miliardář Byron Baciocchi, porodila v září 2025.
Autor: Profimedia.cz
Korunku konkurenční Miss České republiky 2022 si odnesla lounská rodačka Andrea Kaplanová.
Autor: Miss České republiky
Finalistky soutěže Miss České republiky 2022 Andrea Kaplanová, Natálie Kovářová a Karolina Budka
Autor: Miss České republiky
Modelka spolupracuje s řadou předních značek, díky čemuž cestuje po celém světě. Zároveň se sama zapojila do organizace „své“ modelingové agentury.
Autor: Miss České republiky / Kristýna Kuybida
Zatímco Česká Miss v roce 2023 soutěž krásy neorganizovala, vítězkou Miss Czech Republic 2023 se stala Justýna Zedníková z Prahy.
Autor: Profimedia.cz
Kromě modelingu je Zedníková i příležitostnou herečkou. Na snímku na festivalu KVIFF v roce 2023.
Autor: Herminapress
V konkurenční Miss České republiky v roce 2023 zvítězila Bára Sulanová pocházející z Milevska. Dle vlastních slov byla důvod přihlášení do soutěže jednoduchý - chtěla se zviditelnit.
Autor: Miss České republiky
Modelingu se věnuje přibližně od čtrnácti. Cestu na mola i za korunkou vítězky ji mimo jiné usnadnila práce fitness trenérky. Dnes patří mezi nejvýraznější tváře současné modelingové scény.
Autor: Profimedia.cz
Miss České republiky vyhrála v roce 2024 brněnská modelka Karin Bacilková.
Autor: archiv Karin Bacilkové
Třiadvacetiletá rodačka z Brna začala s modelingem už ve třinácti letech. „Tehdy bylo docela běžné, že jsem šla po náměstí a nějaký modelingový agent si mě všiml a nabídl mi práci,“ popisuje.
Autor: archiv Karin Bacilkové
Rok 2025 přinesl rovněž zcela novou soutěž - Miss Universe Česko, která se stala nástupcem České Miss a také jediného ročníku České Miss Essens. Korunku tehdy získala sedmadvacetiletá Michaela Tomanová z Prahy.
Autor: Miss Universe Česko / Eva Výsmeková
Ta je první královnou krásy, která vyhrála coby maminka. Nyní se věnuje vědě a výzkumu HIV.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Miss Czech Republic 2025 vyhrála jedenadvacetiletá studentka předškolní a mimoškolní pedagogiky Linda Górecká.
Autor: Profimedia.cz
„Teď se chci určitě věnovat modelingu. Vyhrát Miss se nepodaří jen tak někomu a já toho chci využít. Zároveň mě škola baví. Navíc mi tam všichni nesmírně vycházejí vstříc. Miluju děti a jednou se vidím jako učitelka ve školce,“ řekla iDNES.cz krátce po výhře.
Autor: Pavel Dvořák/Tilen Vajt
Trojici královen krásy uzavírá Miriam Sais z Prahy, která se stala vítězkou Miss České republiky 2025.
Autor: Profimedia.cz
Jen pár měsíců po výhře se stala nejnovější moderátorkou ústeckého fotbalového klubu Viagem.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Vítězky Miss Czech Republic 2026 Laura Anna Glozarová, Dominique Alagia, Lucie Pisková, Barbara Plintová a Hana Dědková (23. května 2026)
Autor: Miss Czech Republic
Lucie Pisková jako vítězka získala na rok byt v centru Prahy, který také ukázala redakci iDNES.cz
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Bývalá atletka během soutěže studovala obor Mediální studia na pražské Metropolitní univerzitě. Krátce po „korunovaci“ začala pracovat jako moderátorka televize Nova, kde se věnuje přenosům ze závodů F1.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Miss Universe Česko 2026 se stala břeclavská rodačka Sophia Maria Osako.
Autor: FTV Prima/Marian Lukeš
Její matka je Česka, otec Japonec. „Skoro celý život žiju tady, ale chodila jsem do americké mezinárodní školy, kde jsme mluvili hlavně anglicky. Také doma jsme s rodinou používali především angličtinu, někdy japonštinu. Češtinu jsem prakticky vůbec nepoužívala. Takže teď mám na čem pracovat,“ objasnila v rozhovoru pro iDNES.cz, proč během soutěže místy bojovala s češtinou.
Autor: Herminapress
Finalistky Miss Universe Česko 2026 Adéla Zouharová, Sophia Maria Osako, Natálie Stejskalová a Dominika Viktorie Kotoučková
Autor: Miss Universe Česko
Letošní královna krásy soutěže Miss České republiky zatím známá není. Slavnostní vyhlášení proběhne na galavečeru 6. listopadu 2026.
Autor: Miss České republiky