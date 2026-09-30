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Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

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Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková Ivana Christová se stala Miss Československa 9. dubna 1989 v Ostravě. Ivana Christová s Karlem Gottem Ivana Christová na Instagramu (září 2026). Renáta Gorecká v době své největší slávy Renáta Gorecká z Českého Těšína byla 31. března 1990 zvolena Miss... Miss Československo 1990: Renáta Gorecká (Setkání Miss po 35 letech, Praha,... Miss Československo 1991 Michaela Maláčová Michaela Maláčová Zleva: Markéta Silná (3), Michaela Maláčová (1), Andrea Tatarková (2) Michaela Maláčová (25. března 2015) V soutěži krásy Miss Československo 1992 zvítězila Pavlína Baburková.
V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající teprve přijde. Teprve druhou miss, které se povedlo uspět i na Miss World, je Krystyna Pyszková, vítězka Miss Czech Republic před čtyřmi lety. Jak vypadají nejkrásnější ženy Česka dnes?

Soutěže miss v Česku jsou poměrně složitou otázkou, která vyplynula z dlouholetého přetahování o licence a názvy, ale i sponzory. Jako první vznikla už v roce 1989 Miss České republiky (tehdy tedy ještě jako Miss Československo). Právě z této „zlaté éry Miss“ pochází většina známých jmen – a to i díky tehdejšímu velkému zájmu médií a veřejnosti.

KVÍZ: Christová, Maláčová, Zapletal. Jak dobře znáte soutěž Miss?

Kvůli roztržce však v roce 2005 vznikla nová soutěž se jménem Česká Miss, která přebrala lukrativní licence, díky nimž mohla soutěžící posílat i na Miss Universe. O pět let později se sloučila s původní Miss ČR a v roce 2020 se dostala kvůli covidové pandemii do problémů, ročník 2019 byl posledním. Po odprodeji práv na ni navázala soutěž Česká Miss Essens, s jedinou vítězkou v roce 2022. Později se formát opět proměnil a od roku 2025 soutěž znovu běží jako Miss Universe Česko a Slovensko.

Novějším počinem je Miss Czech Republic. Její první ročník (tehdy jako Miss Face Czech Republic) proběhl v roce 2010. Organizátoři spolupracují se světovou Miss World i řadou dalších mezinárodních soutěží.

OBRAZEM: Jak vypadají finalistky Miss Czech Republic bez nánosu make-upu?

Teprve v roce 2018 se pak rebootu dočkala samotná značka Miss České republiky, už však s jinými organizátory.

30. září 2026

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