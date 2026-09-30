Soutěže miss v Česku jsou poměrně složitou otázkou, která vyplynula z dlouholetého přetahování o licence a názvy, ale i sponzory. Jako první vznikla už v roce 1989 Miss České republiky (tehdy tedy ještě jako Miss Československo). Právě z této „zlaté éry Miss“ pochází většina známých jmen – a to i díky tehdejšímu velkému zájmu médií a veřejnosti.
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Kvůli roztržce však v roce 2005 vznikla nová soutěž se jménem Česká Miss, která přebrala lukrativní licence, díky nimž mohla soutěžící posílat i na Miss Universe. O pět let později se sloučila s původní Miss ČR a v roce 2020 se dostala kvůli covidové pandemii do problémů, ročník 2019 byl posledním. Po odprodeji práv na ni navázala soutěž Česká Miss Essens, s jedinou vítězkou v roce 2022. Později se formát opět proměnil a od roku 2025 soutěž znovu běží jako Miss Universe Česko a Slovensko.
Novějším počinem je Miss Czech Republic. Její první ročník (tehdy jako Miss Face Czech Republic) proběhl v roce 2010. Organizátoři spolupracují se světovou Miss World i řadou dalších mezinárodních soutěží.
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Teprve v roce 2018 se pak rebootu dočkala samotná značka Miss České republiky, už však s jinými organizátory.
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30. září 2026
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