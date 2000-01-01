náhledy
Česko má dvě světové Miss World a také dvě vítězky světového finále Miss Earth. Letos měla na této soutěži reprezentovat Hana Dědková, ale nahradila zraněnou Dominique Alagiu na Miss Grand International. Novou Miss Earth Czech Republic 2026 se tak stala Markéta Králová, která poletí na Filipíny. Podívejte se, které Češky na soutěži byly také.
Autor: Miss Czech Republic / Olga Mord
Hana Dědková kvůli zranění kolegyně změnila svůj titul Miss.
Autor: Miss Czech Republic
Loni v listopadu na Filipínách na Miss Earth uspěla Natálie Puškinová, která světové finále vyhrála jako druhá Češka v historii.
Autor: ČTK
V roce 2024 soutěž nebyla za českou stranu obsazena z důvodu přechodu licenčních práv pod novou národní soutěž. Rok předtím zastupovala Česko Kristýna Pavlovičová.
Autor: Česká Miss Essens
V roce 2022 se Anežka Heralecká probojovala do Top 20 a nakonec skončila na 13. místě.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Adéla Štroffeková se v roce 2021 probojovala do Top 20.
Autor: Anna Koniaeva / Česká Miss Essens
Česká republika se v roce 2020 kvůli pandemickým opatřením a online formátu světového finále Miss Earth neúčastnila. Ale v roce 2019 uspěla Klára Vavrušková, která skončila třetí a získala titul Miss Earth Water.
Autor: Česká Miss / Petra Odrazilová
V roce 2018 byla českou zástupkyní Tereza Křivánková.
Autor: Jan Tůma
Iva Uchytilová (na snímku v národním kostýmu od Šárky Žlábkové) se v roce 2017 dostala do Top 8.
Autor: Miss Events / David Váňa
Českou Miss Earth v roce 2016 byla Kristýna Kubíčková.
Autor: Česká Miss / David Váňa
Karolína Mališová (na snímku v národním kostýmu z módní manufaktury Rodná Hrouda inspirovaném Vesnou) se v roce 2015 dostala do Top 16.
Autor: iDNES.cz Marek Navrátil
Nikola Buranská na světovém finále Miss Earth v roce 2014 získala titul Miss Placenta.
Autor: Česká Miss / Herminapress
V roce 2013 byla českou reprezentantkou Česká Miss Earth Monika Leová (na snímku v národním kostýmu).
Autor: hermina
Historicky první českou vítězkou světového finále Miss Earth se v roce 2012 stala Tereza Fajksová.
Autor: Profimedia.cz
Šárka Cojocarová v roce 2011 získala cenu Best in Swimsuit.
Autor: archiv České Miss
Rok 2010 a Carmen Justová (na snímku v šatech z plastu) se na Miss Earth dostala do Top 14 a také Top 5 Best in Swimsuit.
Autor: Jiří Herman ml.
Tereza Budková v modelu inspirovaném národními barvami, který měla na Miss Earth 2009. Modelka získala ocenění Miss Photogenic.
Autor: Jiří Herman
Hana Svobodová se v roce 2008 probojovala do Top 16.
Autor: České Miss
Eva Čerešňáková v kostýmu na soutěž krásy Miss Earth 2007. Dostala se do Top 16.
Autor: Česká Miss
Petra Soukupová (na snímku v kostýmu inspirovaném národními barvami) se v roce 2006 dostala do Top 8.
Autor: Jiří Hadač / CNC, Profimedia.cz
První vicemiss z roku 2005 Zuzana Štěpanovská (vpravo) se na Miss Earth dostala do Top 16. Na snímku s ní jsou druhá vicemiss Michaela Štoudková, Česká Miss 2005 Kateřina Smejkalová.
Autor: Martin Hykl / CNC, Profimedia.cz
Historicky první vyslaná Češka na světové finále Miss Earth, tehdy ještě pod organizací Miss ČR, byla v roce 2002 Apolena Tůmová. Dva roky předtím získala titul Miss léto 2000 (na snímku).
Autor: ČTK