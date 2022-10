Neplánovali jsme dítě tak rychle, ale povedlo se to hned, říká Švantnerová

Nedávno jste oznámila radostnou zprávu, že se svým partnerem čekáte miminko.

Je to pro mě všechno změna. První měsíce mi to nejdřív nedocházelo, pak přišly takové ty náročnější měsíce, kdy mi nebylo úplně nejlíp a bylo to fakt hrozné. Teď, jak se to přehouplo, tak si to začínám konečně užívat. Už jde i bříško vidět, tak mi to víc dochází a je to super. Nikdy jsem nevěřila, že tohle někdy řeknu nebo že z toho budu tak nadšená, ale je to opravdu nejkrásnější období, které může ženská prožívat, a jsem za to nesmírně vděčná a šťastná. Těším se, až si to začnu užívat ještě víc.

Bylo miminko plánované? I na Instagramu je vidět, že stále pracujete, tak dalo se to naplánovat? Nebo jste tomu nechávali volný průběh?

Neříkám, že jsme to plánovali takhle rychle, ale vzhledem k tomu, že už na to mám věk a říkali jsme si, že nevíme, jestli se to povede za rok, za dva… Ono se to povedlo hned a já jsem za to hrozně ráda. Kdybych čekala, tak si to potom vyčítám, protože je to opravdu super. Není to tak, že by mě to nějak omezovalo. Já jsem pracovala už hodně let, pořád jsem se za něčím honila, takže si myslím, že nastal ten čas si to užívat a začít trochu odpočívat.

Říkala jste, že jste ráda, když to bříško už roste. Tak můžete prozradit v jaké fázi těhotenství se teď nacházíte?

Budeme začínat pátý měsíc, takže si myslím, že by se už opravdu mělo něco vyloupnout. Vždycky sleduju aplikaci, kde mám tu velikost miminka, kde je jako ovoce nebo jako zvířátko. Vždycky si říkám: Sakra už je velký jako avokádo a avokádo je velký, to tam musí být už někde vidět. Takže si myslím, že to bude každým dnem. To slyším i od kamarádek, že se probudím a už to bude zase větší. Ale když se najím, tak je velké.

nikolsvantnerova_official Pro někoho žádné bříško, pro mě ten nejkrásnější pohled každý den #myhappiness

Už víte i pohlaví miminka?

Nevíme. Já bych to ani neřekla, budeme si to nechávat chvíli pro sebe. A chceme to udělat i jako překvapení pro rodinu. Samozřejmě to chci vědět hned, už jsem se teď ptala, když jsme tam byli. Jsem hrozně zvědavá, ale necháme si to potom zase chvíli pro sebe.



Pamatujete si na první reakci vašeho partnera? I když vím, že ho tolik neukazujete na sociálních sítích, tak možná když jste řekla, že je to miminko opravdu na cestě, už kupoval autíčka?

Já jsem si plánovala, jak u toho budu krásná a nevím co všechno… Tak ne, měla jsem u toho mastnou hlavu, plakala jsem dojetím, štěstím. Přítel zrovna sekal zahradu, bylo to opravdu tak strašně spontánní, ale tak to asi mělo být. Nám to ale dlouho nedocházelo. V tu chvíli jsme jen tak na sebe koukali a říkali: Aha, ty brďo. Ale až když jsme byli spolu poprvé na ultrazvuku a viděli jsme spolu miminko, slyšeli jsme to srdíčko a všechno, tak nám to neskutečným způsobem rychle došlo, a teď si to užíváme oba dva. Ale opravdu to první oznámení bylo hodně vtipné.



Ačkoli nevíte pohlaví miminka, přemýšlíte už o jménech? A prozradíte nějaké tipy?

Jména máme vymyšlená snad od prvních schůzek, co jsme spolu s přítelem randili. Takže jména máme vybraná, i když jsme ještě nevěděli, že spolu budeme mít dítě. Ale zatím neprozradíme.