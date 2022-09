Misska Švantnerová čeká dítě. Na přehlídce v plavkách nebylo nic vidět

„Už pár měsíců nás děláš šťastnými,“ napsala nastávající maminka na Instagramu k fotce s partnerem a snímkem z ultrazvuku.

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová byla před pár dny jednou z modelek na show Fashion Night Brno, kde předváděla kromě šatů i spodní prádlo a plavky. Těhotenství na ní ještě nebylo znát.

„Já jsem takovou velkou přehlídku šla myslím naposledy loni, přes ten covid to bylo všechno takové chudší. Takže jsem ráda, že jsem na takové krásné akci,“ řekla modelka, která si novinku o miminku zatím nechávala pro sebe.

nikolsvantnerova_official Už pár měsíců nás děláš šťastnými #budemerodice oblíbit sdílet odpovědět uložit

Nikol Švantnerová roky žila v Českých Budějovic, ale doba pandemie jí do života přinesla řadu zásadních změn. Bylo méně zajímavých pracovních příležitostí, po pěti letech se rozešla s přítelem Patrikem Dresslerem a došlo i na stěhování. Její nový partner žije a podniká v Olomouci a ona ho následovala.

„Co k němu můžu říct je jen to, že to konečně není žádný sportovec, a proto nám to asi tak klape, jsem teď velmi spokojená. Podporuje mě, chválí a má pro moji práci pochopení. Vzájemně se doplňujeme. A tak ve fotbale podporuji už jen tatínka a bratra,“ řekla.

Brunetka začala s modelingem již ve svých třinácti letech. O tři roky později zamířila do Hongkongu, kde předváděla pro Dior a Dolce Gabbana. V roce 2015 se stala českou královnou krásy. Modelingu se věnuje i její bratr Patrik Švantner.