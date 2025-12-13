Bratrovu práci nehodnotím pohledem profesionála, ale sestry, říká Švantnerová

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová (33) se stále častěji potkává v práci se svým mladším bratrem Patrikem (29), který se stal také modelem. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak vnímá jeho úspěchy a to, že jí fušuje do řemesla.

Je na nás vyvíjen tlak, abychom na Vánoce měli všechno perfektní, ale lze to? Když podnikáte a jste zároveň maminkou.
Já si myslím, že to jde, akorát člověk míň spí. (smích) Víc si prostě mákne a přijde o takovou tu pohodu, ale jde to. Když jsem neměla dítě, řešila jsem si jenom to svoje a byla to celkem pohoda. Teď, když to člověk všechno dělá, ale za zadkem mu pořád běhá to malé stvoření, tak je to náročnější. Ale zase mě to mnohem víc baví. Ona už z toho má rozum a děláme ty věci spolu a vlastně tím jí vytvářím vzpomínky.

Pomůžou během vánočních svátků rodinní příslušníci?
Pro mě je tu rodina po celý rok a je úplně jedno, jestli jsou Vánoce nebo ne. Ale mám pocit, že ten vánoční čas je takový možná víc srdečný nebo jak bych to nazvala? Ale já jsem taková palice dubová a vůbec nepotřebuju pomoc. Vždycky všecko sama, sama, sama, protože to umím samozřejmě nejlíp, ale až mi třeba babičky dají nějaké cukroví, tak letos budu hodně ráda, protože to třeba moc nestíhám.

Sami sebe vidíme sebekriticky, ať je to fotografie v kampani nebo vyfocená na mobil. Ale když se kouknete na svého bráchu, který třeba něco nafotí, jakou optikou na to koukáte?
Já se přiznám, že i u sebe na to koukám někdy nesebekriticky, ale jsem na sebe pyšná, i se pochválím. A samozřejmě když to vidím u toho bráchy, tak tam to vidím z pohledu té ségry, ne z pohledu profesionála. Vidím to z pohledu ségry, která je pyšná, nadšená, takže to vždycky jenom vychválím.

Jaké jsou ohlasy vašeho okolí? Slyšíte chválu na bratra?
Ano a jsem hrozně ráda. Ale ono to tak bylo vždycky, akorát brácha je mladší, nechtěl se tolik ukazovat a možná mu nebylo příjemné to, že je vlastně ve stínu té ségry a teď konečně jsme vlastně na stejné úrovni a děláme hezké kampaně. Lidé nás znají a myslím si, že to je i pro něj hrozně fajn a i pro mě. Mně se líbí, když máme společné práce, že nás i ti klienti třeba vidí jako takové fajn duo. Takže já jsem hrozně ráda za tohle a vždycky nesmírně pyšná na to, když slyším, že brácha je fešák a že je šikovný a podobně. Kdo by to rád neslyšel, že jo.

Řekla jste mu, když už spolu fotíte a on sám fotí: Vidíš, kolik si můžeš vydělat?
To vůbec ne. Já si myslím, že každý si k některým těm věcem musí dojít a není to vždycky jenom o penězích. Musí ho to prostě bavit. On k tomuhle přičuchnul, ale nikdy ho to možná tolik nelákalo, a pak se v něm něco zlomilo. Myslím si, že i ten věk a všechno, zkrátka musel si k tomu dojít sám. Já jsem jenom ráda, že k tomu došel, že ho to baví, že se možná i díky tomu můžeme víc vídat, protože se potkáváme na akcích a na pracích, takže pro mě je nejdůležitější, že ho to baví.

