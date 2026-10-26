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Šáchová pózuje nahoře bez. Nemusíte si vybírat mezi krásou a inteligencí, říká

Autor:
  10:10
Vítězka první řady reality show Zrádci Nicole Šáchová (29) znovu provokuje odvážnými snímky. Na Instagramu zveřejnila fotografii, na které pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá rukou. Na sobě má pouze černé krajkové kalhotky. Svým fanouškům navíc poslala vzkaz o kráse a inteligenci.
Nicole Šáchová Karafiátová na Instagramu (2026)
Nicole Šáchová Karafiátová na Instagramu (2026)
Nicole Šáchová Karafiátová na Instagramu (2026)
Nicole Šáchová Karafiátová na Instagramu (2026)
70 fotografií

Nicole Šáchová se nebojí ukázat svou ženskost. Na Instagramu sdílela fotografii před zrcadlem, na které pózuje téměř nahá. Oblékla si pouze černé krajkové kalhotky, zatímco ňadra si zakryla rukou. Snímek navíc zveřejnila vzhůru nohama.

„Nemusíte si vybírat mezi krásou a inteligencí. Obojí jsou zbraně,“ napsala k fotografii. Dala tak najevo, že podle ní se půvab a chytrost vzájemně nevylučují.

Odvážné fotografie nejsou u Šáchové žádnou novinkou. Už v prosinci 2025 se představila jako playmate pánského magazínu Playboy. Pro focení tehdy zamířila na Kypr, kde vznikly snímky v červeném latexu. Uvedla tehdy, že se nepovažuje za stydlivou, úplnou nahotu by ale nevolila a dává vždy přednost elegantnímu pojetí.

Vítězka Zrádců Nicola Šáchová se vdala. K velkému dni jí popřál i Tuňák

Šáchová se do širšího povědomí veřejnosti dostala především díky reality show Zrádci, jejíž první českou řadu vyhrála. Později se objevila také v cestovatelské soutěži Asia Express, v níž vytvořila dvojici s novinářem Janem Tunou. Společně se dostali až do finále, kde skončili druzí.

Vedle televizních projektů se věnuje také modelingu a působí jako playmate. Vystudovala biologii a jadernou chemii, což je v kontrastu s jejími výraznými sexy fotografiemi další zajímavostí jejího životního příběhu.

V soukromí je Šáchová vdaná. Na konci května 2026 se po sedmiletém vztahu vdala za svého partnera Martina Karafiáta. Na sociálních sítích mu v minulosti věnovala vyznání, v němž ho označila za svou největší oporu a spřízněnou duši. „Na světě jsou čtyři miliardy mužů. Vyberte si toho laskavého,“ napsala k jednomu z videí s manželem.

nikysach

Nejsou to diamanty, ale každodenní projevy laskavosti, které tvoří harmonické manželství
#czechgirl #vztahy #czech #laska #myhusband

31. července 2026 v 16:33, příspěvek archivován: 26. října 2026 v 8:14
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