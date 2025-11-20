Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Autor:
  14:40
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat pod tlakem. Playmate prozradila, jak si užívala focení u moře pro pánský magazín.

V prosincovém vydání se Nicole Šáchová představuje v nové roli – jako playmate, která propojuje ženskou energii, sebevědomí a moderní pojetí smyslnosti.

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
Playmate Nicole Šáchová v magazínu Playboy (prosinec 2025)
Playmate Nicole Šáchová při focení pro magazín Playboy (prosinec 2025)
Nicole Šáchová při focení pro magazín Playboy (prosinec 2025)
50 fotografií

Pictorial vznikl na bílých útesech kyperského pobřeží před objektivem fotografa Petra Mihleho. Styling staví na výrazném kontrastu červeného latexu s přírodním prostředím, čímž podtrhuje čisté linie vizuálního konceptu a samotné modelky.

Nicole Šáchová při focení pro magazín Playboy (prosinec 2025)

„Playboy byl pro mě sen,“ říká Šáchová. „Je to symbol svobody a ženské energie. Chtěla jsem ukázat, že i rozum může být sexy. A den na setu? Byl to nádherný zážitek – moře, slunce, skvělý tým a atmosféra, ve které jsem se cítila naprosto sama sebou.“

Kreativní koncept vedl Ján Bulka, Chief Brand & Content Director Playboy Czech Republic, který kladl důraz na vizuální čistotu a přirozený projev modelky: „Nicole má vzácnou schopnost zaujmout před kamerou bez potřeby dramatických efektů. Je výrazná, inteligentní a autentická. Chtěli jsme ukázat ženu, jejíž osobnost sama o sobě tvoří nejvýraznější prvek celého pictorialu.“

Když odpustíte lidem všechno, rádi toho zneužijí, říká Zrádkyně Nicole Šáchová

Nicole Šáchová patří k nejvýraznějším novým tvářím českého showbyznysu. Modelka a influencerka na sebe upozornila především účinkováním v reality show Zrádci, kde díky strategickému myšlení a schopnosti „číst“ ostatní soutěžící získala vítězství i titul „ředitelky Zrádců“.

Jedním z klíčových momentů hry v pořadu byla přísaha Nicole na život jejího dědečka, který se ukázal být dávno mrtvý, což ohodnotil její spolusoutěžící Jan Tuna jako něco, co už je „za čarou“. Když vyšlo ve finále najevo, že právě Nicole je zrádkyně, Tuna řekl na její adresu silná slova: „To je svině,“ což vyvolalo velký mediální zájem a kritiku. Bulvár si všímal i minulosti Šáchové na OnlyFans.

Nicole Šáchová pochází z Tábora a na rozdíl od mnoha jiných hvězdiček vzešlých z reality show má silné akademické zázemí — studovala biologii i jadernou chemii. Na sociálních sítích sdílí se svými sledujícími módu, cestování i momentky ze soukromí, letos oznámila romantické zásnuby ve Stockholmu.

„Když už si myslíš, že tenhle rok nemůže být lepší a vesmír tě zase překvapí. Nemůžu se dočkat, až si svou první a jedinou lásku mého života vezmu. Budu se vdávat,“ oznámila nová playmate počátkem října na Instagramu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Dceři supermodelky Claudie Schifferové je 21 let, jablko nepadlo daleko od stromu

Dcera supermodelky Claudie Schifferové, Clementine Vaughnová, oslavila 21....

Slavná německá supermodelka Claudia Schifferová se po hvězdné dráze v 90. letech stáhla po sňatku s Matthewem Vaughnem v roce 2002 do soukromí. S o rok mladším manželem, filmovým producentem, mají...

20. listopadu 2025  13:14

Novému Harrymu Potterovi jsem napsal dopis, prozradil Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic...

Britský herec Daniel Radcliffe (36) se mezi lety 2001 až 2011 proslavil filmovou rolí čaroděje Harryho Pottera. Herec nyní promluvil o připravované seriálové adaptaci a prozradil, že je v kontaktu s...

20. listopadu 2025  12:38

Missky se skácely na pódiu. Jamajčanku převezli do nemocnice

Miss Velká Británie Danielle Latimerová během přehlídky národních kostýmů na...

Stres, maximální soustředění a k tomu dlouhé šaty – tato kombinace se na světovém finále Miss Universe v Bangkoku nevyplatila hned dvěma soutěžícím. Na pódiu nejprve upadla reprezentantka Velké...

20. listopadu 2025  11:11

Ernesto Čekan myslel, že jen rychle stárne. Ukázalo se, že má vzácnou formu leukémie

Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)

Herec Ernesto Čekan (53) má za sebou náročné období, které prožíval bez pozornosti médií. Lékaři mu diagnostikovali vzácnou poruchu krvetvorby a musel podstoupit transplantaci kostní dřeně. Promluvil...

20. listopadu 2025  9:52

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

20. listopadu 2025  8:49

Byla to skvělá škola života, říká Bára Fišerová o vztahu s Michalem Penkem

Bára Fišerová (Praha, 5. června 2023)

Herečka Bára Fišerová (47), známá ze seriálů Modrý kód nebo Kameňák, je spíše letní typ. Přesto ale dokáže ocenit i podzim. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na vztah s Michalem Penkem a...

20. listopadu 2025

Heidi Janků pravidelně sleduje, co se děje u Špinarky

Heidi Janků (24. června 2025)

Heidi Janků dostala nabídku, která se neodmítá. František Ringo Čech ji oslovil, aby s ním hrála v Dívčí válce, údajně třetí nejuváděnější hře u nás. V legendární inscenaci se vystřídala řada známých...

20. listopadu 2025

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně se však probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Krásná, nezávislá i divoká jako Viktorka. Geprtovou však dostihlo rodinné prokletí

Premium
Vlasy nosila pečlivě stažené dozadu, pěšinka uprostřed a k tomu pohled...

Vlasy pečlivě stažené dozadu, pěšinka uprostřed a k tomu pohled neústupné bohyně. Herečka Libuše Geprtová působila tvrdě, nesmlouvavě, snad až chlapsky. Neměla však na vybranou. Vždy musela spoléhat...

19. listopadu 2025

Další ikonické selfie? Cristiano Ronaldo se v Bílém domě vyfotil s mocnými

Selfie Cristiano Ronalda z Bílého domu (2025)

Selfie z Bílého domu vyfocené portugalskou fotbalovou superstar Cristianem Ronaldem rozhýbalo sociální sítě. Jeden z nejlepších hráčů všech dob ve Washingtonu povečeřel s prezidentem USA Donaldem...

19. listopadu 2025  14:29

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena

Přehlídka národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)

Orel, exotické ptactvo, motýli, bohyně, květiny i pirátka. Tak vypadaly národní kostýmy, ve kterých se představily finalistky světového finále Miss Universe 2025 v Bangkoku. Česká zástupkyně Michaela...

19. listopadu 2025  13:16

O víkendu to ještě vypadalo, že Patrik točit bude, říká Pokorný o podcastu s Hezuckým

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Patrik Hezucký v úterý nemohl kvůli zdravotnímu stavu vysílat pravidelnou Ranní show Evropy 2 s Leošem Marešem a chyběl i při natáčení podcastu Lepší už to nebude s Milošem Pokorným a Zdeňkem...

19. listopadu 2025  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.