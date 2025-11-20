Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

V prosincovém vydání se Nicole Šáchová představuje v nové roli – jako playmate, která propojuje ženskou energii, sebevědomí a moderní pojetí smyslnosti.
Pictorial vznikl na bílých útesech kyperského pobřeží před objektivem fotografa Petra Mihleho. Styling staví na výrazném kontrastu červeného latexu s přírodním prostředím, čímž podtrhuje čisté linie vizuálního konceptu a samotné modelky.
„Playboy byl pro mě sen,“ říká Šáchová. „Je to symbol svobody a ženské energie. Chtěla jsem ukázat, že i rozum může být sexy. A den na setu? Byl to nádherný zážitek – moře, slunce, skvělý tým a atmosféra, ve které jsem se cítila naprosto sama sebou.“
Kreativní koncept vedl Ján Bulka, Chief Brand & Content Director Playboy Czech Republic, který kladl důraz na vizuální čistotu a přirozený projev modelky: „Nicole má vzácnou schopnost zaujmout před kamerou bez potřeby dramatických efektů. Je výrazná, inteligentní a autentická. Chtěli jsme ukázat ženu, jejíž osobnost sama o sobě tvoří nejvýraznější prvek celého pictorialu.“
Když odpustíte lidem všechno, rádi toho zneužijí, říká Zrádkyně Nicole Šáchová
Nicole Šáchová patří k nejvýraznějším novým tvářím českého showbyznysu. Modelka a influencerka na sebe upozornila především účinkováním v reality show Zrádci, kde díky strategickému myšlení a schopnosti „číst“ ostatní soutěžící získala vítězství i titul „ředitelky Zrádců“.
Jedním z klíčových momentů hry v pořadu byla přísaha Nicole na život jejího dědečka, který se ukázal být dávno mrtvý, což ohodnotil její spolusoutěžící Jan Tuna jako něco, co už je „za čarou“. Když vyšlo ve finále najevo, že právě Nicole je zrádkyně, Tuna řekl na její adresu silná slova: „To je svině,“ což vyvolalo velký mediální zájem a kritiku. Bulvár si všímal i minulosti Šáchové na OnlyFans.
Nicole Šáchová pochází z Tábora a na rozdíl od mnoha jiných hvězdiček vzešlých z reality show má silné akademické zázemí — studovala biologii i jadernou chemii. Na sociálních sítích sdílí se svými sledujícími módu, cestování i momentky ze soukromí, letos oznámila romantické zásnuby ve Stockholmu.
„Když už si myslíš, že tenhle rok nemůže být lepší a vesmír tě zase překvapí. Nemůžu se dočkat, až si svou první a jedinou lásku mého života vezmu. Budu se vdávat,“ oznámila nová playmate počátkem října na Instagramu.