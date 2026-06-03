„Pov: Prima tě pozvala opalovat se do Thajska. Neskutečný. Dnes máme druhý den press tripu k nové seznamovací reality show Are you the one? Česko. Je to tu nádherné. Mimochodem, co říkáte na první účastníky?,“ ptá se Nicole Šáchová svých sledujících na Instagramu.
Influencerka a vítězka první řady reality show Zrádci zveřejnila na sociální síti fotky, na nichž pózuje v bikinách. V pochvalných komentářích fanoušci oceňují nejen modelčinu postavu, ale také přirozenost a úsměv, který je pro Nicole typický. Mnozí se shodují, že krátce po svatbě vypadá playmate spokojeněji než kdy dřív. Sociální sítě zaplavily komplimenty a srdíčka od jejích příznivců.
Šáchová se výrazněji zapsala do povědomí veřejnosti díky účasti v reality show Zrádci. Strategická hra jí vyšla na jedničku a stala se vůbec první vítězkou české verze pořadu.
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Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Později se představila také v cestovatelské show Asia Express, kde vytvořila dvojici s novinářem a rivalem ze Zrádců Janem Tunou a společně se probojovali až do finále. Nakonec skončili druzí.
Nicole pochází z Tábora a na rozdíl od mnoha jiných hvězdiček vzešlých z reality show má silné akademické zázemí – studovala biologii i jadernou chemii. Na sociálních sítích sdílí se svými sledujícími módu, cestování i momentky ze soukromí.
V osobním životě učinila Česká Miss 2022 letos významný krok, na konci května se po loňských říjnových zásnubách ve Švédsku provdala za svého partnera Martina, se kterým je už sedmým rokem. Svatbu si novomanželé užili v komorním kruhu rodiny a nejbližších přátel.