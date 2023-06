Stejně ošklivá jako všechno, co Rusko dělá, komentují vítězku soutěže krásy

V soutěži krásy s názvem Paní Ruska světa 2023 (Mrs. Russia of the World) získala v pondělí první místo učitelka angličtiny Natalja Oskarová.

Slavnostní galavečer se již tradičně konal v Moskvě. O vítězství letos bojovalo 83 účastnic, přičemž nejstarší z nich oslavila už 62. narozeniny. Hlavními podmínkami pro účast v soutěži je být vdaná a mít aspoň jedno dítě.

Porotu si podmanila Natalja Oskarová, která kromě titulu Paní Ruska a korunky krásy získala možnost reprezentovat Rusko na mezinárodní soutěži. O vítězce, která se v průběhu finálového večera předvedla stejně jako ostatní soutěžící při promenádě v plavkách i přehlídce v luxusních šatech, se ví jen málo.

Pracuje jako učitelka angličtiny, věnuje se modelingu, zpěvu a psaní písniček. Má malou dceru a říká o sobě, že je kreativní a zábavná, nejí sladké a třikrát týdně cvičí s trenérem. Tvrdí také, že její krása je přirozená a vychází zevnitř.

It’s not even the worst part. Pictures from her instagram are on the right. It’s clear that… Russia lies about everything. Even looks. I smell memes. pic.twitter.com/EQtowgf2PL