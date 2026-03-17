Modelka Kočendová dala pryč psa kvůli miminku. Na sítích schytala vlnu hejtu

Modelka a influencerka Natálie Kočendová (26) se krátce po narození syna ocitla pod palbou ostré kritiky. Fanouškům na sociálních sítích totiž otevřeně přiznala, že se kvůli miminku musela rozloučit se svým psem. Důvod? Čtyřnohý mazlíček si nedokázal zvyknout na nového člena rodiny. Přestože pro něj našla nový domov, část lidí jí její rozhodnutí nemůže odpustit.

Šestadvacetiletá kráska, kterou diváci znají také z televizních obrazovek z reality show Love Island, popsala, že situaci se psem Blackym se snažila řešit delší dobu. Nejprve byl u rodiny žijící ve stejné bytovce a několikrát se pokusili, aby si pes na miminko zvykl a domácnost mohla fungovat společně.

Jenže pokusy nepřinesly očekávaný výsledek. Podle Natálie Kočendové byl největším problémem štěkot, který často probouzel dítě právě ve chvíli, kdy se ho rodičům podařilo uspat. „Několikrát jsme zkoušeli, jestli to půjde. Ale nešlo to. Blacky pořád štěkal. Když vám dítě nespí, pak konečně usne a pes začne štěkat a hned ho vzbudí, tak se to prostě nedá řešit jinak,“ vysvětlila.

Modelka zároveň zdůraznila, že v podobné situaci pro ni bylo dítě na prvním místě. I když psa milovala, rozhodnutí podle ní bylo logické. „Pořád existuje nějaká hierarchie. I když ho miluju nejvíc na světě, přece nedám pryč Bryana a nenechám si Blackyho,“ řekla otevřeně.

Celé období po porodu pro ni navíc nebylo jednoduché. Přiznala, že poté, co dali pryč psa, se potýkala s poporodní depresí. „Pořád jsem plakala. Myslím si, že to mohl být jeden z důvodů,“ svěřila se.

Její upřímnost ale na internetu vyvolala bouřlivé reakce. Pod příspěvky se rychle objevila vlna kritiky a hejtu od lidí, kteří jí vyčítají, že se psa zbavila. Kočendová však tvrdí, že Blacky skončil v dobrých rukou a má nový domov, kde se mu daří.

Vedle kritiky se ale ozvala také řada fanoušků, kteří se Kočendové zastávají. Podle nich je pochopitelné, že v podobné situaci rodiče upřednostní potřeby dítěte, a pokud pes našel milující domov, nejde o bezcitné rozhodnutí.

Natálie Kočendová je česká modelka a influencerka, do širšího povědomí veřejnosti se dostala především díky účasti v soutěži Miss Czech Republic, kde patřila mezi výrazné finalistky. Získala titul Miss International Czech Republic 2020 a stala se vítězkou světové soutěže krásy Top Model of the World 2022.

V médiích o ní bylo hodně slyšet také kvůli jejímu osobnímu životu. V roce 2020 přišla v šestém měsíci těhotenství o dítě, o čemž otevřeně mluvila na sociálních sítích i v rozhovorech. Později se znovu stala maminkou, 29. prosince 2025 se jí narodil syn Bryan.

Vedle modelingu spolupracuje s módními a kosmetickými značkami, objevuje se na společenských akcích a je aktivní na Instagramu, kde má přes 300 tisíc fanoušků. Často tam sdílí momenty ze svého soukromí, mateřství i pracovní projekty. V minulosti se zúčastnila reality show Love Island.

