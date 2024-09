Mám ráda odhalené modely, přiznává modelka a miss Natálie Kočendová

Jste úspěšná česká podnikatelka, modelka, influencerka a nově i tanečnice a herečka. Která z těchto profesí vás nejvíce naplňuje?

Musím říct, že nejvíc mě naplňuje být podnikatelkou, protože mě baví opravdu pracovat. Za mou vlastní značkou je spousta práce.

Tak nám o té značce něco řekněte.

Vytvořila jsem svou značku, abych všem svým fanouškům nabídla možnost dostat se k produktům, které podtrhují moji osobnost. V nabídce najdete sprchové oleje, tělové balzámy, ikonické odstíny barev lesků a konturovacích tužek na rty, řasenek, stínů na oči a péči o rty. Podle mě je totiž to nejkrásnější, co žena může nosit, její sebevědomí. A k tomu kvalitní péče patří. Ale s nabídkou pořád nekončím, můžete se těšit i na nové produkty.

Jak jste se dostala k modelingu? Bylo to vaše dětské přání?

Ano, bylo. Do první soutěže jsem šla ve třinácti letech a od té doby jsem se věnovala focení a přehlídkám. Od devatenácti let se modelingem živím. Poměrně brzy jsem proto začala jezdit do zahraničí a osamostatnila jsem se.

Módu předvádíte hodně i v zahraničí, kam jezdíte nejraději nebo nejčastěji?

Mám hodně ráda Itálii, úžasný byl například Fashion Week v Miláně, kde jsem předváděla značku Elisabetta Franchi. To byl neskutečný zážitek. Měla jsem tam svého bodyguarda a cítila jsem se tam doslova jako královna. Byla to moje první taková zkušenost a doufám, že ne poslední.

Zahrála jste si také ve filmu Jedeme na teambuilding společně s Jakubem Prachařem a Vojtěchem Kotkem. Jaké bylo natáčení? Plánujete ve filmové kariéře pokračovat?

Musím říct, že jsem byla dost nervózní, protože jsem hodně hrála právě s nimi, a podle mě to jsou u nás teď jedni z nejlepších herců. Ale užila jsem si to, byl to krásný zážitek. Hlavně Jakub Prachař mi hodně pomohl.

Cítíte se dobře v roli herečky?

Jako malá jsem byla velmi stydlivá, ale díky tančení jsem ten stud zahodila. Dokážu mluvit před kamerou, takže si dovedu představit, že bych se herectví věnovala i dále. Hodně mě to bavilo.

Tančíte „high heels“, popíšete nám, co to je?

Je to hodně sexy tanec na vysokých podpatcích. Společně s mou nejlepší kamarádkou, která mě k tomu dovedla, děláme kurzy po celé České republice. Máme v plánu i zahraničí. Je to hodně ženský tanec a je pravda, že některá videa zveřejnit na sociálních sítích ani nemůžu, někteří mí sledující by to nemuseli skousnout. Ale každá žena by si měla dopřát takový tanec, je to naprostý luxus pro sebevědomí a přesně to, co všechny ženy potřebují, bez ohledu na věk. Na naše kurzy chodí ženy od osmnácti let, horní věková hranice je zcela otevřená. I když tento typ tance u nás zatím moc známý není, začíná být u žen velmi oblíbený. Já sama chodím z lekcí nabitá energií.

Už téměř rok jste šťastně zamilovaná. Kde jste se s partnerem potkali?

Byla jsem pozvána na natáčení podcastu, tam jsme se potkali poprvé. Pak jsme si chvíli psali a když jsme se pak domluvili na osobní schůzce, bylo to skvělé. Měli jsme si o čem povídat, smáli jsme se, bylo to tak, jak to má být. Spojuje nás humor, to je opravdu hodně důležité. Navíc mě potěšilo, že naše setkání nebylo přes sociální sítě, jak je to dnes běžné. Je to krásné i teď, jsme pořád zamilovaní. Byť nic dopředu neplánuji a nechávám vše plynout, už se bavíme o společném bydlení. Přece jen zatím fungujeme ve vztahu dost na dálku.

Co vás v životě nabíjí a jak relaxujete?

Nabíjí mě high heels, nejen tanec samotný, ale i to, jak jsou ženy po absolvování kurzu nadšené. A jak relaxuji? Na dovolené. Opravdu hodně cestuji. Zrovna nedávno jsme se vrátili ze Santorini, tam jsme jen leželi u bazénu s krásným výhledem a opalovali se. To je pro mě dovolená, kdy opravdu vypnu. Přijela jsem odpočatá a těším se na práci.

Rozhovor děláme na módním veletrhu, co vy a móda?

Módě se věnuji hodně, i na svých sociálních sítích. Snažím se vyhledávat trendy a oblékat se podle toho, co je nové. Baví mě také barvy, moje nejoblíbenější je asi růžová, to si můžete všimnout i na mé značce. V mém šatníků najdete velkou plejádu barev, vůbec se toho nebojím. I když u nás jsme stále hodně při zemi, jak výběrem barev, tak extravagantním oblečením, ve kterém moc lidí na ulici nepotkáte.

V čem se na předváděcím mole cítíte nejlépe?

Vždy se přizpůsobím tomu, co mám na sobě a vždycky se cítím dobře. Už dlouho se mi nestalo, že by mi v něčem vyloženě nebylo dobře. Ale je to i tím, že mám hodně ráda i odhalené modely, takže si je také užívám.

Jaké máte plány do budoucna?

Vůbec neplánuji. Když má něco přijít, tak to přijde a v ten pravý čas. Všemu nechávám volný průběh. Žiji přítomností, to mě baví.