Vylézají jí silikony, kritizují influencerku Mykytenko po reoperaci prsou

Natália Mykytenko se minulý rok svěřila s tím, že jí byly kvůli chybě lékařů vloženy obráceně prsní implantáty a ňadra ji bolela.

„Jeden silikon byl úplně naopak a druhý byl do boku. Šílené. Když mi to vysvětlovali, tak jsem vůbec nechápala, jak se to mohlo stát. Prý se to ale u anatomických operací běžně stává. Prý, že jsem podle nich měla nejspíš dělat čtrnáct dní po operaci nějaké divočiny, což není pravda. Prvních sedmnáct dní jsem nemohla dělat vůbec nic, byla jsem vyřízená, strašně mě to bolelo a opravdu jsem trpěla,“ popsala tehdy influencerka ukrajinského původu.

Natália Mykytenko na Instagramu. Podle jejích sledujících jí „vylézají silikony“, (červen 2024)

Podstoupila proto reoperaci a s výsledkem je velmi spokojena. Podle názoru některých jejích sledujících na Instagramu vypadají však její prsa velmi nepřirozeně, „vylézá z nich silikon“ a také v obličeji se kdysi přirozeně krásná žena s jemnými rysy mění v reklamu na salony provádějící estetické zákroky.

„Jak jí to tam vyčnívá pod kůží? Brrr, ne kašlu na to. V životě nechci nic takového a ani žádnou jinou plastiku,“ napsala jedna ze sledujících. „A taková kočka to byla! Spousta holek si teď podle mě kvůli ní augmentaci dobře rozmyslí,“ dodala další. Mnohé z negativních komentářů později z profilu influencerky úplně zmizely, některé jsou jen skryté.

O zvětšení prsou snila Natálie od svých sedmnácti let. „Bohužel nemám takový výstřih, jaký bych chtěla, nemohu nosit určité kousky oblečení, kde by se hodilo vyjít si bez podprsenky a s plným dekoltem. K tomu mi dost skáče moje hmotnost, takže i prsa to odnášejí. Ráda bych už stále jednu určitou velikost. Určit bych chtěla plný dekolt. Líbí se mi velká prsa. Když už, tak ať to stojí za to,“ popsala před první plastickou operací v roce 2021.

Natália pracovala před účastí v televizní reality show Svatby na první pohled jako sestřička v zubní ordinaci. Františkovi a Natálii, ale ani dalším soutěžícím z první řady televizní seznamky vztah nevyšel. Experiment, při kterém se partneři vidí poprvé až na své vlastní svatbě, skončil fiaskem pro všech osm nešťastníků. Všechny čtyři páry se rozešly s tím, že partneři si nejsou souzeni, nerozumí si nebo se fyzicky nepřitahují.

Natália Mykytenko (červen 2024)

Mykytenko nasbírala po účasti v televizní show na Instagramu desetitisíce sledujících a začala se živit jako influencerka, momentálně ji jen na této síti sleduje přes 84 tisíc lidí.

V minulosti chodila s mosteckým komunálním politikem Markem Hrvolou, vztah ale nevydržel. Blondýnka prezentuje své soukromí ráda na sociálních sítích, Hrvol chtěl žít bez zájmu veřejnosti. Letos v lednu se Mykytenko pochlubila fotkou z Říma, na které je se svým novým partnerem Jurajem Kelemenem.

