Sedmnáctiletá transgender dcera herečky Naomi Wattsové chce být supermodelkou

V rozhovoru pro magazín Interview Kai prozradila, že se prý už od dětství toužila stát „krásnou, okouzlující a vlivnou ženou, jako byla Marilyn Monroe“. Jako své vzory označila také několik transgender osobností z oblasti módy a zábavy, mimo jiné Alex Consani, Hunter Schaferovou a Hari Nefovou.
|
Transgender dcera Elona Muska je hvězdou kampaně na prádlo od Rihanny
Jedním z klíčových momentů se pro ni stala možnost spolupráce s módním domem Valentino. „Právě tehdy mi došlo, že tohle je přesně to, co chci dělat. Chci být supermodelkou. Tečka,“ uvedla sedmnáctiletá dívka. „Chůzi po mole jsem si trénovala dlouhé roky doma v kuchyni a chtěla jsem po mamce, aby mě natáčela. Mohla by vám ty videa ukázat,“ směje se.
Svůj styl považuje za jednoduchý, ale účelný. „Bokové džíny a černý kardigan, to mi vyhovuje nejvíc. Miluju, když lidé mají svůj osobitý styl. Unikátní a stylový člověk je přitažlivý a vzbuzuje zvědavost,“ říká. „Kdyby každý chodil v tom samém oblečení, žádná móda by neexistovala.“
Fotografové mladou modelku nedávno zachytili na Manhattanu při venčení psů, kdy ji doprovázel o rok starší bratr Sasha, jenž se věnuje dabingu a studuje na univerzitě USC.
Její otec Liev Schreiber, který se s Naomi Wattsovou rozešel v roce 2017, nedávno uvedl, že na dceři obdivuje její sebevědomí a smysl pro sebevyjádření. „Vždycky byla svérázná,“ řekl herec v rozhovoru pro magazín Variety.
To, když ho požádala o změnu zájmen, jej prý ve výsledku nerozrušilo. „Upřímně mi to nepřišlo jako velká věc, protože už dlouho působila jemným ženským dojmem. Je to bojovnice a my budeme stát vždy za ní.“
Když se jej však reportéři zeptali, zda by měl nějaký tip pro ostatní rodiče transgender dětí, bylo patrné, že nehodlá rozdávat univerzální rady. „Nevím, jak je to s jinými dětmi. Ale kdokoliv má problémy s dospívajícím trans dítětem… teenageři jsou zkrátka složití. Všeobecně. A je to s nimi občas pěkná otrava – Kai ostatně taky bývá drzá a tvrdohlavá, puberta je holt puberta,“ říká Schreiber. „Takže ono na tom nesejde. Ať jsou trans nebo ne, jednou se z toho dostanete.“
Kai Schreiberová se narodila v roce 2008 jako Samuel Kai Schreiber. Už od útlého věku se prezentovala velmi žensky. V dospívání požádala rodiče, aby používali při jejím oslovování ženské zájmeno. Dnes se otevřeně hlásí k transgender identitě.