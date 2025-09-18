Děti si pořídila až po padesátce. Změnily mi vnímání světa, říká Campbellová

Autor: ,
  9:15
Naomi Campbellová (55) je britská modelka, herečka, zpěvačka a spisovatelka. S modelingem začala v patnácti letech a ve své době byla jednou z šesti supermodelek své generace. Dnes se však už soustředí převážně jen na péči o své dvě děti.

Naomi Campbellová v novém rozhovoru promluvila o mateřství a o tom, jak jí změnilo životní perspektivu. Supermodelka má dvě děti, dcera se narodila v roce 2021, syn o dva roky později. Obě děti přišly na svět prostřednictvím náhradní matky. Od té doby, jak říká, objevila Naomi svou „jemnější sílu“.

Naomi Campbellová
Naomi Campbellová v Cannes (15. května 2024)
Sametový bavorák. Topmodelka Naomi Campbellová má evidentně ráda modrý samet, a ve spolupráci s BMW se do něj rozhodla „obléct“ i model XM, se kterým zapózovala na filmovém festivalu v Cannes. Zda svůj XM Mystique Allure dává do čistírny, stejně jako Prdlavka svůj velorex ve filmu Vrchní, prchni!, ale není známo.
Topmodelky 90. let (zleva) Carla Bruniová-Sarkozyová, Claudia Schifferová, Naomi Campbellová, Cindy Crawfordová a Helena Christensenová a návrhářka Donatella Versace na přehlídce Versace na týdnu módy (Miláno, 22. září 2017)
94 fotografií

„Ta láska, to je prostě něco naprosto nepopsatelného. Myslela jsem si, že lásku znám, ale tohle je úplně nová úroveň, je to nádherné,“ uvedla Naomi pro brazilské vydání magazínu Vogue. „Moje dcera i syn mě každý den něčím překvapí a naučí mě něco nového o mně samotné.“

„Moje děti jsou pro mě vším. Netušila jsem, že mohu být ještě víc bojovná a ochranitelská, než jsem byla do té doby, než do mého života přišly mé děti. A to je co říct, věřte mi. Zároveň jsem díky nim poznala svou jemnější sílu – sílu vycházející z péče o dvě malá stvoření, která jsou na vás naprosto závislá. Mé děti mi úplně změnily vnímání světa. Jsou mou největší prioritou v životě,“ prohlašuje slavná Britka.

Nikdy není pozdě, říká Campbellová. V 53 letech si pořídila druhé dítě

Campbellová potvrdila, že využila náhradní matku, stejně jako mnoho slavných žen po čtyřicítce i padesátce. Nikdo ji tak nemohl spatřit s těhotenským břichem, a její mateřství tudíž mnohé překvapilo.

Jména dětí modelka dosud nezveřejnila. V minulosti v rozhovoru pro deník The Times zmínila, že nikdy nehledala pro své děti otce a role svobodné matky jí naprosto vyhovuje.

Zároveň vyjádřila znepokojení nad tím, že mladí lidé dnes odkládají rodičovství. „Slyšela jsem od spousty mladých dívek, že mít děti je příliš drahé a že je možná vlastně ani chtít nebudou,“ uvedla. „Tak jim říkám: To si ještě doufám rozmyslíš. Přání být mámou možná teprve přijde. Rozumím, že ekonomicky je to těžké. Ale moje máma taky kdysi neměla nic, když mě čekala. A zvládla to. Stojí to za to. Děti jsou prostě úžasné.“

ANKETA: Co je podle vás nejčastějším důvodem k rozhodnutí nemít děti?

celkem hlasů: 1440

