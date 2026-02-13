|
Leová má téměř pětikilového syna. Chlapeček má z porodu zlomenou klíční kost
V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová
Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top
Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...
Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře
V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...
Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem
Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.
Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?
Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala...
Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci
Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...
Petronel a Uriáš v jednací síni. Soudce chce přehrát pohádku Anděl Páně
Nebývá obvyklé, aby se v soudní síni pouštěly televizní pohádky. Soudce Městského soudu v Praze chce přehrát rovnou jednu z nejoblíbenějších – Anděla Páně z roku 2005. Je to podle něj důležité proto,...
Smrt Kurta Cobaina nebyla sebevražda, ale vražda, tvrdí nově forenzní specialisté
Smrt Kurta Cobaina, který zemřel 5. dubna 1994, je znovu pod drobnohledem. Tehdy sedmadvacetiletý frontman kapely Nirvana zemřel ve svém domě v Seattlu. Úřad koronera okresu King tehdy rozhodl, že...
Tereza Nvotová se bojí o svůj život. Můžou mě sbalit a odvléct, říká
Její film Otec posbíral tolik cen, že je Tereza Nvotová ani nedokáže zpaměti vyjmenovat. Coby režisérka zažívá obrovský úspěch a nikoliv poprvé. Jako člověk se ale cítí ohrožená. V Americe, kde žije...
Ivana Chýlková ve při s kolegyní. Nas*ala jsi mě, vzkázala jí Jitka Asterová
Ivana Chýlková (62) na sebe prozradila jednu závislost. Je to jazyková aplikace Duolingo, kvůli které je schopna odskočit si během večeře na několik minut na toaletu. U Honzy Dědka také přiznala,...
Velký návrat „kata“. Zdeněk Chlopčík bude opět porotcem StarDance
Když Česká televize v roce 2024 vyměnila složení poroty StarDance, mnozí fanoušci vyzývali k bojkotu show. Vadilo jim, že po letech skončil oblíbený „kat“ Zdeněk Chlopčík. Ten se nyní opět představí...
Zazářila v Twin Peaks a chodila s Duchovnym. Jak vypadá Sheryl Lee po 35 letech?
Herečka Sheryl Lee (58) se narodila v západním Německu, vyrůstala však v Coloradu a v 90. letech patřila k nejvýraznějším tvářím americké televize. Diváci si ji dodnes spojují především se seriálem...
S manželkou komunikujeme, nemáme problém, říká Prachař po rozchodu s Rybovou
Herec David Prachař (67) promluvil v pořadu Showtime na Primě o svém novém vztahu s herečkou Sarah Haváčovou (35) i o tom, jak je na tom s manželkou Lindou Rybovou (50). Slavný pár oznámil v lednu...
Fanoušci se skládají na rodinu zesnulého herce Van Der Beeka. Poslali miliony
Hvězda seriálu Dawsonův svět James Van Der Beek zemřel ve středu ve věku 48 let po boji s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Zanechal po sobě manželku a šest dětí. Jeho léčba znamenala velkou...
O svatbě mluví Hedvika. Roman Šebrle zachovává kamennou tvář
Ona přivedla do vztahu tři děti, on dvě. Přesto splynutí dvou neúplných rodin proběhlo bez problémů. Roman Šebrle a Hedvika Lišková se shodnou ve všem. Slovo si ale v zásadních otázkách bere...
Herečka Tatiana Pauhofová soucítí se sexuálními oběťmi. Sama to utnula včas
Tatiana Pauhofová (42) fandila na Cenách české filmové kritiky snímkům Otec a Sbormistr, které získaly nejvíce nominací a jejichž tvůrci nakonec neodcházeli s prázdnou. Zvlášť film Sbormistr...
Šárka Krausová je maminkou. Miminko má jméno s iniciálami jako tatínek
Herec Ondřej Kraus se pochlubil radostnou novinou. Jeho manželka Šárka Krausová před dvěma týdny přivedla na svět jejich syna. Chlapeček dostal jméno tak, aby měl stejné iniciály jako tatínek.