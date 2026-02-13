V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

  12:12
Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit. Česká Miss Earth 2013 popsala, že v současnosti je z ní podle jejích slov hlavně servírka a maminka na plný úvazek, věnující se svým dvěma malým dětem.
Moderátorka a bývalá miss Monika Leová
Monika Leová a Martin Košín (Karlovy Vary, 29. června 2019)
Monika Leová s rodinou
Monika Leová
52 fotografií

Leová má téměř pětikilového syna. Chlapeček má z porodu zlomenou klíční kost
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?

Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem.

Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala...

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

Petronel a Uriáš v jednací síni. Soudce chce přehrát pohádku Anděl Páně

ÚNOR: Nový film režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2

Nebývá obvyklé, aby se v soudní síni pouštěly televizní pohádky. Soudce Městského soudu v Praze chce přehrát rovnou jednu z nejoblíbenějších – Anděla Páně z roku 2005. Je to podle něj důležité proto,...

13. února 2026  9:47

Smrt Kurta Cobaina nebyla sebevražda, ale vražda, tvrdí nově forenzní specialisté

Courtney Love, Kurt Cobain a jejich dcera Frances na MTV Awards 1993

Smrt Kurta Cobaina, který zemřel 5. dubna 1994, je znovu pod drobnohledem. Tehdy sedmadvacetiletý frontman kapely Nirvana zemřel ve svém domě v Seattlu. Úřad koronera okresu King tehdy rozhodl, že...

13. února 2026  8:19

Tereza Nvotová se bojí o svůj život. Můžou mě sbalit a odvléct, říká

Tereza Nvotová (7. února 2026)

Její film Otec posbíral tolik cen, že je Tereza Nvotová ani nedokáže zpaměti vyjmenovat. Coby režisérka zažívá obrovský úspěch a nikoliv poprvé. Jako člověk se ale cítí ohrožená. V Americe, kde žije...

13. února 2026

Ivana Chýlková ve při s kolegyní. Nas*ala jsi mě, vzkázala jí Jitka Asterová

Jitka Asterová a Ivana Chýlková (2. června 2022)

Ivana Chýlková (62) na sebe prozradila jednu závislost. Je to jazyková aplikace Duolingo, kvůli které je schopna odskočit si během večeře na několik minut na toaletu. U Honzy Dědka také přiznala,...

13. února 2026

Velký návrat „kata“. Zdeněk Chlopčík bude opět porotcem StarDance

Zdeněk Chlopčík

Když Česká televize v roce 2024 vyměnila složení poroty StarDance, mnozí fanoušci vyzývali k bojkotu show. Vadilo jim, že po letech skončil oblíbený „kat“ Zdeněk Chlopčík. Ten se nyní opět představí...

12. února 2026  15:36

Zazářila v Twin Peaks a chodila s Duchovnym. Jak vypadá Sheryl Lee po 35 letech?

Sheryl Lee (1992)

Herečka Sheryl Lee (58) se narodila v západním Německu, vyrůstala však v Coloradu a v 90. letech patřila k nejvýraznějším tvářím americké televize. Diváci si ji dodnes spojují především se seriálem...

12. února 2026  13:32

S manželkou komunikujeme, nemáme problém, říká Prachař po rozchodu s Rybovou

David Prachař a Linda Rybová

Herec David Prachař (67) promluvil v pořadu Showtime na Primě o svém novém vztahu s herečkou Sarah Haváčovou (35) i o tom, jak je na tom s manželkou Lindou Rybovou (50). Slavný pár oznámil v lednu...

12. února 2026

Fanoušci se skládají na rodinu zesnulého herce Van Der Beeka. Poslali miliony

James Van Der Beek, jeho manželka Kimberly Brooková a jejich pět dětí Joshua,...

Hvězda seriálu Dawsonův svět James Van Der Beek zemřel ve středu ve věku 48 let po boji s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Zanechal po sobě manželku a šest dětí. Jeho léčba znamenala velkou...

12. února 2026  10:22

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

12. února 2026  9:30

O svatbě mluví Hedvika. Roman Šebrle zachovává kamennou tvář

Roman Šebrle a Hedvika Lišková (Praha, 7. února 2026)

Ona přivedla do vztahu tři děti, on dvě. Přesto splynutí dvou neúplných rodin proběhlo bez problémů. Roman Šebrle a Hedvika Lišková se shodnou ve všem. Slovo si ale v zásadních otázkách bere...

12. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Herečka Tatiana Pauhofová soucítí se sexuálními oběťmi. Sama to utnula včas

Táňa Pauhofová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Tatiana Pauhofová (42) fandila na Cenách české filmové kritiky snímkům Otec a Sbormistr, které získaly nejvíce nominací a jejichž tvůrci nakonec neodcházeli s prázdnou. Zvlášť film Sbormistr...

12. února 2026

Šárka Krausová je maminkou. Miminko má jméno s iniciálami jako tatínek

Šárka a Ondřej Krausovi

Herec Ondřej Kraus se pochlubil radostnou novinou. Jeho manželka Šárka Krausová před dvěma týdny přivedla na svět jejich syna. Chlapeček dostal jméno tak, aby měl stejné iniciály jako tatínek.

11. února 2026  19:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.