Leová má téměř pětikilového syna. Chlapeček má z porodu zlomenou klíční kost

„Náš drobeček Max Le Košín, 4 710 gramů,“ pochlubila se synem na Instagramu Monika Leová. Modelka a moderátorka se svým sledujícím svěřila i s tím, že chlapeček si při porodu zlomil klíční kost.

„Červené flíčky a tečky, co má Max v obličeji nejsou pihy, ale petechie. Jsou to popraskané žilky, které se vytvoří po delším nebo namáhavém porodu. Měly by se vstřebat do tří až pěti dnů. Max je měl po celém těle, což už tak obvyklé není. Tak mu dělali testy, zda má dostatek krevních destiček a vše měl v pořádku. Také má z porodu zlomenou klíční kost, ale to se prý miminkům hojí rychle a dobře,“ popsala Česká Miss Earth 2013.

„Já sama jsem byla první den po porodu hodně malátná a pokaždé, když jsem vstala, hrozně se mi motala hlava a zvonilo mi v uších. Teď už se zase cítím dobře a opět jen žasnu, jak se ženské tělo hojí,“ dodala Leová.

Druhé těhotenství oznámila dvaatřicetiletá moderátorka a její manžel Martin Košín počátkem března fotkami z dovolené ve Vietnamu.

„Dobrý den, břicho ven. Tohle z vietnamských dobrot asi nebude. Mnoho z vás už správně poznalo, že budeme čtyři,“ napsala tehdy bývalá královna krásy a snímky doplnila hashtagy „15 týdnů těhotná“, „oznámení těhotenství“ a „druhé dítě na cestě“.

Monika Leová se vdala v roce 2018. S Košínem chodila osm let, dva roky před svatbou se zasnoubili na dovolené v Austrálii. Dcera Mia se jim narodila v dubnu 2021.

V roce 2013 se Leová stala Českou Miss Earth. Krátce na to nastoupila do televize Prima jako moderátorka. Později přišla o místo, jelikož televize v rámci změn v souvislosti s CNN Prima News změnila strukturu zpravodajství.