Monika Leová: Mateřskou si užívám, bydlet s prarodiči ale není pro každého

„Zprávaření mi nechybí. Jsem na mateřské krásně vyklidněná a užívám si dceru,“ přiznala Monika Leová během rozhovoru v pořadu MAMA MIXXXER na Óčku.

Moderátorka bydlí s manželem Martinem Košínem a dcerou Miou Le v rodinném domě poblíž Chocně, kde vyrůstala. „Bydlíme s babičkou. Je to skvělé. Neplete se nám do ničeho, ví, kde je hranice, je moc milá a často mi moc pomáhá. Vyváří a žehlí nám, cítí se potřebná, omládla tak o deset let,“ říká Leová.

„Jsme na společné bydlení zvyklí. Já jsem takto vyrůstala v dvougeneračním domě. Ale určitě to není pro každého, bydlet s rodiči nebo prarodiči,“ míní modelka.

Na šestinedělí vzpomíná v dobrém. „Dcera byla zlatá. Neměli jsme naštěstí probdělé noci a kojení přišlo přirozeně. V tomto období se zapojilo s pomocí mnoho členů naší domácnosti, což nám opravdu hodně pomohlo. Takže pokud to jen trochu jde, doporučuji delegovat některé povinnosti v šestinedělí na jiné,“ směje se Monika Leová.

Zpátky do zaměstnání moderátorka zatím rozhodně nespěchá. „Realizuji se na Instagramu, takže nemám pocit, že bych úplně zapadla. Do práce se zatím neženu. Vyhovuje mi být doma u nás ve východních Čechách a užívat si dceru,“ vysvětluje.

Jakmile dá Leová příspěvek na Instagram, mnoho maminek, které ji sledují, má pocit, že jí musí do komentářů napsat, co dělá špatně a jak se to má dělat správně.

„Já sama neradím. Snažím se to moc nerozvádět. Dělám zkrátka všechno tak, jak nejlíp dokážu a cítím. Když už se někoho zeptám, není to na sociálních sítích. Ptám se maminky nebo babičky, které samy odchovaly několik dětí,“ dodala.

Monika Leová se v roce 2013 stala Českou Miss Earth. Krátce nato nastoupila do televize Prima jako moderátorka. Později přišla o místo, jelikož televize v rámci změn v souvislosti se vznikem CNN Prima News změnila strukturu zpravodajství.

Bývalá královna krásy se vdala v roce 2018. S Martinem Košínem chodila osm let a dva roky před svatbou se zasnoubili na dovolené v Austrálii.