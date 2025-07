Téměř šedesátiletá modelka obstála v konkurenci dívek mladších o dvě generace

Moniko, ve vašich 59 letech jste se zúčastnila prestižní soutěže Miss Universe Česko 2025. Jak jste se o soutěži dozvěděla a co vás motivovalo se přihlásit?

O soutěži jsem věděla, protože jsem registrovaná jako komerční model u modelingové agentury PURE Model Management. V únoru po mně z agentury chtěli schválit mé fotografie, které byly použity v hlavním traileru Miss Universe. Dva týdny před koncem možnosti přihlásit se do soutěže mi volala Zuzana Osako, pro kterou jsem fotila kolekci šatů, ať se přihlásím, že tam není věkové omezení. Po prvotním zaváhání jsem si nakonec řekla „proč ne“ a vyplnila jsem přihlášku.

Co všechno předcházelo samotné účasti? Bylo potřeba projít výběrovým sítem, přípravou, tréninkem?

Jelikož jsem se přihlásila na poslední chvíli, tak jsem čekala, zda si mě porota včetně Sama Dolce vůbec vybere jako vhodnou kandidátku. Castingy probíhaly online, což bylo pro mě fajn a měla jsem z něj hodně dobrý pocit, no a pak přišla zpráva, že jsem postoupila do TOP 20. Měla jsem radost a obavy zároveň.

Popište nám, jak celý soutěžní den probíhal – od rána až po finálový večer.

Semifinálové dny byly dva. První den jsme plnily různé výzvy, třeba si v časově omezeném prostoru upravit vlasy nebo si udělat make-up s připravenou kosmetikou, poskytovaly jsme interview, fotily jsme se… Odpoledne jsme byly vybrány do dvojic a musely jsme představit samy sebe a důvody, proč se účastníme Miss Universe a co bychom chtěly předat ženám. Tento duel byl těžký v tom, že jsme samy rozhodovaly o tom, která z dvojice má postoupit do TOP 10. Ty, co nepostoupily, odjely domů, my ostatní jsme ještě po večeři plnily další úkoly, končily jsme až před půlnocí. Druhý den byl nabitý od rána, další úkoly, výzvy, focení a večer vyhlášení TOP 4, které postoupily do finále.

Soutěžila jste po boku mladších žen – jaké to bylo? Byl mezi vámi spíš přátelský duch, nebo soutěživost?

Ano byla jsem nejstarší účastnice. Některým dívkám bych mohla dělat babičku. Já jsem si to velmi užívala. Myslím, že byl mezi námi spíše přátelský duch, žádnou soutěživost jsem necítila.

Jak reagovala vaše rodina a blízcí na to, že jste se do soutěže přihlásila – a že jste v ní tak uspěla?

Moje rodina mě podporovala a od začátku mi fandila. Blízcí přátelé se o tom dozvěděli až z médií, a ty kladné komentáře a ohlasy, které články vyvolaly mě moc potěšily.

Pojďme teď trochu k vám – můžete nám říct něco o své rodině? Máte děti, vnoučata?

Mám dceru Vendulku (40) a vnuka Péťu (16) a jsem na ně náležitě pyšná. Dcera od malinka tancuje a teď už tanec i učí. Vnuk Péťa je velmi nadaný tanečník a sám už dělá choreografie pro svá vystoupení. Hodně jsem Péťu hlídala, protože dcera dodělávala dálkově vysokou školu a užila si ho jako babička na plný úvazek. Nyní už je velký, což mě někdy trochu mrzí, ten čas tak neúprosně utíká.

Co jste vystudovala a jaká byla vaše profesní cesta před soutěží?

Po gymnáziu jsem se dostala na Vysokou školu textilní v Liberci. Ale jak to tenkrát bývalo, zamilovala jsem se, narodila se mi Vendulka, a školu jsem nedodělala. Další střední školu textilní jsem studovala dálkově. Ale od základní školy jsem toužila být kadeřnicí. Byl to můj sen, který jsem si přes životní změny splnila až téměř v 37 letech. Dvacet let jsem měla kadeřnický salon, moje práce byla mým koníčkem, včetně všeho kolem make-upu. Situace se trochu změnila v období covidu, kdy jsem se začala více věnovat sociálním sítím, současně si přestala barvit vlasy a založila si svůj YouTube kanál.

Čím se v současnosti živíte – co je vaše profese?

S tím souvisí předešlá odpověď. S přijmutím mých stříbrných vlasů, častějších otázek na téma šedivé vlasy, jak jich docílit a moje profesní zkušenosti, to vše přispělo k tomu, že jsem začala být čím dál více aktivní na Instagramu, natáčela jsem videa na YouTube. Témata nebyla jen vlasy, ale také menopauza, jak se vypořádat s různými problémy, které život přináší, jak vše zvládnout, a přitom být aktivní a prospěšná. Sledujících přibývalo, oslovovaly mě firmy, a já se začala plně věnovat sociálním sítím.

Řekněte nám něco o svém rodinném zázemí?

Jsem podruhé vdaná, jsme spolu manželé třiadvacet let, a letos slavíme třiatřicet let od našeho prvního seznámení. Manžel je o devět let mladší, a seznámili jsme se, když mu bylo teprve devatenáct let. Přes všechny pochybnosti všech kolem nás, kteří nevěřili, že nám to vydrží, žijeme spolu krásný život a vzájemně se podporujeme. Měli jsme i pejska a kočičku, ale teď žádného mazlíčka nemáme, a je to dobře, protože hodně cestujeme.

Máte nějaký svůj „recept na vitalitu a krásu“?

Nevím, zda je to recept, ale pomáhá pohyb. Deset let jsem cvičila pilates, pár let jsem i běhala. Nikdy jsem nebyla Twiggy, jsem ženská krev a mléko. Začala jsem ale cvičit pozdě, měla jsem dříve. A důvod byla nejen nemoc mé dcery, ale taky tatínka, nepravidelná strava, dvanáct hodin denně na nohou v salonu, premenopauza a strach z nemocí. To vše mě donutilo změnit životní styl. Postupně jsem přestala jíst cukr, mouku, připravovat si jídlo převážně doma, cvičit s činkami atd. Podařilo se mi zhubnout 19 kg, a začala jsem se cítit mnohem lépe. Celý život se starám o svou pleť, pravidelně chodím na kosmetiku. Miluji všechno kolem šminek, a kdybych mohla, vykoupím celou parfumerii.

Kam vás účast v soutěži posunula – lidsky, profesně, sebevědomím?

Účast v soutěži byla pro mě velká zkušenost, a já si to moc užila. Upevnilo to moje přesvědčení o tom, že mnou zvolená cesta je správná, protože obecně se málo věnuje pozornost ženám padesát plus. Zjistila jsem, že fyzicky jsem schopna zvládnout nápor s dívkami o dvě generace mladšími. Na každou takovouto soutěž musíte mít zdravé sebevědomí. A jsem také ráda, že se o mě po soutěži začaly zajímat nejen média, ale i agentury a přibylo pracovních příležitostí.

Uvažujete o tom, že se v budoucnu pustíte do modelingu, mentoringu, nebo třeba motivační činnosti pro ženy?

Ono se to už částečně děje. Můj YouTube kanál Greyhair. Exlerova, s podtitulem: Woman 58 + plus. Podpora, inspirace a motivace pro ženy se stříbrnými vlasy. Věk je jenom číslo. Věk není omezení., funguje také jako jakýsi motivační kanál právě pro ženy 50+. Jak o sebe pečovat, jak se udržovat fit. Jak se vypořádat se změnami v menopauze apod.

Máte nějaký sen nebo projekt, který byste si ještě chtěla splnit?

Víte můj manžel říká, že na každém snu je nejsmutnější, když se splní. Proto já pořád sním.

Co byste vzkázala ženám, které se třeba necítí ve svém věku sebevědomě, ale v hloubi duše by chtěly taky něco zkusit?

Neříkejte své touhy nahlas, mohly by se vám splnit, tak jako mě...

Budete předvádět na veletrhu Styl a Kabo, jak se těšíte, znáte tuto akci, byla jste tam někdy?

Byla jsem na prvním ročníku v roce 1993, tehdy byla jen samotná účast na veletrhu velká událost. Kdyby tenkrát někdo řekl, že tady budu jednou předvádět, nevěřila bych mu. Moc se těším.