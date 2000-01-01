zavřít
Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také influencerky, hvězdy sociálních sítích či sportovkyně. Podívejte se, jak ženy nejrůznějších typů postav předvedly na mole luxusní spodní prádlo.
Autor: AP
Jihoafrická modelka Candice Swanepoelová
Autor: AP
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Blondýnka předvedla několik outfitů.
Autor: AP
Andílkem je už řadu let.
Autor: Reuters
Americká modelka Bella Hadidová
Autor: AP
Bella Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: Reuters
Také ona vystřídala několik druhů prádla.
Autor: AP
Na mole se ukázala i její sestra Gigi.
Autor: AP
Gigi Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Nizozemská modelka Doutzen Kroesová
Autor: AP
Doutzen Kroesová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: Reuters
Brazilská modelka Adriana Lima
Autor: Reuters
Přestože před lety oznámila andílkovský důchod, na přehlídce nechyběla ani tentokrát.
Autor: AP
Adriana Lima na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Namibijská modelka Behati Prinsloo
Autor: AP
Manželka zpěváka Adama Levinea z kapely Maroon 5 na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: Reuters
Americká modelka Jasmine Tookesová předváděla s těhotenským bříškem.
Autor: AP
Jasmine Tookesová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Americká plus size modelka Ashley Grahamová
Autor: AP
Americká modelka Paloma Elsesserová
Autor: AP
Paloma Elsesserová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Brazilská modelka Alessandra Ambrosio
Autor: AP
Alessandra Ambrosio na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: Reuters
Americká basketbalistka Angel Reese
Autor: AP
Angel Reese na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Australská modelka Angelina Kendallová
Autor: AP
Ruská modelka Irina Šaiková
Autor: AP
Irina Šaiková na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Brazilská modelka Daiane Sodre
Autor: AP
Jihosúdánská modelka Abeny Nhialová
Autor: AP
Americká modelka Precious Lee
Autor: AP
Francouzská modelka Emeline Hoareau
Autor: AP
Americká modelka Devyn Garcia
Autor: AP
Americká transgender modelka a influencerka Alex Consani
Autor: AP
Alex Consani na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Americká modelka a manželka Patricka Schwarzeneggera Abby Championová
Autor: AP
Americká herečka a modelka Barbie Ferreira
Autor: Reuters
Britská modelka Neelam Gillová
Autor: Reuters
Nizozemská modelka Imaan Hammamová
Autor: AP
Imaan Hammamová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Portorická modelka Joan Smallsová
Autor: AP
Joan Smallsová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: Reuters
Americká zpěvačka Madison Beerová
Autor: AP
Na přehlídce i zazpívala.
Autor: Reuters
Kolumbijská zpěvačka Karol G
Autor: Reuters
Americká modelka Yumi Nu
Autor: AP
Britská modelka Stella Maxwellová
Autor: AP
Americká modelka a herečka Emily Ratajkowski
Autor: Reuters
Kanadská modelka Awar Odhiangová
Autor: Reuters
Americká modelka Amelia Gray
Autor: Reuters
Americká modelka Grace Elizabeth
Autor: AP
Čínská modelka Xiao Wen Ju
Autor: AP
Americká modelka Sherry Shi
Autor: Reuters
Čínská modelka Liu Wenová
Autor: AP
Liu Wenová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Americká modelka Lily Aldridge
Autor: AP
Americká modelka Lily Aldridge
Autor: AP
Maďarská modelka Barbara Palvinová
Autor: AP
Gruzínská modelka Mathilda Gvarliani
Autor: AP
Mathilda Gvarliani na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: Reuters
Nechyběly ani sexy rudé modely
Autor: AP
Přehlídka Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Dcera herce Judea Lawa Iris předváděla módu pro mladé.
Autor: AP
Americké modelky Luna Yohannanová a Summer Dirxová
Autor: Reuters
Americká modelka Ashlyn Ericksonová
Autor: AP
Jihokorejská modelka Yoon Young Bae
Autor: AP
Britská modelka Josey Muckosky
Autor: AP
Americká gymnastka Sunisa Lee
Autor: AP
Předváděla také dcera Kate Mossové Lila.
Autor: AP
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: Reuters
Modelky si show užily.
Autor: Reuters
Přehlídka Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
Gabriela Moura v zákulisí přehlídky
Autor: Reuters
Paloma Elsesserová a Precious Lee
Autor: Reuters
Abby Championová a Blesnya Minherová v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret
Autor: Reuters
Stella Maxwellová v zákulisí přehlídky
Autor: AP
Alessandra Ambrosio v sexy modelu
Autor: Reuters
Alessandra Ambrosio v zákulisí přehlídky
Autor: AP
Lily Aldridge v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku
Autor: AP
