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Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence Fantasy má za sebou influencerka Kylie Jennerová. Show si podle příspěvků na sociálních sítích užila také česká misska Dominique Alagia, která kvůli zranění nohy musela vynechat světové finále Miss Grand International.
Autor: Reuters
Kylie Jennerová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Doutzen Kroesová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Elsa Hosková na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Alessandra Ambrosio na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Adriana Lima na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Jasmine Tookesová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Bella Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Anok Yai na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Gigi Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Megan Thee Stallion na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Alex Consani na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Irina Šaiková na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Gigi Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Adriana Lima na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Barbara Palvinová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Elsa Hosková na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Precious Lee na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Alessandra Ambrosio na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Alex Consani na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Alex Consani na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Anok Yai na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Solange Omonová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Modelky na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Tate McRae na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Doutzen Kroesová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Devyn Garcia na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Vittoria Ceretti na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Kylie Jennerová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Natalia Bryantová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Gigi Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Joan Smallsová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Neelam Gillová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Imaan Hammamová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Emeline Hoareau na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Emeline Hoareau na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Devyn Garcia na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Ming Xi na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Abby Championová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Grace Elizabeth na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Paloma Elsesserová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Jasmine Tookesová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Awar Odhiangová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Emeline Hoareau na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Felice Nova na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Tara Falla na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
He Cong na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Barbara Palvinová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Cindy Bruna na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Summer Dirx na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Awar Odhiangová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Grace Elizabeth na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Elsa Hosková na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Bella Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Ashley Grahamová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
He Cong na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Rosalieke Fuchsová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Rosie Huntington-Whiteley na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Mathilda Gvarliani na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Barbara Palvinová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Quenlin Blackwellová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Imaan Hammamová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Katseye na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Megan Moroney na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Tate McRae na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Tate McRae na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Tate McRae na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Modelky na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Modelky na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: AP
Adriana Lima a Alessandra Ambrosio na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
V zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
V zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Ze zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Přípravy v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Přípravy v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Přípravy v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Rosie Huntington-Whiteley v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Rosie Huntington-Whiteley v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Modelky v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Ze zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Alessandra Ambrosio v zákulisí přehlídky Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Autor: Reuters
Jennerová předvedla podprsenku posetou diamanty